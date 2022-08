Unarma, dubbi sulle gare d’appalto dell’Arma: “Prezzi liberi su moltissimi prodotti e intossicati durante un conviviale. Al danno la beffa”

Un duro comunicato del sindacato dei carabinieri Unarma sulle Gare d’appalto per la gestione degli Organismi di protezione sociale Centro Tevere di Roma e Bar del Comando. Il segretario Generale Antonio Nicolosi riferisce sottolinea che “negli anni scorsi è stata indetta la gara d’appalto per la gestione del Centro Tevere Carabinieri di Roma e del Bar del Comando Generale dell’Arma. La gara era stata vinta e assegnata ad una società, che a seguito dell’emergenza COVID ha rinunciato alla gestione prima della sua naturale scadenza. Dopo questo lascito, invece di indire un’altra gara d’appalto – parrebbe – che codesto Comando Generale, abbia affidato la gestione del Centro Tevere di Roma direttamente ad altra società in maniera autonoma/esclusiva e che neppure aveva partecipato alla gara d’appalto.”

Nicolosi evidenzia anche che “a parte che questa dinamica, a mia memoria, non era mai accaduta, ma la

cosa che fa ancora più riflettere è che questa società abbia subappaltato, ad altra società con l’avallo, verosimilmente, di codesto Comando Generale il servizio, attualmente in atto. La cosa ancora più sconcertante è che questa società abbia imposto prezzi liberi su moltissimi prodotti, ovvero fuori da quello che era indicato come prerogativa nella gara d’appalto: in sostanza gli aumenti delle derrate alimentari, sembrerebbero lievitati anche più del 50%, (qui ci starebbe bene una faccina di WhatsApp).”

“Questo forte aumento – conclude Nicolosi – ha portato notevoli lagnanze da parte dei Carabinieri fruitori dell’OPS. Ma vi è di più! E’ di pochi giorni fa la notizia che durante una cena conviviale di circa 40 persone, 30 di queste sono finite al Pronto Soccorso per intossicazione alimentare da cibo avariato. Incredibile ma vero, dopo il danno anche la beffa!! In conclusione, lasciatemelo dire, quanto sopra esposto ha dell’inverosimile.”