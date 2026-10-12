Leonardo, scintille al vertice? Cosa c’è davvero dietro le voci di tensione tra Macrì e Mariani

Il retroscena: una “luna di miele” già finita secondo Dagospia

A poco più di cinque mesi dall’insediamento del nuovo vertice di Leonardo, un Dagoreport pubblicato da Dagospia descrive un clima di crescente freddezza tra il presidente Francesco Macrì e l’amministratore delegato e direttore generale Lorenzo Mariani. Secondo la ricostruzione del sito di Roberto D’Agostino, i due manager nominati dall’assemblea degli azionisti del 7 maggio 2026 sarebbero andati incontro a un precoce esaurimento degli entusiasmi nel giro di pochi mesi, con il nodo centrale rappresentato dalla ripartizione delle deleghe e dalla gestione dei rapporti con la politica.

Il retroscena va letto per quello che è: una ricostruzione giornalistica basata su fonti anonime interne a piazza Monte Grappa, non confermata né smentita dall’azienda. Alcuni elementi, tuttavia, trovano riscontro nei documenti ufficiali del gruppo, mentre altri dettagli di colore riportati dalla testata – relativi a presunti restyling degli uffici o dotazioni di rappresentanza – rimangono allo stato puro gossip di corridoio privo di alcun riscontro ufficiale.

Le deleghe del presidente: ampie sulla carta, “in tandem” nei fatti

Il cuore della questione sta nell’architettura dei poteri disegnata dal Consiglio di Amministrazione. Il comunicato ufficiale di Leonardo del 7 maggio 2026 attribuisce a Macrì, oltre alla rappresentanza legale e alla firma sociale, un elenco articolato di competenze: “Sicurezza di Gruppo”, “Affari e relazioni istituzionali nazionali”, “Affari e Relazioni internazionali”, “Organi sociali, governance, integrità e anticorruzione”, “Comunicazione Istituzionale”, “Fondazioni del Gruppo”, “Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa”, oltre alla funzione di sovraintendere alle attività di audit. Lo stesso CdA ha però qualificato Macrì come presidente non esecutivo e amministratore indipendente, mentre a Mariani sono state conferite “tutte le relative deleghe per la gestione della Società e del Gruppo”.

Il passaggio decisivo è arrivato il 18 giugno 2026, quando il board ha approvato la nuova struttura organizzativa. La nota aziendale precisa che il presidente ha “la piena responsabilità della Unità Organizzativa Corporate Bodies Affairs”, mentre “in tandem con l’Amministratore Delegato e Direttore Generale” gestisce Sicurezza di Gruppo, Affari Istituzionali e Sostenibilità. Per esercitare le proprie deleghe, inoltre, Macrì “si avvarrà anche del supporto delle Unità Organizzative People & Organisation, Communication, Compliance, Legal Affairs, collocate a riporto del CEO“.

È proprio questo schema che Dagospia definisce “alla democristiana”: un perimetro formalmente esteso ma condiviso con l’AD, che controlla le strutture operative necessarie a renderlo effettivo. Secondo il sito, Mariani tenderebbe a centralizzare la gestione operativa. Un giudizio che appartiene alla sfera delle ricostruzioni informali, ma che poggia su una dinamica strutturale: l’unica area a gestione esclusiva del Presidente resta infatti quella degli organi sociali.

Due nomine, due sponsor politici diversi

Il retroscena insiste anche sulle diverse genealogie politiche dei due vertici. Macrì, aretino, già presidente esecutivo della multiutility Estra e presidente nazionale di Confservizi, consigliere di Leonardo dal 2023, è descritto come esponente di Fratelli d’Italia vicino a Giovanni Donzelli e sostenuto dall’asse Lollobrigida-Crosetto. La sua designazione alla presidenza aveva raccolto il parere favorevole anche dei proxy advisor ISS Governance e Glass Lewis, che pure avevano consigliato ai fondi di votare la lista di minoranza di Assogestioni anziché quella del MEF.

Mariani, ingegnere elettronico cresciuto nella Finmeccanica dell’era Guarguaglini, ex condirettore generale di Leonardo fino al 2025 e poi managing director di MBDA Italia, è stato indicato dal Tesoro – titolare del 30,2% del capitale – il 9 aprile 2026 al posto di Roberto Cingolani, in una scelta che il governo ha motivato come “industriale” e che Dagospia attribuisce alla regia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. La sostituzione di Cingolani, nonostante i risultati positivi del triennio, aveva sorpreso i mercati: il titolo aveva perso oltre il 5% nella seduta successiva all’annuncio e l’investitore attivista Guy Wyser-Pratte aveva invitato gli azionisti a opporsi alla revoca.

Un copione già visto a piazza Monte Grappa

Se le tensioni fossero confermate, non si tratterebbe di una novità. Lo stesso Dagoreport ricorda i precedenti: il dualismo tra Luciano Carta e Alessandro Profumo e, nel triennio successivo, quello tra Stefano Pontecorvo e Roberto Cingolani. La convivenza tra un presidente di nomina politica e un amministratore delegato dotato di pieni poteri operativi è strutturalmente delicata nelle grandi partecipate pubbliche, e Leonardo non ha fatto eccezione.

Secondo la ricostruzione, la sovrapposizione di ruoli genererebbe un’evidente rincorsa nelle presenze pubbliche e negli appuntamenti istituzionali. Si tratta tuttavia di dinamiche non confermate, che si collocano interamente nell’alveo dei rumor di settore.

Cosa succede ora

Il contesto industriale è tutt’altro che secondario. Il gruppo ha appena incassato risultati semestrali in crescita e, il 24 settembre, Orizzonte Sistemi Navali – joint venture tra Fincantieri e Leonardo – ha firmato un contratto da 3,7 miliardi di euro per i due cacciatorpediniere DDX della Marina Militare. Mariani, nel comunicato del 18 giugno, aveva fissato le priorità del suo mandato: “accelerare la realizzazione e la consegna dei sistemi già in produzione o prossimi all’entrata in servizio, aumentando l’efficienza e la capacità produttiva di Leonardo e dell’intera supply chain”.

In questo scenario, la tenuta dell’equilibrio al vertice diventa una variabile osservata con attenzione da azionisti, mercati e governo. Né Macrì né Mariani hanno finora commentato pubblicamente il retroscena, e da piazza Monte Grappa non sono arrivate note ufficiali. Il banco di prova sarà la capacità dei due di presentarsi uniti nei prossimi appuntamenti istituzionali e industriali del gruppo.

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