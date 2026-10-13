Trovato morto nella sua auto: accanto a lui la pistola d’ordinanza. Lascia moglie e un bimbo piccolo

La scoperta nella pineta di Sant’Antonio alla Macchia

Un assistente della Polizia Penitenziaria di 37 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto nella pineta di Sant’Antonio alla Macchia, in contrada Caretta, l’area verde che si estende lungo la strada che collega San Pancrazio Salentino ed Erchie, nel Brindisino. Il corpo presentava una ferita da arma da fuoco.

A notare la vettura ferma tra gli alberi sono stati alcuni cercatori di funghi che attraversavano la zona nella giornata di lunedì 12 ottobre. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

La pistola d’ordinanza accanto al corpo

Accanto al cadavere è stata rinvenuta la pistola d’ordinanza dell’agente, in servizio presso la casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il 37enne era originario e residente proprio a San Pancrazio Salentino, era sposato e padre di un bambino in tenerissima età.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Francavilla Fontana, che hanno avviato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. È intervenuto anche il medico legale per i primi accertamenti sul corpo.

L’ipotesi del gesto estremo

I primi elementi raccolti dagli investigatori farebbero pensare a un gesto volontario, anche se le circostanze della morte sono ancora formalmente al vaglio dei militari dell’Arma. Nessuna pista viene esclusa fino alla chiusura degli accertamenti.

La UIL FP Polizia Penitenziaria, in un comunicato diffuso il 13 ottobre, parla senza riserve di suicidio. Secondo la ricostruzione del sindacato, l’agente si sarebbe tolto la vita prima di iniziare il turno notturno, sparandosi con l’arma di servizio.

Il sindaco: «Un ragazzo perbene, una famiglia esemplare»

La notizia ha scosso profondamente la comunità di San Pancrazio Salentino. Il sindaco Edmondo Moscatelli ha espresso vicinanza ai familiari e ha chiesto rispetto per il loro dolore: «Un ragazzo perbene, una famiglia esemplare. Di fronte a una sofferenza simile, l’unica risposta possibile è la vicinanza umana e il rispetto».

De Fazio (UIL): «Terzo operatore morto dall’inizio dell’anno»

Duro il commento di Gennarino De Fazio, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria: «È l’ennesima morte che si consuma intorno o dentro al girone carcerario che neppure la fantasia dantesca sarebbe forse riuscita a immaginare. Dall’inizio dell’anno sono tre gli operatori che si sono tolti la vita. Ben 57, invece, i detenuti che dal 1° gennaio hanno volontariamente posto fine alla propria esistenza».

Il sindacalista precisa che «le ragioni di un suicidio sono indubbiamente da ricercarsi in variabili multifattoriali di carattere psichico, biologico, sociale», ma avverte: «Temiamo che le prigioni, con tutto ciò che vi si verifica fra omicidi, suicidi, violenze, risse, stupri, atti autolesionistici, possano indurre a una sorta di assuefazione ai gesti estremi, tanto da portare a percepirne in maniera affievolita la loro irreversibile gravità».

I numeri del carcere di Lecce

Secondo i dati diffusi dalla UIL, la popolazione detenuta in Italia ha superato le 66mila presenze a fronte di poco più di 46.200 posti disponibili. Nel maggio scorso lo stesso sindacato aveva denunciato la situazione di Borgo San Nicola: 1.419 detenuti per 787 posti e 578 agenti di Polizia Penitenziaria rispetto a un fabbisogno stimato di almeno 742 unità.

Allo stato attuale non esistono elementi verificati che colleghino la morte del 37enne alle sue condizioni di lavoro. Spetterà agli accertamenti dei Carabinieri e della Procura chiarire ogni aspetto di quanto accaduto.

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