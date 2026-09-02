Torino, abusa di una 13enne nel minimarket e torna libero dopo 48 ore: Nordio manda gli ispettori

Due episodi di violenza sessuale in meno di un’ora, una vittima di appena 13 anni, un indagato arrestato e poi rimesso in libertà dopo due notti in carcere. Il caso del minimarket di Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, ha provocato forte allarme pubblico e ora arriva anche l’intervento del Ministero della Giustizia.

Il protagonista della vicenda è un 42enne, lavoratore del negozio, arrestato con l’accusa di aver costretto una ragazzina a subire atti sessuali tra gli scaffali dell’esercizio commerciale. Secondo quanto emerso, le immagini delle telecamere interne avrebbero documentato non solo l’episodio ai danni della minorenne, ma anche un precedente abuso avvenuto circa 40 minuti prima nei confronti di un’altra cliente adulta.

La 13enne nel minimarket per comprare la merenda

La ragazzina era entrata nel minimarket per acquistare alcuni prodotti. Una commissione quotidiana che, secondo l’accusa, si sarebbe trasformata in un incubo. L’uomo l’avrebbe avvicinata all’interno del negozio e avrebbe compiuto atti sessuali nei suoi confronti.

Dopo l’accaduto, la minorenne ha raccontato quanto subito ed è stata ascoltata in audizione protetta. Gli accertamenti degli investigatori si sono concentrati anche sui filmati della videosorveglianza, ritenuti un elemento centrale nella ricostruzione dei fatti.

Le telecamere riprendono anche un altro episodio

Dalle immagini acquisite dagli agenti sarebbe emerso un ulteriore dettaglio: poco prima dell’episodio che coinvolge la tredicenne, il 42enne avrebbe avvicinato e molestato un’altra donna, una cliente adulta di circa 40 anni, riuscita poi ad allontanarsi.

Secondo la ricostruzione riportata dalle principali agenzie, i due episodi sarebbero avvenuti a distanza di circa 40 minuti. Un elemento che ha spinto la Procura a sostenere l’esistenza di un concreto rischio di reiterazione del reato.

Il Gip dispone la scarcerazione con obbligo di firma

Dopo l’arresto, l’uomo ha trascorso due notti nel carcere torinese Lorusso e Cutugno. Il Giudice per le Indagini Preliminari, però, ha disposto la scarcerazione applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

La decisione è stata motivata con alcuni elementi ritenuti rilevanti dal giudice: l’indagato è incensurato, avrebbe mostrato un atteggiamento collaborativo consegnando o comunque consentendo la visione dei filmati delle telecamere, e avrebbe manifestato resipiscenza durante l’udienza di convalida.

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe dichiarato di essere dispiaciuto, sostenendo di non aver mai commesso reati in precedenza. Per il Gip, questi elementi sarebbero stati sufficienti a escludere, in questa fase, la necessità di una misura cautelare più afflittiva.

La Procura aveva chiesto il carcere

La posizione della Procura di Torino era diversa. Il pubblico ministero aveva chiesto una misura più severa, ritenendo concreto il pericolo che l’indagato potesse commettere altri abusi.

Il nodo centrale riguarda proprio la valutazione del rischio: da una parte la richiesta dell’accusa, fondata anche sulla presenza di due episodi ravvicinati nel tempo; dall’altra la decisione del Gip, che ha ritenuto sufficiente l’obbligo di firma.

Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico, anche perché la vittima principale del caso è una minorenne di 13 anni.

Nordio invia gli ispettori al Tribunale di Torino

Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha disposto l’invio degli ispettori ministeriali al Tribunale di Torino per acquisire elementi e valutazioni sul caso.

Il Guardasigilli ha precisato che la decisione del Gip rientra nell’ambito dell’autonomia e indipendenza della magistratura, ma ha sottolineato l’eccezionalità della vicenda e l’allarme sociale provocato dalla scarcerazione dell’indagato.

L’ispezione non equivale a una valutazione di colpevolezza o innocenza, né incide direttamente sul procedimento penale. Serve però a verificare il quadro degli atti e il corretto funzionamento degli uffici giudiziari coinvolti.

Il punto giuridico: carcere come extrema ratio

Nel sistema penale italiano la custodia cautelare in carcere è considerata una misura da applicare solo quando le altre soluzioni risultano inadeguate. Il carcere prima della condanna definitiva rappresenta infatti l’extrema ratio, perché l’indagato è ancora presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Le misure cautelari possono essere disposte quando esistono esigenze precise: pericolo di fuga, rischio di inquinamento delle prove o rischio di reiterazione del reato. In questo caso, il Gip ha ritenuto che gli elementi raccolti non imponessero la permanenza in carcere.

Resta però il punto più controverso: la misura scelta, l’obbligo di firma, appare agli occhi di molti osservatori molto lieve rispetto alla gravità delle accuse e alla presenza di una vittima minorenne.

Il caso ora passa al riesame

La Procura ha annunciato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere il ripristino di una misura cautelare più restrittiva, come il carcere o gli arresti domiciliari.

Sarà dunque un nuovo collegio di giudici a valutare se l’obbligo di firma sia adeguato oppure se, alla luce della gravità dei fatti contestati e della sequenza temporale degli episodi, debba essere applicata una misura più incisiva.

Intanto il caso di Torino resta al centro dell’attenzione nazionale. La vicenda solleva una domanda che va oltre il singolo procedimento: come bilanciare le garanzie dell’indagato con la tutela delle vittime e la sicurezza della collettività, soprattutto quando al centro dell’inchiesta c’è una minorenne.

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