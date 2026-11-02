Tfs dipendenti pubblici, stop ai ritardi dal 2027: cosa cambia davvero e cosa aveva chiesto la Consulta

La Legge di Bilancio 2027 interviene sul nodo del Trattamento di Fine Servizio dei dipendenti pubblici, uno dei temi più delicati per chi lascia il lavoro nella Pubblica amministrazione. Dopo anni di attese lunghe, pagamenti differiti e liquidazioni a rate, il Governo avvia un percorso graduale per ridurre i tempi di accredito del Tfs e superare progressivamente la rateizzazione degli importi più elevati.

La novità riguarda in particolare i lavoratori pubblici che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e cessano dal servizio per raggiunti limiti di età. Restano invece fuori dal perimetro dell’intervento, secondo quanto previsto dalla misura, coloro che accedono alla pensione anticipata prima di aver maturato i requisiti ordinari di vecchiaia.

Il punto centrale, però, è un altro: la riforma introdotta dalla Manovra 2027 coincide davvero con quanto richiesto dalla Corte Costituzionale? E soprattutto: la Consulta aveva stabilito che il Tfs dovesse essere pagato tutto e subito, in un’unica soluzione?

Tfs dipendenti pubblici: il nuovo calendario dei pagamenti dal 2027

Il piano contenuto nella Manovra 2027 prevede una riduzione graduale dei tempi di attesa per il pagamento del Trattamento di Fine Servizio. L’obiettivo dichiarato è arrivare, nell’arco di pochi anni, all’azzeramento del differimento previsto per legge.

Il nuovo calendario è strutturato così:

9 mesi di attesa per chi matura i requisiti nel 2027 ;

per chi matura i requisiti nel ; 6 mesi di attesa per chi matura i requisiti nel 2028 ;

per chi matura i requisiti nel ; 3 mesi di attesa per chi matura i requisiti nel 2029 ;

per chi matura i requisiti nel ; nessun differimento a partire dal 2030.

In sostanza, per i dipendenti pubblici che andranno in pensione di vecchiaia, il periodo di attesa dovrebbe ridursi progressivamente fino a scomparire dal 2030. Da quel momento resteranno soltanto i tempi tecnici e amministrativi necessari all’Inps per lavorare la pratica.

Si tratta di un cambiamento importante rispetto all’attuale sistema, nel quale i dipendenti pubblici possono dover attendere anche molti mesi, se non anni, prima di ricevere la liquidazione maturata durante la carriera.

Rate del Tfs: addio graduale fino al 2035

La riforma non si limita ai tempi di attesa iniziali. La Legge di Bilancio 2027 interviene anche sulla rateizzazione del Tfs, che oggi riguarda gli importi più elevati.

Attualmente, secondo il meccanismo descritto, il pagamento avviene:

in un’unica soluzione per importi pari o inferiori a 50.000 euro ;

per importi pari o inferiori a ; in due rate per importi fino a 100.000 euro ;

per importi fino a ; in tre rate per importi superiori.

Dal 2031 la soglia della prima rata aumenterà progressivamente:

60.000 euro nel 2031 ;

nel ; 70.000 euro nel 2032 ;

nel ; 80.000 euro nel 2033 ;

nel ; 90.000 euro nel 2034.

Il percorso dovrebbe portare, dal 2035, al superamento della rateizzazione per i Tfs più alti. In altre parole, chi ha maturato una liquidazione elevata non dovrebbe più dover attendere anni per incassare l’intero importo spettante.

Cosa aveva detto la Corte Costituzionale sul Tfs

Il nuovo intervento arriva dopo i richiami della Corte Costituzionale, che si è espressa sul tema dei ritardi nel pagamento del Tfs ai dipendenti pubblici. Il riferimento principale è la sentenza n. 130 del 2023, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità del protrarsi eccessivo dei rinvii nella corresponsione della liquidazione.

La Corte ha considerato non più tollerabile un sistema che impone ai lavoratori pubblici tempi di attesa molto lunghi per ricevere somme che rappresentano una componente della retribuzione differita. Il Trattamento di Fine Servizio, infatti, non è un bonus o una concessione, ma denaro maturato nel corso del rapporto di lavoro.

La Consulta ha collegato il tema ai principi costituzionali di giusta retribuzione e tutela del lavoratore, evidenziando che il pagamento del Tfs non può essere rinviato per periodi tali da comprometterne la funzione economica e sociale.

La Consulta aveva imposto il pagamento immediato e in un’unica soluzione?

Il punto merita attenzione. La Corte Costituzionale ha censurato i ritardi e ha chiesto al legislatore di intervenire per rimuovere una disciplina ritenuta incompatibile con i principi costituzionali. Tuttavia, sulla base degli elementi disponibili, la sentenza non risulta tradursi automaticamente in un obbligo immediato di pagare a tutti i dipendenti pubblici il Tfs interamente e subito, senza alcuna gradualità applicativa.

La Consulta ha indicato la necessità di superare i differimenti eccessivi, ma ha rimesso al legislatore il compito di definire tempi, modalità e coperture finanziarie dell’intervento. Ed è proprio su questo spazio di manovra che si inserisce la Legge di Bilancio 2027, scegliendo una strada graduale: riduzione delle attese entro il 2030 e superamento delle rate entro il 2035.

La differenza è sostanziale: la Corte ha dichiarato incompatibile il sistema dei rinvii prolungati, mentre la Manovra introduce un calendario progressivo per arrivare all’eliminazione di quei ritardi. Non si tratta quindi di un pagamento immediato e generalizzato per tutti dal 2027, ma di un piano a tappe.

Il confronto tra sentenza e Legge di Bilancio 2027

Il confronto tra quanto affermato dalla Corte Costituzionale e quanto previsto dalla Manovra 2027 mostra una convergenza sull’obiettivo, ma una differenza evidente sui tempi.

La Consulta ha chiesto di superare una disciplina che costringe i dipendenti pubblici ad attendere troppo a lungo per ricevere la propria liquidazione. La Legge di Bilancio recepisce questa esigenza, ma lo fa con un meccanismo progressivo, distribuito su più anni.

Per i tempi di pagamento, la riduzione parte dal 2027 con 9 mesi di attesa, passa a 6 mesi nel 2028, scende a 3 mesi nel 2029 e arriva all’azzeramento del differimento dal 2030.

Per le rate, invece, il superamento è ancora più lento: la soglia della prima rata aumenta dal 2031 al 2034 e l’eliminazione dell’attesa sull’intera somma è prevista dal 2035.

Questo significa che, pur andando nella direzione indicata dalla Consulta, la riforma non produce un effetto immediato per tutti i pensionandi pubblici. Il pieno superamento del sistema attuale richiederà diversi anni.

Chi beneficia davvero della riforma del Tfs

La misura riguarda i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e lasciano il servizio per raggiunti limiti di età. È una precisazione decisiva, perché il beneficio non viene esteso a tutte le forme di uscita dal lavoro.

Restano esclusi, secondo l’impostazione indicata, coloro che scelgono di andare in pensione anticipata prima di aver maturato i requisiti di vecchiaia. Per questi lavoratori, quindi, continuano a pesare tempi di attesa più lunghi rispetto a chi esce per limiti ordinari di età.

Nel sistema attuale, infatti, le attese ordinarie possono variare dai 12 ai 24 mesi per la pensione di vecchiaia e possono superare i 24-48 mesi per chi accede alla pensione anticipata.

Perché i dipendenti pubblici aspettano più dei privati

La differenza tra Tfs pubblico e Tfr privato è uno degli aspetti più discussi. Nel settore privato, il Trattamento di Fine Rapporto viene normalmente liquidato in tempi molto più brevi, spesso entro circa 30 giorni dalla cessazione del rapporto e comunque, nella maggior parte dei casi, entro i termini stabiliti dai contratti collettivi.

Nel pubblico impiego, invece, il Trattamento di Fine Servizio è erogato dall’Inps ed è stato a lungo utilizzato come leva di cassa dallo Stato. Questo ha determinato un sistema di pagamenti differiti, con attese che hanno inciso pesantemente sui lavoratori al momento dell’uscita dal servizio.

La riforma prova a ridurre questo divario almeno per le pensioni di vecchiaia, con l’obiettivo di avvicinare progressivamente i tempi del pubblico a quelli del privato.

Quanto costa allo Stato l’anticipo del Tfs

Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, la misura comporta un maggior esborso lordo di 4,18 miliardi di euro nel decennio compreso tra il 2027 e il 2036.

Non si tratta di nuove risorse riconosciute ai lavoratori, ma di un anticipo di cassa: lo Stato dovrà pagare prima somme che comunque sarebbero state dovute. La liquidazione media considerata è di circa 100.000 euro, destinata a oltre 36.000 dipendenti pubblici in uscita ogni anno.

Il tema finanziario è il motivo principale per cui il Governo ha scelto una soluzione graduale e non un pagamento immediato per tutti. L’impatto sui conti pubblici, infatti, è significativo e si inserisce in una Manovra con margini di bilancio ridotti.

Tfs, cosa cambia concretamente per i dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici prossimi alla pensione di vecchiaia, la riforma del Tfs rappresenta una svolta, ma non immediata per tutti. Chi matura i requisiti nel 2027 dovrà ancora attendere 9 mesi; chi li matura nel 2028 attenderà 6 mesi; chi li matura nel 2029 attenderà 3 mesi. Solo dal 2030 il differimento dovrebbe essere azzerato.

Per gli importi più alti, invece, il superamento delle rate sarà ancora più graduale e arriverà solo dal 2035. Fino ad allora resterà un sistema transitorio, con soglie crescenti della prima rata.

La direzione è quella indicata dalla Corte Costituzionale: ridurre e poi eliminare attese considerate eccessive. Ma la soluzione scelta dalla Legge di Bilancio 2027 non equivale a un pagamento immediato, universale e in un’unica soluzione già dal 2027.

Il risultato è un compromesso: da un lato il riconoscimento del diritto dei lavoratori pubblici a ricevere il proprio Trattamento di Fine Servizio senza ritardi ingiustificati; dall’altro la scelta di diluire l’impatto finanziario sui conti dello Stato attraverso un calendario lungo, che si completerà soltanto nel 2035.