Sfoggia su TikTok il berretto rubato al carabiniere dopo i disordini in Duomo: il video virale lo incastra

Il web non perdona e la sovraesposizione sui social si è trasformata in un autogol investigativo. È bastato un filmato pubblicato su TikTok e diventato virale in poche ore per dare un volto e un nome a uno dei protagonisti degli scontri che hanno devastato il centro di Milano. Al centro della vicenda c’è un giovane con il tipico stile “maranza”, immortalato mentre indossava come un trofeo il berretto ufficiale dei Carabinieri sottratto a un militare durante i disordini in piazza del Duomo.

L’outfit virale sui social: come le immagini hanno smascherato il minore

Le immagini avevano immediatamente catturato l’attenzione degli utenti nei feed del fine settimana. Tra la folla di minorenni che sabato pomeriggio aveva assaltato il sagrato della Cattedrale durante la manifestazione «Italia in piazza», a saltare all’occhio era stato un outfit provocatorio: scarpe da ginnastica slacciate, jeans attillati e strappati, giacca e passamontagna neri. In testa, però, svettava il berretto da ufficiale dei carabinieri, completo del logo storico dell’Arma con la fiamma.

Inquadrato e ripreso dai passanti, il video ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like, centinaia di condivisioni e commenti, fornendo agli investigatori la traccia decisiva per risalire all’autore del gesto.

L’identificazione dei Carabinieri e il rintraccio a Desio

Da quei fotogrammi sono scattati gli accertamenti mirati dei Carabinieri. Attraverso l’incrocio di commenti, profili social e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a risalire all’identità del giovane.

Il presunto responsabile è un sedicenne nato in Marocco, rintracciato nei giorni scorsi a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove risiede. Il ragazzo era arrivato a Milano dall’hinterland insieme a diversi coetanei per partecipare alla protesta, sfociata poi in una fitta sassaiola contro le forze dell’ordine.

Le accuse contestate e il coinvolgimento di un 11enne

Essendo il ragazzo sopra la soglia dei 14 anni (limite dell’imputabilità) ed essendo ormai trascorsi i termini per la flagranza differita, il sedicenne è stato denunciato a piede libero. I reati ipotizzati a suo carico sono devastazione e saccheggio, furto e vilipendio alle forze armate.

Parallelamente, le indagini dell’Arma hanno portato all’identificazione di un altro giovanissimo, un bambino di soli 11 anni di famiglia marocchina residente alla Barona. Anch’esso finito nei trend dei social, era stato ripreso mentre usciva da un negozio di abbigliamento in via Dante con cinture rubate e accostato a un cestino dei rifiuti dato alle fiamme.

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