Tornano i carabinieri ausiliari: ferma di un anno a 26 anni con la licenza media, stipendio al 65% e il 30% dei posti riservati nei concorsi dell’Arma

Il nome richiama una stagione che molti credevano archiviata con la fine della leva obbligatoria, ma la formula è completamente nuova. L’articolo 93 del disegno di legge di Bilancio 2027, rubricato “Assunzioni giovani per la leva e ausiliari”, istituisce nel Codice dell’ordinamento militare la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria: un giovane che entra nell’Arma per dodici mesi, con un corso breve, una paga ridotta e la concreta possibilità di trasformare quell’anno in una carriera. Il contingente autorizzato è di 600 unità nel 2027 e di 1.000 unità all’anno a partire dal 2028.

La misura arriva a pochi mesi dall’allarme lanciato dal Comandante generale Salvatore Luongo, che a febbraio, inaugurando l’anno accademico della Scuola ufficiali, aveva quantificato in 10.200 unità la carenza di organico dell’Arma, indicando proprio la riserva volontaria come soluzione “integrativa” per disporre di personale aggiuntivo “con costi più contenuti”, senza intaccare le facoltà assunzionali legate al turnover.

Chi può candidarsi: i requisiti

Il nuovo articolo 709-bis del Codice fissa tre condizioni, che si aggiungono ai requisiti generali per l’arruolamento previsti dall’articolo 635:

età non superiore a 26 anni ;

; diploma di istruzione secondaria di primo grado , cioè la licenza media;

, cioè la licenza media; idoneità fisio-psico-attitudinale specifica per il reclutamento come carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

Le modalità di selezione non saranno fissate per legge ma con determinazione del Comandante generale dell’Arma, che avrà quindi ampio margine nel disegnare prove e procedure. I bandi potranno inoltre prevedere, entro il 10 per cento dei posti, riserve a favore dei diplomati delle scuole militari, degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma e dei figli di militari deceduti in servizio.

Un dettaglio che riguarda chi è già in uniforme: i militari in servizio o in congedo delle Forze armate e il personale delle altre Forze di polizia che accedono al corso perdono il grado e la qualifica rivestiti al momento dell’ammissione.

Corso di tre mesi, poi un anno di servizio

I vincitori vengono ammessi al corso per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria, di durata non superiore a tre mesi. Superate le prove finali, scatta la nomina e l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria. La ferma è di un anno, al termine del quale è possibile chiedere una rafferma di due anni, prolungabile ulteriormente solo per il tempo necessario a completare l’iter concorsuale di chi ha presentato domanda per entrare stabilmente nell’Arma.

Durante il corso agli allievi spettano le paghe nette giornaliere previste dall’articolo 1798 per gli allievi carabinieri, dovute in misura intera per i primi due mesi e in misura ridotta successivamente. La nomina resta sospesa per chi, pur giudicato idoneo, risulti rinviato a giudizio per delitto non colposo, sottoposto a procedimento disciplinare con possibile sanzione di stato, sospeso dal servizio o in licenza straordinaria di convalescenza.

Cosa faranno e con quali poteri

Non si tratta di personale da caserma. Il nuovo articolo 850-bis stabilisce che gli ausiliari, oltre ai compiti di carattere militare, sono impiegati in attività operative e addestrative nei reparti dell’Arma, sul territorio nazionale e di massima su base regionale, in ragione dell’anzianità e della professionalità acquisita. I profili di impiego saranno definiti dal Comandante generale.

Soprattutto, agli ausiliari vengono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria: le stesse dei carabinieri effettivi. In caso di richiamo in servizio dopo il congedo, previsto dalla modifica all’articolo 988, agli ausiliari è attribuito lo stato giuridico dei carabinieri effettivi in ferma.

Lo stipendio: 65% nel primo anno, pieno in rafferma

È il punto che farà discutere. Il nuovo articolo 1799-bis prevede che al carabiniere ausiliario in ferma spettino uno stipendio pari al 65 per cento del parametro stipendiale del carabiniere in ferma volontaria e, nella stessa percentuale, gli assegni a carattere fisso e continuativo. In rafferma, invece, stipendio e assegni salgono al 100 per cento di quanto previsto per i carabinieri in ferma volontaria.

Sul fronte accessorio, le ore eccedenti l’orario settimanale sono retribuite come lavoro straordinario nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria, e possono essere riconosciute le indennità legate allo specifico impiego, incluse quelle di rischio del DPR 146/1975, nei limiti di spesa fissati in contrattazione. Due esclusioni esplicite: agli ausiliari non competono il FESI (i compensi per l’efficienza dei servizi istituzionali) e il premio di congedamento.

Il testo estende agli ausiliari anche la disciplina su permessi, licenza ordinaria e licenza straordinaria dei volontari in ferma prefissata, con una previsione specifica: la licenza straordinaria di convalescenza può arrivare fino a otto mesi per chi è in rafferma. Riconosciuti anche i benefici non economici previsti per chi ha svolto il servizio di leva, a condizione di aver completato almeno dodici mesi.

La corsia preferenziale per entrare nell’Arma

Il vero incentivo è nel nuovo articolo 709-sexies. Nei concorsi per le carriere iniziali dell’Arma, agli ausiliari in servizio o in congedo, con età non superiore a 32 anni, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito, è riservata una quota di posti fino al 30 per cento di quelli disponibili, da computare nel limite del 70 per cento di cui all’articolo 703, comma 1, lettera a) del Codice. Nella formazione delle graduatorie viene data priorità a chi è stato arruolato come ausiliario, e contano come titoli di merito il periodo di servizio svolto e le specializzazioni acquisite in ferma e rafferma.

I posti riservati eventualmente non coperti per mancanza di idonei tornano nel conteggio generale, a disposizione degli altri concorrenti.

Dimissioni entro 15 giorni, ma con una penalità

Chi entra e si accorge di aver sbagliato strada ha una finestra: le dimissioni possono essere rassegnate entro quindici giorni dall’incorporazione. Chi lo fa, però, non può partecipare ai concorsi per i ruoli iniziali dell’Arma banditi nell’anno in corso. Entro il dodicesimo mese di servizio la domanda di proscioglimento può essere presentata anche senza motivazioni specifiche; oltre, servono gravi motivi familiari documentati, tra cui la condizione di orfano di entrambi i genitori con fratelli minorenni a carico, di figlio unico di genitore non autosufficiente o di fratello di un militare deceduto in servizio.

Il proscioglimento d’ufficio è previsto, tra l’altro, per esito positivo degli accertamenti su abuso di alcool o uso anche occasionale di sostanze stupefacenti, per motivi disciplinari, per il mancato superamento del corso e per la perdita dell’idoneità. Fa eccezione chi riporta ferite o lesioni in servizio: in attesa dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio può chiedere di rimanere in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario.

Quanto costa e cosa prevede per le altre Forze di polizia

Per il reclutamento è autorizzata una spesa di 41.777.956 euro nel 2027, 82.795.519 nel 2028, 118.389.899 nel 2029, 156.509.311 nel 2030 e 141.442.217 euro annui dal 2031.

Il modello non resterà confinato all’Arma. L’articolo 96 del disegno di legge istituisce due fondi nello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’adozione di provvedimenti che creino la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria della Guardia di finanza, dell’agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia di Stato e dell’agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia penitenziaria. Il fondo di parte corrente ha una dotazione di 21.615.871 euro nel 2027, 108.046.946 nel 2028, 210.142.070 nel 2029, 277.804.027 nel 2030 e 251.059.935 euro annui dal 2031; quello di conto capitale vale 52.540.000 euro nel 2027 e 38.915.100 nel 2028.

Il testo è ora all’esame del Parlamento e potrà essere modificato nel corso dell’iter della manovra. Se confermato, i primi bandi per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria potrebbero essere pubblicati nel corso del 2027.

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