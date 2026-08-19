Uomo di due metri scatena il panico: feriti sindaco e quattro carabinieri, militare operato al volto

Paura a Olevano Romano, nel quartiere Valle, dove un uomo alto quasi due metri e in evidente stato di alterazione ha devastato arredi urbani e poi si è scagliato contro chi stava tentando di fermarlo. Il bilancio dell’intervento è pesante: ferito il sindaco Umberto Quaresima, quattro carabinieri finiti in ospedale e un militare sottoposto a intervento chirurgico al volto.

Uomo di quasi due metri fuori controllo: panico nel quartiere Valle

L’allarme è scattato nella giornata di lunedì nel quartiere Valle. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, descritto come alto quasi due metri e in forte stato di agitazione, avrebbe iniziato a distruggere tutto ciò che trovava davanti, creando momenti di grande paura tra i residenti.

Grida, danneggiamenti e una situazione sempre più difficile da gestire hanno spinto diverse persone a rimanere chiuse nelle proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Olevano Romano e della compagnia di Palestrina, gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e il sindaco Umberto Quaresima.

Calci, pugni e momenti di tensione contro chi tentava di fermarlo

La situazione è precipitata quando gli operatori intervenuti hanno provato a riportare l’uomo alla calma. In risposta, l’uomo si sarebbe scagliato contro le forze dell’ordine con calci e pugni, rendendo necessario un intervento complesso e rischioso.

Durante le fasi più concitate, l’uomo sarebbe anche riuscito ad arrampicarsi su una scala, aumentando il pericolo per carabinieri, polizia locale e soccorritori impegnati sul posto. Solo l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte di uno dei militari ha permesso di neutralizzarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Quattro carabinieri feriti: uno sarà operato al volto

Il bilancio dell’aggressione è pesante. Quattro carabinieri della compagnia di Palestrina sono rimasti contusi e sono stati trasportati in ospedale. Uno dei militari ha riportato una frattura al volto ed è stato sottoposto a intervento chirurgico presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Tor Vergata.

Tra i feriti anche il sindaco di Olevano Romano, Umberto Quaresima, coinvolto nel parapiglia mentre cercava di contribuire a calmare l’uomo. Il primo cittadino ha poi pubblicato sui social una foto dal pronto soccorso, con il ghiaccio sul braccio.

Il sindaco Quaresima: “Abbiamo evitato il peggio”

Dopo l’accaduto, il sindaco Quaresima ha raccontato sui social quanto vissuto durante l’intervento: “Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non è stato semplice”.

Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento agli operatori intervenuti: “Anche il comandante della polizia locale e dei carabinieri, che ringrazio di cuore per professionalità, coraggio e tempismo, si sono infortunati nell’intento di calmare la persona”.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A riportare la calma sono stati i carabinieri, gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e lo stesso sindaco Quaresima, in un contesto definito estremamente difficile.

Il sindaco ha assicurato che le istituzioni non intendono minimizzare quanto accaduto. “Continueremo con determinazione e forza a pretendere maggiori azioni di controllo sul nostro territorio da parte delle forze dell’ordine dedicate al fine di garantire sicurezza e legalità”, ha dichiarato.

Quaresima ha inoltre annunciato la volontà di predisporre verifiche e accertamenti amministrativi per reprimere eventuali condotte illegali e rafforzare il presidio del territorio.

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