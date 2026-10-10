Trump e le “8 guerre risolte”: ecco la lista completa e perché i fact-checker la smontano pezzo per pezzo

Il Nobel per la Pace 2026 è andato a Navi Pillay, giurista sudafricana ed ex Alto Commissario ONU per i diritti umani. La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere: in un lungo post su Truth Social il presidente americano ha parlato di una “macchia indelebile sulla Norvegia”, ha definito la vincitrice “una donna di cui nessuno ha mai sentito parlare” che “molto evidentemente odia Israele”, e ha rilanciato la rivendicazione che accompagna da mesi ogni suo intervento pubblico: “Ho risolto 8 guerre, avrei dovuto vincere 8 Nobel per la Pace, non uno solo”.

Ma quali sono queste otto guerre? E soprattutto, quante di esse sono davvero finite? Mettendo in fila le dichiarazioni del presidente e i riscontri di CNN, Associated Press, DW, USA Today e Independent, il quadro che emerge è molto diverso da quello raccontato dalla Casa Bianca.

La lista delle “8 guerre” secondo Trump

L’elenco, ripetuto quasi identico dal discorso all’Assemblea Generale ONU di settembre, dal discorso sullo Stato dell’Unione del 24 febbraio e fino al post post-Nobel, comprende:

Cambogia e Thailandia

Kosovo e Serbia

Repubblica Democratica del Congo e Ruanda

Pakistan e India

Israele e Iran

Egitto ed Etiopia

Armenia e Azerbaigian

Israele e Hamas

Nel post di venerdì Trump ha aggiunto che sta “per risolvere, o vincere, altre due guerre: Iran e Russia/Ucraina”. Un dettaglio non secondario, visto che il conflitto con Teheran lo ha avviato lui stesso con i raid di febbraio insieme a Israele, e che la guerra in Ucraina — quella che aveva promesso di chiudere “in 24 ore” — è ancora in corso dopo quasi due anni di mandato.

Due “guerre” che non sono mai esistite

Il primo problema della lista è aritmetico. Secondo il fact-check di Daniel Dale (CNN), almeno due degli otto conflitti non sono mai stati guerre durante il mandato di Trump.

Il caso Egitto-Etiopia riguarda una disputa diplomatica pluriennale sulla Grande Diga del Rinascimento Etiope (GERD) sul Nilo Azzurro. Tensioni reali, minacce verbali, ma nessuno scontro armato tra i due Paesi. Trump parla di una guerra evitata, ma non esiste alcun accordo firmato né alcuna mediazione formale statunitense che abbia chiuso la questione, tuttora aperta.

Per Kosovo e Serbia vale lo stesso discorso. Tra Belgrado e Pristina esistono attriti costanti e periodiche crisi nel nord del Kosovo, ma nel 2025-2026 non si è combattuta alcuna guerra. CNN definisce “misterioso” il conflitto che Trump sostiene di aver risolto nei Balcani.

Le tregue che non hanno tenuto

Il secondo gruppo riguarda conflitti reali in cui Washington ha effettivamente avuto un ruolo, ma dove la parola “fine” è fuori luogo.

Cambogia-Thailandia: dopo cinque giorni di combattimenti al confine nel luglio 2025, le parti hanno accettato un cessate il fuoco il 28 luglio con la mediazione di Malesia, Stati Uniti e Cina. Trump aveva minacciato di bloccare gli accordi commerciali con entrambi i Paesi finché non avessero smesso di sparare. In ottobre i due leader hanno firmato un’intesa rafforzata alla sua presenza. Ma a dicembre 2025 i combattimenti sono ripresi su larga scala e il nuovo cessate il fuoco è stato raggiunto senza alcun coinvolgimento americano. La situazione, secondo DW, resta fragile.

Congo-Ruanda: l’accordo di pace firmato a Washington nel giugno 2025 non ha fermato la guerra nell’est della RDC. I ribelli dell’M23, sostenuti da Kigali, hanno continuato a combattere contro le forze congolesi, con nuovi scontri segnalati anche a dicembre. CNN è netta: “la guerra non è finita nonostante l’accordo mediato dall’amministrazione Trump”.

Israele-Hamas: il cessate il fuoco entrato in vigore nell’ottobre 2025 ha effettivamente interrotto le ostilità su larga scala e ha portato al rilascio degli ultimi 28 ostaggi, vivi e morti, come Trump ricorda in ogni occasione. È il risultato più concreto della lista. Ma Israele continua a condurre attacchi frequenti nella Striscia e lo stesso Trump, nel discorso sullo Stato dell’Unione, ha ammesso che la guerra “procede a bassa intensità”. USA Today la definisce una tregua “nominale”.

India-Pakistan: Islamabad ringrazia, Nuova Delhi smentisce

Il caso più controverso dal punto di vista dell’attribuzione del merito. Nel maggio 2025, dopo il peggior confronto militare tra i due Paesi in 25 anni, Trump ha annunciato un cessate il fuoco frutto di colloqui guidati dagli Stati Uniti. Il Pakistan ha ringraziato pubblicamente e il premier Shehbaz Sharif ha nominato Trump per il Nobel per il secondo anno consecutivo, sostenendo che “l’intervento tempestivo ha riportato Pakistan e India indietro dal baratro”.

L’India ha sempre negato qualsiasi mediazione esterna, sostenendo che la de-escalation sia stata negoziata direttamente tra i comandi militari dei due Paesi. Anche Arabia Saudita e Iran hanno avuto un ruolo nei contatti. Trump, da parte sua, ripete che “sarebbe stata una guerra nucleare” e che “35 milioni di persone sarebbero morte”.

Armenia-Azerbaigian: l’accordo c’è, l’attuazione no

L’8 agosto 2025 Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev hanno firmato alla Casa Bianca una dichiarazione congiunta per porre fine a decenni di conflitto, alla presenza di Trump. È un passaggio diplomatico reale, dopo la riconquista azera del Nagorno-Karabakh nel 2023. Ma, come rileva Yahoo News, i passi verso l’attuazione dell’intesa sono stati lenti e discontinui, e il trattato di pace definitivo resta legato a nodi irrisolti come il corridoio di transito verso il Nakhchivan e la modifica della costituzione armena.

Israele-Iran: la guerra dei 12 giorni e quella nuova

Nel giugno 2025 Trump ha annunciato il cessate il fuoco che ha chiuso la cosiddetta guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran, dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan. Su questo gli analisti gli riconoscono un ruolo, pur definendolo “una pausa temporanea in una guerra fredda in corso”.

Il problema è ciò che è successo dopo. A febbraio 2026 Stati Uniti e Israele hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran, aprendo un conflitto che dura da mesi. Un cessate il fuoco firmato a giugno è saltato rapidamente sul controllo dello Stretto di Hormuz, a settembre Trump ha respinto una proposta iraniana di tregua di sette giorni, e di recente ha dichiarato che non ci saranno nuovi attacchi prima delle elezioni di midterm di novembre. In sostanza: la “guerra risolta” del 2025 è diventata la guerra aperta del 2026, che ora compare nella lista di quelle “da vincere”.

Il verdetto dei fact-checker

Il conteggio di USA Today è il più generoso: sei accordi o tregue in cui gli Stati Uniti hanno avuto una parte dal gennaio 2025, nessuno dei quali con un esito “netto”. DW classifica l’affermazione “In 10 mesi ho posto fine a otto guerre” semplicemente come falsa. Associated Press la definisce “fortemente esagerata”. CNN parla di “chiara esagerazione” con due voci che “non sono mai state guerre”.

Il meccanismo, osservano l’Independent e il Washington Post, è sempre lo stesso: ogni cessate il fuoco, dichiarazione congiunta o telefonata di de-escalation viene presentata come la fine definitiva di un conflitto, e il numero cresce con il tempo. All’ONU nel settembre 2025 Trump parlava di sette guerre; con l’aggiunta di Gaza sono diventate otto; ora promette di arrivare a dieci.

Il Nobel, la lettera a Oslo e le sanzioni alla CPI

La rivendicazione delle “8 guerre” è stata il cuore della campagna del presidente per il Nobel, condotta anche attraverso canali inusuali. Nel gennaio 2026 Trump ha scritto al premier norvegese Jonas Gahr Støre una lettera in cui, “considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre PIÙ”, si dichiarava libero di non “pensare più puramente alla pace” e di concentrarsi su “ciò che è giusto e opportuno per gli Stati Uniti”, inserendo nel testo le pretese su una Groenlandia sotto “completo e totale controllo” americano. L’anno prima aveva telefonato al ministro delle Finanze norvegese Jens Stoltenberg per sondare le possibilità del premio.

Nel 2025 il riconoscimento era andato alla venezuelana María Corina Machado, che a gennaio ha consegnato la propria medaglia a Trump alla Casa Bianca. Quest’anno la scelta di Pillay — che ha presieduto la Commissione d’inchiesta ONU su Israele e territori palestinesi e ha firmato il rapporto che qualifica come genocidio quanto avviene a Gaza — è stata letta da più osservatori come una risposta del comitato norvegese alle pressioni dell’amministrazione americana sulla Corte Penale Internazionale. Poche ore dopo l’annuncio del premio, Washington ha imposto nuove e pesanti sanzioni finanziarie alla CPI.

Pillay, raggiunta a Norimberga durante una conferenza di giuristi, ha commentato con una battuta: “Se applaudite un po’ di più, potrei condividere questo premio con Trump”.

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