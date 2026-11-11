Tragedia sulla Varesina a Tradate: muore Oscar Zanoncini, ispettore della Polizia di Stato di Varese

Un incidente mortale è avvenuto poco dopo mezzogiorno di martedì 10 novembre sulla strada statale 233 Varesina, nel territorio di Tradate. Ha perso la vita Oscar Zanoncini, 56 anni, ispettore della Polizia di Stato di Varese.

Lo scontro in via Monte Grappa

Secondo le prime informazioni, lo schianto è avvenuto intorno alle 12 in via Monte Grappa. Sono rimasti coinvolti un’auto e una moto.

Soccorsi in codice di massima urgenza

Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica. Dalla base di Villa Guardia, nel Comasco, è decollato anche l’elicottero.

I tentativi di soccorso sono stati inutili. Per il 56enne non c’era più nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul posto.

I due occupanti dell’auto portati in ospedale

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche un uomo di 49 anni e una donna di 47, rispettivamente conducente e passeggera dell’auto. Entrambi sono stati trasportati in codice verde, quello che identifica le emergenze di minore entità, all’ospedale Galmarini di Tradate.

Indagini dei carabinieri sulla dinamica

Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

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