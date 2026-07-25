Val di Susa nel caos, Crosetto dopo gli assalti: “Incendiare camionette dei Carabinieri e lanciare bombe carta contro le Forze dell’Ordine significa scegliere deliberatamente la violenza contro lo Stato.”

Scontri durante la marcia No Tav: tensione ai cantieri di Chiomonte e San Didero

Una giornata di forte tensione in Val di Susa, dove la tradizionale marcia di protesta collegata al Festival dell’Alta Felicità è stata segnata da gravi episodi di violenza che hanno coinvolto i cantieri dell’opera ferroviaria di Chiomonte e San Didero.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 20.000 persone, in gran parte in modo pacifico. Tuttavia, secondo quanto emerso nel corso della giornata, alcune frange radicali composte da centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato le barriere di protezione dei cantieri, dando origine a violenti scontri con le Forze dell’Ordine impegnate nella sicurezza dell’area.

Sassaiole, bombe carta e camionette dei Carabinieri incendiate

Secondo quanto ricostruito nel corso della giornata, gli scontri sono rapidamente degenerati. Contro i reparti schierati a difesa dei cantieri sono stati lanciati pietre, razzi e bombe carta, mentre due camionette dei Carabinieri sono state incendiate. Nel corso delle operazioni sono rimasti feriti decine di appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Le tensioni hanno inoltre provocato blocchi della viabilità stradale e ferroviaria, con la temporanea chiusura dell’autostrada A32, mentre le Forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni e idranti per contenere gli assalti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Per contenere gli assalti, le Forze di polizia sono intervenute utilizzando lacrimogeni e idranti, nel tentativo di respingere gli attacchi e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Crosetto: “Non è il diritto di manifestare, è violenza contro lo Stato”

Di fronte ai gravi disordini è intervenuto il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso una dura condanna degli episodi avvenuti durante la manifestazione.

“Quanto sta accadendo oggi in Val di Susa, nel corso delle proteste dei No TAV, non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare.

Incendiare camionette dei Carabinieri, assaltare un cantiere, colpire con pietre e bombe carta le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine significa scegliere deliberatamente la violenza contro lo Stato.

A tutti coloro che stanno operando per garantire la sicurezza va la mia piena solidarietà e la mia gratitudine.

Su episodi di tale gravità non possono esistere ambiguità, giustificazioni o silenzi. La violenza deve essere condannata da tutti, senza esitazioni e senza distinzioni politiche.”

Le parole del ministro sottolineano la netta distinzione tra il diritto costituzionale di manifestare e gli atti di violenza che hanno preso di mira uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine impegnati nel servizio di ordine pubblico.

La reazione delle istituzioni: solidarietà alle Forze dell’Ordine

La presa di posizione di Crosetto si inserisce nel più ampio quadro delle reazioni istituzionali seguite agli scontri.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che “la violenza No Tav non piegherà lo Stato”, mentre diversi esponenti della maggioranza hanno espresso solidarietà agli operatori impegnati in Val di Susa, chiedendo una risposta ferma nei confronti delle frange responsabili degli assalti.

La giornata si chiude così con un bilancio pesante tra mezzi incendiati, agenti feriti, infrastrutture temporaneamente bloccate e un clima di forte tensione che riporta al centro del dibattito il delicato equilibrio tra libertà di manifestazione, tutela dell’ordine pubblico e sicurezza di chi opera quotidianamente per garantire il rispetto della legge.

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