Tekne passa agli americani: Nuburu chiude l’acquisizione del 70%, il generale Serino verso la presidenza. Tutte le cifre dell’operazione

Dopo circa un anno e mezzo di trattative, uno stop iniziale del governo e una lunga istruttoria Golden Power, l’azienda abruzzese dei veicoli militari cambia padrone. Nuburu Inc., società quotata al NYSE American (ticker BURU) e attiva nel settore Difesa e Sicurezza dual use, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di una partecipazione di controllo del 70% in Tekne S.p.A. attraverso la controllata Nuburu Defense LLC. Il closing notarile è stato perfezionato in Italia il 15 ottobre 2026, a seguito dell’autorizzazione concessa dal governo italiano il 5 agosto scorso nell’ambito della normativa sui poteri speciali. Gli azionisti storici conservano il restante 30%.

Chi è Tekne: 185 dipendenti e tre stabilimenti tra Abruzzo ed Emilia

Fondata nel 1990, Tekne è un operatore italiano specializzato in ingegneria della difesa e produzione di veicoli militari, con sedi operative a Ortona e Poggiofiorito, in provincia di Chieti, e a Guastalla, nel reggiano. Conta circa 185 dipendenti e nel tempo ha costruito un portafoglio che spazia dalla mobilità militare ai sistemi elettronici, fino alla guerra elettronica.

Secondo il piano di produzione predisposto dal management di Tekne e datato 14 settembre 2026, il valore residuo del portafoglio programmi ammonta a circa 93,1 milioni di dollari (80,6 milioni di euro), riferiti a commesse nei settori difesa, protezione civile, sicurezza pubblica e industriale. Nuburu precisa che si tratta di una misura gestionale preliminare, non sottoposta a revisione contabile, e che il gruppo punta anche alla riattivazione di alcune opportunità di fornitura sospese o interrotte in precedenza.

I numeri dell’accordo: 5,2 milioni per il 67,1% e earn-out tagliato

Nuburu figurava già nel capitale di Tekne con una quota del 2,9%. Per salire al 70% ha acquisito un ulteriore 67,1% a un prezzo fisso di 5,2 milioni di euro, così suddivisi: 1,2 milioni versati alla firma e 4 milioni dilazionati in quattro rate uguali fino a marzo 2027.

La componente variabile è stata rinegoziata al ribasso rispetto a quanto annunciato in precedenza. Il corrispettivo massimo legato agli obiettivi futuri (earn-out) scende da circa 29,7 milioni a 20 milioni di euro, con una riduzione di quasi 9,7 milioni, pari a circa il 32,6%. L’earn-out resta calcolato nella misura del 5% dei ricavi annui di Tekne secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP) per il periodo 2027-2036, con un pagamento annuo minimo garantito di 2 milioni di euro e nessun ulteriore versamento una volta raggiunto il tetto. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente in contanti entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2028: viene così eliminata l’opzione originaria che prevedeva la possibilità di pagare in azioni Nuburu. Nuburu e Nuburu Defense LLC rispondono in solido sia del prezzo fisso sia dell’earn-out, soggetto a clausole di accelerazione.

Sul fronte della ricapitalizzazione, l’intesa prevede la rinuncia a 27,7 milioni di euro di finanziamenti soci preesistenti e ad alcuni ulteriori crediti vantati nei confronti del gruppo Nuburu, per un totale di circa 29,7 milioni che si trasforma in capitale permanente della società. L’accordo originario contemplava la conversione in capitale di finanziamenti per circa 17 milioni e un conferimento in contanti da 12 milioni nell’ambito di un aumento di capitale di Tekne.

Separatamente, il titolare del prestito convertibile da 1,74 milioni di dollari, emesso a suo tempo come corrispettivo per la quota iniziale del 2,9%, convertirà il titolo in 34.870 azioni ordinarie Nuburu.

La strategia di Nuburu: un polo industriale italiano per i mercati NATO

L’operazione rientra nel disegno con cui Nuburu intende costruire una piattaforma integrata per la Difesa e la Sicurezza capace di combinare hardware e software. Il gruppo controlla già Lyocon, attiva nell’energia diretta, e Orbit, software per la resilienza operativa; con Tekne aggiunge veicoli, guerra elettronica e soprattutto capacità produttiva in uno Stato membro della NATO.

L’obiettivo dichiarato è sviluppare in Italia un polo per l’integrazione, la produzione e la distribuzione di soluzioni destinate ai mercati italiano, statunitense, NATO e dei Paesi alleati.

«Con l’acquisizione di Tekne compiamo un passo importante nella costruzione di una piattaforma industriale capace di mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità produttive complementari. La nostra priorità è trasformare questa integrazione in valore concreto per i nostri clienti rafforzando le attività industriali in Italia per sviluppare soluzioni destinate ai mercati internazionali della difesa e sicurezza. In questo progetto Tekne, con le sue persone e il suo know-how, avrà un ruolo centrale», ha dichiarato Alessandro Zamboni, Executive Chairman e Co-CEO di Nuburu.

Il closing arriva al termine di una sequenza di circa 90 giorni che, secondo la società, ha ridefinito le basi del gruppo: il rimborso integrale di circa 16,75 milioni di dollari di debito con i proventi di un’offerta pubblica da 38 milioni, un secondo trimestre consecutivo di patrimonio netto positivo con attività totali per 69,12 milioni di dollari al 30 giugno 2026, l’autorizzazione Golden Power e il ritorno del titolo BURU sul NYSE American il 14 settembre 2026.

Il nuovo vertice: Serino presidente, in attesa dell’ANAC

Cambia anche la governance. Tekne avrà un consiglio di amministrazione a tre membri, due designati da Nuburu Defense LLC e uno dagli azionisti storici.

Per la presidenza è stato individuato il generale Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito tra il 2021 e il 2024, che già affiancava Nuburu come advisor strategico insieme al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. La nomina resta subordinata alle necessarie approvazioni societarie e regolamentari, incluso il via libera dell’ANAC. Il nome del nuovo amministratore delegato sarà comunicato nei prossimi giorni.

Chi è Pietro Serino, il generale scelto per guidare Tekne

Nato a Roma il 3 giugno 1960, Pietro Serino ha alle spalle quasi cinquant’anni di divisa. La sua formazione inizia alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, dove frequenta il corso 1974-77, per poi proseguire all’Accademia Militare di Modena con il 160° corso. Dopo la Scuola di Applicazione, nel 1982 è promosso tenente dell’Arma delle Trasmissioni, specialità che segnerà tutta la prima parte della sua carriera. Completa il percorso con la Scuola di Guerra dell’Esercito e la laurea in Scienze Strategiche.

Da capitano comanda una compagnia dell’11° Battaglione Trasmissioni “Leonessa” a Civitavecchia, reparto di cui assumerà poi il comando nell’ambito dell’11° Reggimento Trasmissioni. Con il grado di colonnello guida il 1° Reggimento Trasmissioni fino al 2004, anno del passaggio allo Stato Maggiore. Tra il 2007 e il 2010 è Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, esperienza che gli consente di maturare una conoscenza diretta dell’ambiente militare e industriale statunitense; nel 2008 arriva la promozione a generale di brigata. Rientrato in Italia, tra il 2010 e il 2011 comanda la Brigata Trasmissioni dell’Esercito, quindi assume la guida del Reparto Pianificazione dello Stato Maggiore dell’Esercito. Generale di divisione dal 2012, dal 2013 è a capo dell’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore della Difesa, un incarico chiave nella gestione delle risorse e dei programmi di investimento delle Forze Armate.

Il 1° gennaio 2016 è promosso generale di corpo d’armata e dal 1° febbraio 2017 dirige il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito. Dal 31 ottobre 2018 è Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa, ruolo che ricopre prima con Elisabetta Trenta e poi con Lorenzo Guerini. È proprio su proposta di Guerini che il 21 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri lo nomina Capo di Stato Maggiore dell’Esercito: si insedia il 26 febbraio successivo subentrando al generale Salvatore Farina e, il giorno prima, riceve dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Guida la Forza Armata per tre anni esatti, fino al 26 febbraio 2024, quando gli succede il generale Carmine Masiello, attuale Capo di SME. Dopo il congedo dal vertice dell’Esercito ha affiancato Nuburu come advisor strategico, fino alla designazione per la presidenza di Tekne, ora in attesa dei via libera societari e regolamentari, compreso quello dell’ANAC.

Dallo stop dell’estate 2025 all’autorizzazione: un anno e mezzo di attesa

Il percorso non è stato lineare. Il primo tentativo di rilevare Tekne era stato fermato dal governo nell’estate 2025: ad agosto di quell’anno Palazzo Chigi, nell’ambito della procedura Golden Power, non aveva concesso il via libera pieno, indicando invece una serie di aree da considerare alla luce degli obiettivi di sicurezza nazionale. Nuburu aveva allora contestato le ricostruzioni della stampa italiana che parlavano di un blocco definitivo, annunciando un percorso di acquisizione per fasi, a partire da un investimento di minoranza, e richiamando i circa 67,4 milioni di euro di ordini già impegnati dal ministero della Difesa verso Tekne. Un anno dopo, il 5 agosto 2026, è arrivata l’autorizzazione che ha sbloccato l’operazione.

L’inchiesta di Domani e il fascicolo della Procura di Roma

L’acquisizione si inserisce in un contesto che negli ultimi mesi ha visto Tekne al centro dell’attenzione anche per ragioni diverse da quelle industriali. A gennaio 2026 il quotidiano Domani, con una serie di articoli firmati da Enrica Riera, ha dato notizia di un fascicolo aperto dalla Procura di Roma sulle forniture all’Esercito, partito da un esposto che metteva in relazione i bilanci in perdita della società, per circa 30 milioni di euro, con l’entità delle commesse ricevute dalla Difesa. Secondo quanto riportato, le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti andavano dalla corruzione alla truffa, fino all’inadempimento in pubbliche forniture e alla rivelazione di segreto, con una decina di indagati tra ufficiali e amministratori di società. Nell’ambito dell’inchiesta è stato sentito dai magistrati anche il generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Il nodo centrale riguardava gli affidamenti per la cosiddetta Bolla tattica multidominio e un programma di potenziamento dei veicoli per le forze speciali. La denuncia che ha avviato il procedimento è stata presentata da Federico Zarghetta, titolare della Defcomm srl, che lamentava di essere stato escluso dall’affare.

A ottobre 2026 lo scenario è parzialmente cambiato: la Procura di Roma ha depositato una richiesta di archiviazione parziale, ritenendo, secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, che il quadro emerso fosse diverso da quello prospettato nelle accuse. Lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto, interpellato dal Fatto, ha dichiarato di aver spinto lui stesso Zarghetta a denunciare, chiedendo «cosa volete ora da me?». Domani, dal suo canto, il 12 ottobre ha parlato di «tensione» tra il ministro e il generale Masiello sulla vicenda dell’appalto. Sulla richiesta di archiviazione dovrà ora pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari e, per tutte le persone coinvolte, vale il principio di presunzione di innocenza. Sul territorio, intanto, la Fiom-Cgil aveva espresso nei mesi scorsi il timore che l’inchiesta potesse complicare l’uscita dalla crisi aziendale: con il closing di Nuburu e l’impegno dichiarato sulla salvaguardia dell’occupazione, la partita per il futuro degli stabilimenti di Ortona, Poggiofiorito e Guastalla entra ora in una nuova fase.

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