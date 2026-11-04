Trump travolto dallo tsunami blu: perde Camera e Senato, cadono Texas e Kansas. «Non ero sulla scheda»

Donald Trump ha perso. E non è stata l’onda blu che i sondaggi avevano annunciato con prudenza: è stato uno tsunami che nella notte ha travolto la Casa Bianca e l’intero Partito Repubblicano. I democratici conquistano entrambe le Camere del Congresso e Trump diventa il primo presidente in vent’anni a perdere Camera e Senato a metà mandato. Il voto democratico, sottostimato proprio negli Stati dove nessuno andava più a cercarlo, è emerso con una forza che nessuno aveva osato mettere per iscritto.

La scheda senza nome

Alla vigilia del voto Trump aveva chiesto agli americani di fingere che il suo nome fosse sulla scheda. Gli americani lo hanno preso in parola. Poi, a sconfitta consumata, il presidente ha scoperto di non esserci: «Non ero sulla scheda, se ci fossi stato avremmo vinto a valanga», ha scritto su Truth Social mentre le proiezioni consegnavano la Camera ai democratici.

È lo stesso copione del 2018 e del 2024: quando i repubblicani vincono è merito suo, quando perdono lui non c’era. Stavolta, però, la sconfitta non si archivia con un post.

Texas, la tripletta che riscrive la storia

Il colpo più duro arriva dallo Stato che per trent’anni è stato la cassaforte repubblicana. James Talarico, 37 anni, ex insegnante e seminarista presbiteriano, batte il procuratore generale Ken Paxton e riporta un democratico al Senato per la prima volta dal 1988, nonostante una campagna pubblicitaria da 168 milioni di dollari finanziata contro di lui dall’uomo più ricco del mondo. Con due terzi delle schede scrutinate, Talarico viaggiava sopra il 59% contro il 39% dell’avversario. Sarà il senatore più giovane di Washington e sostituirà John Cornyn, che aveva perso le primarie proprio contro Paxton.

Gina Hinojosa manda a casa Greg Abbott, governatore da tre mandati, e diventa la prima governatrice latina del Texas, la prima democratica da quando Ann Richards perse nel 1994. E la procura generale, la poltrona da cui Paxton ha condotto le sue crociate giudiziarie, passa al democratico Nathan Johnson.

È lo stesso Texas che nel 2025 Trump aveva fatto ridisegnare per garantirsi almeno cinque seggi in più alla Camera. Le mappe si possono ridisegnare; gli elettori no.

Kansas, cade la serie più lunga d’America

Il Kansas non mandava un democratico al Senato dal 1932: la striscia di vittorie di un solo partito più lunga nella storia del Senato americano. L’ha interrotta Adam Hamilton, pastore della più grande congregazione metodista del Paese, che ha battuto il senatore uscente Roger Marshall con un margine che le proiezioni collocavano tra i sei e i nove punti.

«Questa elezione è un rifiuto della cattiveria e della crudeltà di Washington», ha detto Hamilton davanti a mille persone a Overland Park. Trump e Vance erano andati in Kansas due volte ciascuno per sostenere Marshall; il presidente, a Wichita, aveva persino promesso una norma sul carburante E15 in caso di vittoria. Forse sarebbe stato meglio restare a Washington.

Ohio: Acton batte Ramaswamy, e i data center entrano nelle urne

In Ohio Amy Acton, la direttrice della sanità pubblica durante i mesi del Covid, batte Vivek Ramaswamy e diventa la prima donna eletta governatrice e la prima democratica in vent’anni, nonostante oltre cento milioni di dollari spesi contro di lei. A pesare sulla corsa di Ramaswamy anche lo spot in cui aveva arruolato la madre di Acton, da cui la candidata è separata da anni, per definirla «bugiarda»: una mossa che ha provocato reazioni bipartisan e che Trump e Vance avevano scelto di difendere.

Acton ha vinto anche parlando di data center: farli pagare il giusto, mettere dei paletti. Gli elettori le hanno dato ragione due volte, bocciando i nuovi impianti in tutti i referendum locali. L’intelligenza artificiale non è più un tema da convegno: è la bolletta della luce, l’acqua per raffreddare i server, il capannone che spunta accanto a casa.

Sherrod Brown, intanto, si riprende un seggio al Senato battendo Jon Husted, per il quale Trump era volato in Ohio tre volte nelle ultime settimane.

La mappa del Senato riscritta

La notte ha allargato il fronte ben oltre i tre Stati simbolo. In South Carolina la democratica Annie Andrews ha battuto Darline Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, nominata per completarne il mandato e sostenuta da Trump. In North Carolina l’ex governatore Roy Cooper ha sconfitto l’ex presidente del Comitato nazionale repubblicano Michael Whatley, primo democratico a vincere una corsa al Senato nello Stato dal 2008. In New Hampshire Chris Pappas ha superato John Sununu, diventando il primo uomo apertamente gay eletto al Senato. In Georgia Jon Ossoff ha tenuto il seggio e Keisha Lance Bottoms ha conquistato la poltrona di governatrice, mentre in Iowa ha vinto il democratico Rod Sand.

Ai repubblicani restano consolazioni sparse: in Florida Byron Donalds succede a Ron DeSantis come governatore, battendo David Jolly in una corsa serrata.

Il carrello della spesa batte la Casa Bianca dorata

Il resto lo spiega il costo della vita. La guerra con l’Iran ha lasciato prezzi alti e benzina cara, e un presidente che ha passato due anni a occuparsi del mondo, tra offensive all’estero e un leader straniero prelevato con la forza, ha perso di vista il supermercato sotto casa.

Fino all’ultimo giorno. La mattina del voto Trump ha annunciato a Fox News la fine dei 4 miliardi di dollari annui di aiuti militari a Israele, e nella stessa intervista ha scherzato che, se gli americani si stancassero di lui, potrebbe trasferirsi lì e fare il primo ministro, visto che, a suo dire, in Israele lo approva il 99%. Un sondaggio del Jewish People Policy Institute dice che appena il 10% degli israeliani ha grande fiducia in lui. Ma la battuta, pronunciata mentre gli americani erano in fila ai seggi, racconta molto su dove avesse la testa.

Poi c’è l’oro. Mentre le famiglie contavano gli spiccioli alla cassa, la Casa Bianca perdeva l’East Wing per far posto a una sala da ballo, il Giardino delle Rose finiva pavimentato e lo Studio Ovale si riempiva di dorature. Obama, a Cleveland, l’ha paragonata a «una Cheesecake Factory aperta da Saddam Hussein». Trump ha replicato che quella battuta dimostra perché Obama sia stato un pessimo presidente. Ma l’immagine è passata: una Versailles a stelle e strisce, con la stessa distanza tra la reggia e il popolo.

La guerra culturale che non ha mobilitato nessuno

Stavolta il copione identitario non ha funzionato. Nessuna crociata sui diritti LGBTQ è riuscita a muovere l’elettorato, e la stagione anticomunista, dalla «settimana dell’anticomunismo» ai comizi in cui il comunismo diventava una minaccia più grave dell’11 settembre, ha parlato solo a chi era già convinto. Agli indipendenti e ai giovani, che la Guerra fredda l’hanno studiata sui libri, non ha detto niente.

I latinos voltano pagina, Minneapolis non dimentica

Il dato politicamente più pesante arriva dai latinos. Nel 2024 avevano spostato a destra pezzi interi di Texas e Florida, e i repubblicani avevano costruito su quello la loro strategia, nuovi distretti compresi. Ieri, secondo l’exit poll di NBC, il 60% ha votato per i candidati democratici alla Camera, contro il 51% che aveva scelto Harris due anni fa; tra gli uomini latini il salto è dal 44 al 55%.

Hanno pesato l’economia e i prezzi, prima di tutto. Ma ha pesato anche l’ICE: quasi un latino su tre, raccontavano i sondaggi d’autunno, ha preso l’abitudine di uscire con i documenti in tasca, e più di uno su quattro conosce qualcuno fermato o espulso. Minneapolis, città democratica da sempre, ha votato come vota chi ha la memoria fresca: le retate e i morti per strada non sono un ricordo lontano, e alle urne non lo sono stati.

Accetterà davvero?

Nella notte Trump ha fatto sapere di accettare i risultati e di essere pronto a collaborare. È una frase da registrare, e da mettere accanto all’altra, quella sulla scheda senza il suo nome. Accettare un risultato è facile quando lo si legge come la sconfitta di qualcun altro.

Più difficile sarà accettare ciò che comporta: da gennaio un Congresso che può indagare, bloccare, chiedere conto. Nei mesi scorsi era stato lui stesso ad avvertire i deputati repubblicani che, in caso di sconfitta, i democratici avrebbero trovato un motivo per l’impeachment. Chuck Schumer, dal Senato, ha già scelto le parole: «Cinque parole per il popolo americano: il sollievo sta arrivando».

La vera prova non è la notte elettorale. Sono i due anni che cominciano adesso.