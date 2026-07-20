Tragedia Fakir, Bologna Esplode: Il malore della sorella e la rabbia contro la Polizia

Il presidio in memoria di Abderrahim Fakir in Piazza Nettuno a Bologna si è trasformato in una violenta contestazione dopo il malore della sorella della vittima, con i manifestanti che hanno puntato il dito contro le forze dell’ordine e si sono mossi verso la Questura.

La famiglia Fakir ha affidato l’incarico all’avvocato Fabio Anselmo, già legale di casi storici come quelli di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Anselmo ha subito espresso fermezza: “Spero di non vedere un film già visto. Le indagini non dovrebbero essere condotte dalla stessa Polizia”.

La Procura ha disposto l’autopsia e l’acquisizione delle bodycam degli agenti.

Fin dalla sera della tragedia si sono scatenate forti proteste spontanee a Bologna, con manifestanti che si sono inginocchiati rievocando i gesti del movimento Black Lives Matter e intonando cori contro la Questura. Nel corso delle manifestazioni successive ci sono stati lanci di petardi e oggetti, a cui le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha promesso “massima trasparenza” difendendo l’applicazione della norma scudo, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha blindato l’operato della polizia dichiarando “Giù le mani dalle forze dell’ordine” e invitando la famiglia a non parlare di vendetta.