«141 feriti tra le forze dell’ordine»: USMIA Carabinieri rompe il silenzio dopo i cortei. La Fortuna: «Chi indossa una divisa non è solo»

Il bilancio dopo le piazze del 17 ottobre

Il giorno dopo i cortei del movimento “Italia in piazza”, i numeri diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza raccontano una giornata che ha lasciato il segno: 141 operatori delle forze dell’ordine feriti, 28 arresti, 43 denunce e 197 persone identificate e accompagnate negli uffici di polizia. La città più colpita è stata Milano, dove su circa 5.000 manifestanti si contano 104 feriti tra gli operatori e violenze proseguite fino alle 22.30, con una pattuglia dei Carabinieri danneggiata nel centro. A Bologna il conto è di 38 agenti di polizia e sei carabinieri feriti, oltre a danni ai mezzi di servizio. A Brescia anche il dirigente del servizio di ordine pubblico è stato colpito da una pietra, mentre a Bergamo due agenti hanno riportato contusioni. A Torino tre minorenni sono stati arrestati perché trovati in possesso di bottiglie incendiarie.

È in questo quadro che arriva la presa di posizione dell’Unione Sindacale Militare Interforze Associata, con una nota firmata dal Segretario Nazionale Giuseppe La Fortuna.

La condanna di USMIA: «Inaccettabile»

Il sindacato militare parla di un «bilancio drammatico e inaccettabile» e condanna «ogni forma di violenza», esprimendo «la massima solidarietà ai colleghi colpiti».

«Servire lo Stato e garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere che le nostre donne e i nostri uomini in divisa svolgono ogni giorno con abnegazione, spirito di sacrificio e altissimo senso delle istituzioni», afferma La Fortuna. «È inaccettabile che chi indossa una divisa debba trovarsi quotidianamente esposto a rischi per la propria incolumità fisica mentre compie il proprio dovere per la tutela dell’ordine pubblico e della legalità».

Non solo Carabinieri: la vicinanza a polizia e finanzieri

Il messaggio di USMIA non si limita all’Arma. L’organizzazione ribadisce «totale vicinanza e gratitudine» a tutti i Carabinieri, agli agenti della Polizia di Stato e ai finanzieri che operano sulle strade italiane, richiamando un aspetto spesso trascurato nel dibattito pubblico: l’usura fisio-psichica e i «pericoli costanti» cui sono esposti gli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico.

«Il sacrificio non deve essere strumentalizzato»

Il titolo scelto dal sindacato per la nota è esplicito: il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini in divisa non deve essere strumentalizzato. La Fortuna chiede che la solidarietà espressa nelle ore successive agli scontri non resti una dichiarazione di circostanza.

«Riteniamo fondamentale che la vicinanza alle forze dell’ordine si traduca sempre di più in un concreto riconoscimento delle specificità del servizio svolto, garantendo tutele adeguate, strumenti idonei e il rispetto che merita chi rischia la propria vita per la sicurezza di tutti», dichiara il Segretario Nazionale.

Il messaggio ai colleghi

La chiusura della nota è rivolta direttamente a chi era in strada sabato e a chi tornerà a esserci nelle prossime mobilitazioni: «Le donne e gli uomini dell’Arma e di tutte le forze di polizia non sono soli: USMIA sarà sempre al loro fianco, a difesa della loro dignità e dei loro diritti».

La presa di posizione del sindacato militare si inserisce in un dibattito che nelle ultime ore ha visto intervenire anche la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato le violenze («Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è»), mentre il vicepremier Matteo Salvini, ricordando i poliziotti e i carabinieri «feriti ancora oggi in ospedale», ha chiesto «maggiore prevenzione, maggiore presenza» e «maggiore libertà d’azione, sempre nel rispetto delle regole» per gli operatori impegnati in piazza.

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