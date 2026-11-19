Un’ora e mezza a porte chiuse, nessuna dichiarazione alla stampa e una foto destinata ai libri di storia. A Shenzhen, a margine del vertice APEC, giovedì 19 novembre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono seduti per la prima volta insieme allo stesso tavolo. Sul piatto c’erano i dossier più delicati: armi nucleari, guerra in Ucraina, Iran e Taiwan. Il primo trilaterale tra Stati Uniti, Cina e Russia si è tenuto a Kylin Villa ed è stato preceduto da due faccia a faccia separati del presidente americano con i suoi omologhi.

«Sei mio amico»: l’asse personale tra Trump e Xi

Il bilaterale con il leader cinese, il terzo dall’inizio dell’anno, è durato circa un’ora. Trump ha puntato tutto sul rapporto personale: «Il presidente Xi e io abbiamo instaurato un rapporto personale straordinario. Alcune persone sono scontente quando sentono queste parole, ma io ne sono molto felice». E ancora: «La mia amicizia con Xi Jinping è diventata sempre più stretta. È stato qualcosa di davvero straordinario».

Rivolgendosi direttamente al padrone di casa, il presidente americano si è spinto oltre: «Sei mio amico e abbiamo un rapporto davvero speciale. Finché saremo noi due a guidare le cose, non avremo mai problemi».

Trump ha poi rivendicato il riequilibrio dei rapporti con Pechino: «In origine, il rapporto con la Cina era fortemente sbilanciato. I nostri presidenti non hanno fatto il loro dovere. Ma noi abbiamo reso questo rapporto equo. È tutto ciò che chiediamo». Ha aggiunto una considerazione sul peso delle due potenze: «Non esiste nessun altro Paese al mondo in grado di fare quello che possiamo fare noi, Stati Uniti e Cina. A mio parere, rimarremo forti».

Da parte sua Xi, secondo l’agenzia Xinhua, ha definito le relazioni tra i due Paesi «generalmente stabili» e su una traiettoria positiva. I due leader hanno concordato di mettere a punto un piano d’azione per una relazione «costruttiva e strategicamente stabile».

Hormuz, Iran e Ucraina: i dossier che uniscono Washington e Pechino

Sul fronte mediorientale Trump ha indicato un terreno comune con la Cina: «Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno interesse a garantire che il flusso energetico attraverso lo Stretto di Hormuz rimanga regolare e che l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare. Entrambi sentiamo questa esigenza in maniera molto forte».

Il presidente americano ha affermato inoltre che anche la Cina vuole che la guerra in Ucraina finisca, auspicando che i due Paesi possano contribuire a chiudere il conflitto. Xi, nelle sue dichiarazioni pubbliche, non ha menzionato né l’Ucraina né l’Iran, secondo quanto riferito da Reuters.

«Noi spiamo la Cina, e lo facciamo meglio di loro»

Le parole più sorprendenti sono arrivate in un’intervista a Fox News rilasciata durante la visita. Alle accuse rivolte a Pechino di passare informazioni a Teheran e di spiare gli Stati Uniti, Trump ha risposto senza giri di parole.

«Facciamo molti affari con la Cina. Guadagniamo molti soldi con la Cina», ha premesso. Poi ha aggiunto: «Continuano a parlare dell’Iran: “Oh, gli forniscono informazioni”. Anche noi forniamo informazioni. Guardate l’Ucraina, anche noi forniamo informazioni. Dicono: “Oh, ci spiano”. Beh, anche noi li spiamo. Penso che spiamo meglio di loro».

E infine: «Non posso dirvi cosa facciamo. Ma diciamolo così: so tutto. Spiamo la Cina. Loro ci spiano».

Arsenali atomici, i numeri di Trump: «La Cina sta andando a pieno regime»

Il tema centrale della giornata era però il nucleare. Trump ha fornito la sua fotografia degli equilibri: «Abbiamo 4.000 armi nucleari. La Russia ne ha 3.800. La Cina ora ne ha quattro o cinquecento, ma si stanno avvicinando. In un periodo di 10 anni, stanno avanzando».

«La Russia è al secondo posto e la Cina al terzo, un terzo distante, ma stanno andando a pieno regime nella costruzione di armi nucleari. Mi piacerebbe che non lo facessero», ha aggiunto.

Il contesto spiega l’urgenza del tema. Il New START, ultimo trattato sul controllo degli armamenti tra Washington e Mosca, è scaduto a febbraio. Trump ha più volte chiesto un nuovo accordo che includa anche Pechino.

Il trilaterale: Putin evoca la Seconda guerra mondiale, Trump parla di «storia»

Prima del vertice a tre, Trump ha visto Putin per circa quaranta minuti, definendolo davanti alle telecamere «un mio amico». Secondo il Cremlino il colloquio si è concentrato sull’Ucraina, e il consigliere Yuri Ushakov ha riferito che il presidente russo ne è uscito «di ottimo umore».

In apertura del trilaterale Putin ha richiamato la memoria storica comune: «I nostri tre Paesi sono i vincitori della Seconda guerra mondiale. Abbiamo una responsabilità congiunta nel mantenere la pace e la sicurezza internazionali. È nostro compito preservare e rafforzare il sistema del diritto internazionale».

Trump ha rivendicato la portata dell’incontro: «Stiamo davvero facendo la storia. I leader del passato hanno spesso evitato di dialogare con nazioni con le quali avevano dei disaccordi. Noi la pensiamo in modo opposto». Ha definito i tre Paesi in una posizione unica per discutere di come ridurre gli arsenali e il rischio che vengano usati.

Poi è passato alla proliferazione: «Una volta che si possiedono armi nucleari, è molto difficile non averle più. È così che vanno le cose. È fondamentale che collaboriamo per contrastare la minaccia della proliferazione nucleare in altri Paesi del mondo. È ciò che stiamo facendo in Iran».

Xi ha definito il primo incontro tra i leader dei tre Paesi un evento di portata storica.

La mossa di Xi: «Le armi nucleari vanno bandite e distrutte»

Il presidente cinese ha alzato l’asticella chiedendo l’eliminazione completa delle armi nucleari. «Le armi nucleari dovrebbero essere completamente vietate e totalmente distrutte, costruendo un mondo libero dalle armi nucleari», ha dichiarato Xi.

Ha poi ribadito un principio cardine della deterrenza: «Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta; bisogna fare ogni sforzo per prevenirla». Secondo Xinhua, il leader cinese ha richiamato anche il rispetto del Trattato di non proliferazione e il mantenimento della stabilità strategica globale.

Taiwan, la versione di Pechino: «Washington non sostiene l’indipendenza»

Dal bilaterale con Xi è emerso anche il dossier più sensibile per la Cina. Secondo Xinhua, Trump ha dichiarato che Washington non sostiene l’indipendenza di Taiwan. Il resoconto dell’agenzia di Stato cinese non riporta una citazione più ampia. Sempre secondo Xinhua, Xi ha chiesto agli Stati Uniti di «fare la cosa giusta» sull’isola per evitare gravi battute d’arresto nelle relazioni bilaterali.

Nessuna parola alla stampa, poi le conclusioni in quattro punti

L’incontro tra Putin, Xi e Trump si è concluso dopo un’ora e mezza. Al termine i tre leader non hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Putin ha lasciato la sede del vertice e Xi lo ha accompagnato personalmente fino alla sua automobile. Trump si è diretto subito in aeroporto per rientrare negli Stati Uniti.

Le conclusioni sono arrivate più tardi, attraverso Xinhua e il Cremlino, in un documento in quattro punti. Tra gli impegni resi noti figurano:

la riforma delle Nazioni Unite , perché possano rispondere in modo più efficace alle sfide globali;

, perché possano rispondere in modo più efficace alle sfide globali; l’ aumento della produzione e della fornitura di prodotti petroliferi raffinati , con il richiamo all’importanza di flussi energetici stabili;

, con il richiamo all’importanza di flussi energetici stabili; l’avvio di un dialogo per ridurre i rischi nucleari.

Il testo, riferisce l’Associated Press, non menziona le guerre in Ucraina e in Iran, i due temi che Trump aveva detto di aver sollevato con entrambi i leader nel corso della giornata. Non è stato annunciato alcun accordo sulla riduzione degli arsenali.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!