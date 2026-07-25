Malfunzionamento al poligono: la torretta del Lince impazzisce e spara sul mezzo a fianco. Esercito ferma la flotta

Incidente durante un’esercitazione in Friuli-Venezia Giulia: avviate verifiche tecniche sui sistemi remotizzati

Un grave incidente avrebbe sfiorato la tragedia durante un’esercitazione dell’Esercito Italiano al poligono di Monte Bivera, in Carnia (Friuli-Venezia Giulia). Secondo le informazioni disponibili, il 10 giugno 2026 un VTLM Lince in dotazione agli Alpini sarebbe stato protagonista di un improvviso malfunzionamento del sistema d’arma remotizzato, che avrebbe aperto il fuoco contro un altro veicolo militare schierato nelle immediate vicinanze.

L’episodio, rimasto riservato per diverse settimane, avrebbe spinto lo Stato Maggiore dell’Esercito ad avviare accertamenti tecnici e ad adottare misure precauzionali sui sistemi coinvolti.

La ricostruzione: torretta fuori controllo e raffica contro un altro Lince

Secondo la ricostruzione, l’esercitazione si stava svolgendo regolarmente con i blindati impegnati nel tiro contro bersagli statici posti a circa 150 metri.

Durante la sessione, il sistema d’arma remotizzato installato su uno dei mezzi avrebbe improvvisamente smesso di rispondere ai comandi dell’operatore. Pochi istanti dopo, la torretta avrebbe ruotato autonomamente di circa 90 gradi verso sinistra, esplodendo una raffica di tre colpi di mitragliatrice pesante.

I proiettili avrebbero colpito il cofano e la carrozzeria di un secondo VTLM Lince, parcheggiato a pochi metri. La blindatura del mezzo avrebbe impedito la penetrazione dei colpi nell’abitacolo, evitando conseguenze per i militari presenti a bordo.

L’intera sequenza sarebbe stata ripresa da una telecamera GoPro utilizzata per documentare l’attività addestrativa. Il filmato sarebbe stato acquisito nell’ambito delle verifiche tecniche.

Sotto esame il sistema remotizzato Hitrole Light

Al centro degli accertamenti vi sarebbe il sistema d’arma Hitrole Light, la torretta remotizzata sviluppata da Leonardo e progettata per consentire agli equipaggi di impiegare l’armamento senza esporsi all’esterno del veicolo.

Il sistema permette infatti di gestire puntamento e fuoco attraverso una console interna composta da joystick e monitor, aumentando la protezione del personale durante le operazioni.

Proprio per questo motivo, un eventuale malfunzionamento capace di generare uno sparo non comandato rappresenterebbe un evento di particolare gravità, destinato a richiedere approfondimenti tecnici.

Le ipotesi al vaglio degli specialisti

Le verifiche sarebbero concentrate su due possibili cause tecniche.

La prima riguarda un malfunzionamento del firmware che gestisce gli attuatori elettrici della torretta, con un possibile reset improvviso delle coordinate di puntamento durante la fase di tiro.

La seconda ipotesi prende invece in considerazione una possibile interferenza elettromagnetica generata dalle apparecchiature radio di bordo, che avrebbe potuto compromettere la comunicazione tra la console di comando e il sistema d’arma esterno.

Al momento non risultano conclusioni ufficiali sulle cause dell’incidente.

Misure precauzionali: sospesi i sistemi remotizzati sui Lince

In seguito all’accaduto, la Direzione degli Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa avrebbe disposto, in via precauzionale, la sospensione dell’impiego operativo delle torrette remotizzate installate sui veicoli VTLM Lince dell’Esercito Italiano.

Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento sarebbe stato esteso anche ai contingenti italiani impiegati nei teatri operativi all’estero, in attesa del completamento delle verifiche tecniche e dell’eventuale individuazione dell’origine del problema.

L’obiettivo della misura sarebbe quello di garantire i più elevati standard di sicurezza fino alla conclusione degli accertamenti e all’eventuale implementazione di interventi correttivi, qualora venissero individuati difetti di natura software o hardware.

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