Milano dice sì al taser alla Polizia Locale: da sperimentazione a dotazione permanente

Il Consiglio comunale approva la modifica: il taser entra stabilmente tra gli strumenti della Polizia Locale

La Polizia Locale di Milano avrà permanentemente in dotazione il taser. La decisione è stata ratificata dal Consiglio comunale, che ha approvato la modifica dell’ordinamento della Polizia Locale dopo i sei mesi di sperimentazione conclusi a gennaio.

Un passaggio politico e operativo rilevante, arrivato al termine di un percorso non privo di tensioni interne alla maggioranza e di polemiche esterne. L’introduzione definitiva dello strumento è stata infatti approvata insieme ad alcuni emendamenti, presentati per accompagnare l’utilizzo del taser con maggiori controlli, presidi sul territorio e una valutazione successiva dei risultati.

Dal caso Milano al dibattito nazionale: sicurezza urbana o scontro politico?

Il tema era stato affrontato anche nel vodcast di InfoDifesa, in una puntata di approfondimento con Emiliano Malato e l’avvocato Giorgio Carta, dedicata proprio al dibattito sull’introduzione del taser per la Polizia Locale.

Il punto di partenza era il caso di Milano, dove il confronto politico aveva fatto emergere dubbi, frenate e richieste di ulteriori garanzie sull’adozione dello strumento. Una discussione che ha posto una domanda centrale: il taser è solo un tema politico o rappresenta una necessità operativa per chi lavora quotidianamente in strada?

La decisione del Consiglio comunale milanese riporta il tema al centro del dibattito sulla sicurezza urbana, sulle dotazioni degli operatori e sulla gestione degli interventi più complessi.

Gli emendamenti: più pattuglie di sera e presidi nelle zone della movida

L’approvazione del taser è arrivata con alcune condizioni. Tra gli emendamenti approvati figura quello della maggioranza che chiede un incremento delle pattuglie nelle ore serali e notturne, fissando un numero minimo di unità operative: 25 pattuglie la sera e 20 durante la notte.

Un altro emendamento prevede invece l’attivazione di presidi fissi nelle zone della movida, aree spesso al centro delle richieste di maggiore controllo da parte di residenti e commercianti.

Si tratta di misure che puntano a collegare l’introduzione dello strumento non solo alla dotazione individuale degli agenti, ma a una più ampia strategia di presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie e nei contesti considerati più sensibili.

Dopo 12 mesi una relazione al sindaco sull’utilizzo del taser

Tra gli emendamenti approvati c’è anche la richiesta che, dopo 12 mesi di utilizzo del taser, il comandante della Polizia Locale relazioni al sindaco sull’impiego dello strumento.

Il punto è stato sostenuto anche dal consigliere del Pd e presidente della commissione Sicurezza, Michele Albiani, che ha espresso la necessità di mantenere alta l’attenzione sugli effetti concreti dell’introduzione del dispositivo.

“Sarebbe una responsabilità se dovesse morire qualcuno”, ha dichiarato Albiani, chiedendo di fatto di prolungare il monitoraggio per altri 12 mesi.

Una posizione che conferma come, anche all’interno della maggioranza, l’approvazione definitiva sia stata accompagnata da cautele e dalla volontà di verificare nel tempo modalità, frequenza e conseguenze dell’utilizzo operativo.

Formazione obbligatoria e de-escalation: la delibera collegata non è ancora stata discussa

Resta invece ancora da affrontare in aula la delibera collegata all’introduzione del taser, che riguarda la formazione obbligatoria del personale del Comune di Milano.

Il testo chiede l’istituzione di un percorso formativo per fornire competenze e strumenti in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con uno specifico approfondimento sulla de-escalation e sulla gestione delle interazioni con persone in condizione di fragilità.

Nel documento vengono citate, tra gli altri, persone anziane, donne, persone con disabilità, appartenenti alla comunità Lgbtiq+, persone sole, persone rom e sinti e soggetti esposti a discriminazioni di carattere etnico e razziale.

La delibera ha già provocato polemiche politiche da parte del centrodestra e reazioni critiche anche da parte dei sindacati della Polizia Locale, che hanno contestato l’impostazione del provvedimento.

Il nodo operativo: cosa cambia per gli agenti in strada

La dotazione permanente del taser alla Polizia Locale di Milano riapre una questione più ampia: quella degli strumenti a disposizione degli operatori impegnati nei servizi quotidiani di sicurezza urbana.

Per chi lavora in strada, il confronto non riguarda soltanto l’arma in sé, ma il quadro operativo in cui viene inserita: formazione, protocolli, responsabilità, tutela degli agenti e capacità di gestire interventi potenzialmente critici senza arrivare all’uso di mezzi più invasivi.

È proprio questo il punto emerso anche nel confronto del vodcast di InfoDifesa: il taser non può essere ridotto a una bandiera ideologica, né a un semplice terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. La domanda vera riguarda l’equilibrio tra sicurezza degli operatori, tutela dei cittadini e regole chiare di impiego.

Milano fa una scelta destinata a pesare anche fuori città

Con il voto del Consiglio comunale, Milano passa dalla sperimentazione alla dotazione permanente. Una scelta che potrebbe avere effetti anche oltre i confini cittadini, perché il tema del taser per la Polizia Locale riguarda ormai molte amministrazioni e si inserisce in un dibattito nazionale sulla sicurezza urbana.

La decisione arriva dopo mesi di confronto, dubbi e richieste di garanzie. Ora il vero banco di prova sarà l’utilizzo concreto sul territorio: nelle pattuglie serali e notturne, nei presidi della movida e negli interventi in cui gli agenti saranno chiamati a gestire situazioni di rischio.

Il voto chiude una fase politica, ma apre quella più delicata: capire se il taser, accompagnato da formazione e controllo, saprà davvero rispondere alle esigenze operative della Polizia Locale senza trasformarsi nell’ennesimo terreno di scontro ideologico.

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