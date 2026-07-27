Uomo armato di coltello aggredisce gli agenti, sparano per fermarlo

Momenti di tensione a San Vincenzo: ferito un 42enne dopo l’intervento della polizia locale

Attimi di forte tensione a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dove un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale durante un intervento davanti a un supermercato Coop.

L’uomo è stato colpito all’addome ed è stato successivamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa. Le sue condizioni sono state giudicate stabili e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme davanti al supermercato: avrebbe minacciato le persone con un grosso coltello

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne avrebbe dato in escandescenze davanti al supermercato Coop, creando momenti di forte preoccupazione tra i presenti.

Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo avrebbe minacciato le persone impugnando un grosso coltello, facendo scattare la richiesta di intervento delle forze dell’ordine.

Il tentativo di aggressione agli agenti e lo sparo

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Quando gli agenti si sono avvicinati per gestire la situazione, il 42enne avrebbe tentato di accoltellarli.

Di fronte all’aggressione, uno degli operatori avrebbe fatto uso dell’arma di servizio, esplodendo un colpo che ha raggiunto l’uomo all’addome. Lo sparo avrebbe quindi avuto lo scopo di fermare l’azione violenta nei confronti degli agenti intervenuti.

Trasporto in elisoccorso a Pisa: condizioni stabili

Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Pisa per ricevere le cure necessarie.

Le informazioni disponibili indicano che il 42enne è ricoverato in condizioni stabili e non risulta in pericolo di vita.

Accertamenti sull’intervento

L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Le circostanze dell’accaduto sono al centro degli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’intervento e le fasi che hanno portato all’esplosione del colpo di pistola.

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