Torino, dall’auto ai caccia: Leonardo affida a Marco Zoff (figlio di Dino) il jet del futuro. Ma la città si spacca

Mille ingegneri tra Torino e Caselle per il caccia di sesta generazione

Marco Zoff è nato a Torino, porta un cognome che in città non ha bisogno di presentazioni – è il figlio di Dino, il portiere leggendario di Juventus e Nazionale – e da oggi è l’uomo che dovrà legare il destino industriale del capoluogo piemontese alla difesa. È infatti l’amministratore delegato di Edgewing, la joint venture tra Leonardo, l’inglese BAE Systems e la giapponese JAIEC che ha il compito di progettare e sviluppare il caccia di nuova generazione destinato a entrare in servizio dal 2035 nell’ambito del GCAP, il Global Combat Air Programme.

La società ha scelto Torino come sede della sua prima entità nazionale, Edgewing Italia, inaugurata il 9 ottobre accanto alle attività aeronautiche di Leonardo. A pieno regime darà lavoro a circa mille dipendenti diretti, in larghissima parte ingegneri, a cui si aggiungeranno oltre mille addetti Leonardo impegnati nelle attività da partner industriale, concentrati soprattutto tra la città e Caselle. La divisione dei compiti è netta: a Torino la progettazione, a Caselle l’assemblaggio, l’integrazione e il collaudo, in stretto rapporto con il Politecnico.

«Torino è per Leonardo la culla dell’industria aeronautica», ha dichiarato Lorenzo Mariani, amministratore delegato del gruppo, presentando il progetto. «Il territorio ha le competenze per costruirsi un glorioso futuro». Zoff ha rilanciato: «Se la supply chain dimostrerà la capacità che da decenni esprime nell’aerospazio e nella difesa sarà un matrimonio straordinario».

Un «sistema di sistemi», non solo un aereo

I vertici di Leonardo insistono su un punto: il GCAP «non è solo un aereo ma un sistema di sistemi». Il velivolo con pilota sarà il cuore di un’architettura capace di coordinare droni, condividere informazioni in tempo reale con unità terrestri e navali e operare in modo integrato con la NATO. Edgewing deterrà l’autorità di progetto per l’intero ciclo di vita del prodotto.

Il programma è già finanziato in modo consistente: dopo un primo contratto congiunto da 686 milioni di sterline firmato ad aprile, il 3 luglio la GCAP Agency ha assegnato a Edgewing un secondo contratto da 4,6 miliardi di sterline, della durata di 18 mesi, per completare la fase di analisi avanzata e concept prima della progettazione di dettaglio. Secondo Leonardo, il valore complessivo dei contratti internazionali siglati quest’anno supera i 6 miliardi di euro.

Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di un allargamento alla Germania. Leonardo si dice favorevole, «ma la decisione spetta ai governi».

Il reshoring degli elicotteri: l’antipasto da 20 milioni

L’annuncio su Edgewing arriva a poche settimane da un’altra mossa del gruppo sul territorio. Il 17 settembre Leonardo aveva presentato a Torino tre nuovi accordi industriali con Apr di Pinerolo, Mecaer Aviation Group di Borgomanero e Tubiflex, società del gruppo Interpump con sede nel capoluogo, che si aggiungono alla collaborazione già avviata con Sabelt per i sedili. L’operazione rientra nel programma “Crescere Insieme” della Divisione Elicotteri.

L’obiettivo è ridurre la dipendenza dagli acquisti all’estero, oggi al 65%, facendo crescere fornitori locali: Apr svilupperà pompe per motori, Mecaer sistemi di condizionamento cabina, Tubiflex pompe per impianti idraulici. L’investimento iniziale è contenuto, circa 20 milioni di euro, ma il valore industriale stimato arriva fino a 670 milioni in trent’anni. «Rafforziamo la capacità industriale del Paese», ha spiegato Stefano Villanti, managing director della Divisione Elicotteri.

La «città delle armi» e il muro di Chiesa, Fiom e centri sociali

La scommessa di Leonardo si scontra però con una parte significativa della società torinese. Al di là dell’assalto ai cancelli di uno stabilimento del gruppo organizzato dai centri sociali, in città circola con una certa sufficienza l’etichetta di «città delle armi». Dalla Chiesa alla Fiom, le resistenze a uno sviluppo che poggi anche sull’industria dello spazio e della difesa sono forti: si prende atto che l’automotive non sarà più il volano di un tempo, ma si rifiuta l’idea di una staffetta.

Anche la possibile riconversione delle Pmi dell’indotto auto verso forniture per la difesa è guardata con sospetto dal maggiore sindacato. Maurizio Landini l’ha definita senza giri di parole «una coglionata». Dal gruppo replicano che «le filiere automotive e difesa hanno molti punti in comune e competenze simili».

Alle perplessità Zoff ha risposto sul terreno dell’occupazione: «Abbiamo assunto, formato e messo al lavoro centinaia di ingegneri, siamo un bacino privilegiato di sviluppo tecnologico e diamo occupazione altamente qualificata».

Mirafiori, il pasticcio del secondo modello

Sull’altro lato della staffetta, l’auto, la situazione è ben diversa. Al Salone di Parigi Arnaud Belloni, responsabile dei marchi Fiat e Lancia, aveva annunciato: «Stiamo lavorando a un secondo modello per Mirafiori, un’auto piccola, estremamente competitiva, sulla stessa filosofia della Citroën 2CV, ma non retrò, molto più moderna».

Il secondo modello “popolare” è da tempo l’ossessione dei sindacati, preoccupati per la tenuta dello stabilimento storico: quest’anno le due 500, ibrida ed elettrica, non raggiungeranno le 100 mila unità previste e si fermeranno a 60 mila. Ma dopo le parole di Belloni è arrivata la correzione di Antonio Filosa, ceo di Stellantis. In una lunga intervista a Mf il manager non ha mai citato il secondo modello e ha spostato il focus sulle «istituzioni che ci devono aiutare a creare le condizioni per essere competitivi».

«Gli annunci mai realizzati sono tanti e intanto i lavoratori vanno in cassa integrazione», ha commentato Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte. Prima di Parigi per Mirafiori si era parlato dell’erede della Punto, anche perché una piccola ispirata alla 2CV è stata effettivamente presentata al Salone, ma sarà prodotta in Francia.

La carta cinese e la cassa integrazione per 1.700

«Comunque meglio discutere di un nuovo modello che non discuterne affatto», prosegue Airaudo. «Mi accontenterei anche di una soluzione ponte, magari con un modello Leapmotor». La carta cinese riemerge periodicamente, favorita dalla buona accoglienza del mercato italiano alle vetture del costruttore alleato di Stellantis. Filosa ha confermato che i colloqui con i carmaker cinesi – non solo Leapmotor ma anche Dongfeng – sono in corso, anche perché oltre a Mirafiori soffre lo stabilimento di Cassino. L’obiettivo dichiarato è trovare un partner in grado di utilizzare parzialmente una o più fabbriche: «Non vogliamo chiuderle».

L’incontro romano del 15 ottobre con i vertici del gruppo, atteso dai sindacati, non ha portato novità di rilievo. Risultato: a Mirafiori torna la cassa integrazione per 1.700 dipendenti. «Se la discussione sul nuovo modello è vincolata, come ha detto Filosa, alla costruzione di condizioni favorevoli attualmente assenti, rimane per ora un esercizio mentale affascinante ma inconsistente», ha sintetizzato Rocco Cutrì, segretario provinciale della Fim-Cisl.

Nell’attesa, Fim, Uilm, Fismic e Ugl hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto Stellantis/Ferrari/Iveco: la richiesta economica è di 150 euro medi di aumento.

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