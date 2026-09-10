Trump promette 5.000 dollari a ogni adulto: la mossa per paura di perdere le midterm

Donald Trump alza la posta in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il presidente americano ha annunciato che, in caso di vittoria del Partito Repubblicano alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, intende distribuire un pagamento unico da 5.000 dollari, pari a quasi 4.300 euro, a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti.

La proposta è stata lanciata durante un discorso alla convenzione repubblicana di Dallas, in Texas, con un messaggio dal forte tono elettorale. Trump ha collegato direttamente il pagamento alla vittoria repubblicana nelle midterms, previste per martedì 3 novembre, chiamando gli elettori alle urne per garantire il controllo del Congresso al suo partito.

La promessa di Trump: “5.000 dollari a ogni adulto americano”

Nel suo intervento, Trump ha dichiarato che se i repubblicani conquisteranno sia la Camera dei Rappresentanti sia il Senato degli Stati Uniti, la sua amministrazione distribuirà un “dividendo” da 5.000 dollari a ogni cittadino adulto americano.

La misura, secondo quanto annunciato dal presidente, non sarebbe limitata ai soli elettori repubblicani o ai cittadini che lo sosterranno alle urne. Trump ha parlato genericamente di ogni adulto degli Stati Uniti, trasformando la proposta in una delle promesse economiche più rilevanti della campagna per le elezioni di metà mandato.

Quanto costerebbe davvero il piano

Il costo potenziale della misura sarebbe enorme. Secondo i dati del progetto The American Presidency dell’Università della California a Santa Barbara, alle elezioni presidenziali del 2024 gli aventi diritto al voto negli Stati Uniti erano poco meno di 244,7 milioni, precisamente 244.666.890 persone.

Moltiplicando questa cifra per i 5.000 dollari promessi da Trump, il costo complessivo del piano supererebbe 1,2 trilioni di dollari, pari a circa 1,05 trilioni di euro. Una somma che, secondo quanto riportato, non sarebbe destinata a ridurre il debito pubblico americano.

Il nodo del debito pubblico americano

Trump ha giustificato la sostenibilità della proposta richiamando il “tremendo successo economico” della sua amministrazione e la “enorme forza e prosperità economica” degli Stati Uniti.

Il quadro finanziario, tuttavia, resta complesso. Il debito pubblico statunitense ammonta a circa 40 trilioni di dollari, equivalenti a 34,4 trilioni di euro. Un livello che contribuisce ad aumentare i costi di finanziamento per Washington e rende politicamente sensibile qualsiasi proposta di nuova spesa pubblica su larga scala.

Il messaggio elettorale: tasse basse, energia e sicurezza

Nel discorso di Dallas, Trump ha rivendicato i risultati economici ottenuti dal suo governo, sostenendo che le famiglie lavoratrici abbiano beneficiato di “migliaia di dollari” grazie ai tagli fiscali approvati durante la sua amministrazione.

Tra le misure citate, il presidente ha menzionato le tasse sulle mance, sugli straordinari e sulla Sicurezza Sociale per gli anziani. Ha inoltre parlato della deducibilità dei pagamenti degli interessi dalle imposte sul reddito, definendola una misura positiva per il settore automobilistico.

Trump ha poi promesso di continuare a puntare su tasse basse, indipendenza energetica e persino dominio energetico, oltre al sostegno alle Forze Armate, alla Polizia e agli altri corpi di sicurezza.

La chiamata al voto per “sconfiggere il comunismo”

La parte finale del discorso ha assunto toni fortemente ideologici. Trump ha affermato che sugli Stati Uniti si starebbe profilando una “nube malata e di pura follia” e ha dichiarato la necessità di “sconfiggere il comunismo negli Stati Uniti”.

Subito dopo, il presidente ha invitato gli elettori a recarsi alle urne “per la libertà americana”. Il messaggio lega così la promessa economica dei 5.000 dollari a una più ampia mobilitazione politica contro il Partito Democratico e a favore del controllo repubblicano del Congresso.

Una proposta destinata a pesare sulle midterm

La promessa di un pagamento diretto da 5.000 dollari a ogni adulto americano potrebbe diventare uno dei temi centrali della campagna elettorale per le midterms negli Stati Uniti. La misura unisce un forte impatto mediatico a un messaggio semplice e immediato, pensato per parlare direttamente agli elettori.

Resta però aperta la questione della sua sostenibilità finanziaria, soprattutto alla luce del debito pubblico e del costo complessivo stimato in oltre 1,2 trilioni di dollari. Trump, intanto, lega la proposta a una condizione politica precisa: la vittoria del Partito Repubblicano sia alla Camera sia al Senato.

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