A Taranto nasce il Comando Nato per il fianco Sud. Cavo Dragone: “Il Mediterraneo non è un confine, è una porta”

L’annuncio dell’ammiraglio Cavo Dragone: “Il Mediterraneo non è un confine, è una porta”

Taranto si prepara ad assumere un ruolo ancora più centrale nella nuova architettura di sicurezza della NATO. Nella città ionica nascerà infatti il nuovo Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell’Alleanza, una struttura a guida italiana destinata a occuparsi del fianco meridionale della NATO e del cosiddetto Mediterraneo allargato.

L’annuncio è arrivato dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO, durante una visita a Taranto. Parole che confermano il peso crescente della città pugliese nella strategia atlantica e rilanciano la centralità del Mediterraneo in una fase internazionale segnata da crisi, instabilità regionali e competizione sulle rotte marittime.

“Il Mediterraneo non è un confine: è sempre stato una porta”, ha sottolineato Cavo Dragone, ricordando il legame profondo tra Taranto, la Marina Militare e la proiezione marittima dell’Alleanza.

Perché Taranto diventa centrale nella strategia NATO

La scelta di Taranto non è casuale. La città ospita da decenni una delle principali realtà navali italiane ed è già un punto di riferimento per la presenza militare nel Mediterraneo. Le sue infrastrutture, la posizione geografica e la tradizione marittima ne fanno una piattaforma naturale per guardare contemporaneamente al Mediterraneo centrale, al Mediterraneo orientale, al Nord Africa e al Medio Oriente.

Con il nuovo comando, Taranto rafforza il proprio ruolo all’interno dell’Alleanza Atlantica. Non si tratta soltanto di una nuova presenza militare, ma di un passaggio politico e strategico: il fianco Sud torna al centro dell’attenzione NATO, accanto al fronte orientale segnato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni con la Russia.

Per anni, il baricentro della sicurezza europea è stato inevitabilmente spostato verso Est. Oggi, però, il quadro internazionale impone una lettura più ampia. A Sud dell’Europa si concentrano crisi politiche, instabilità, conflitti regionali, flussi migratori, interessi energetici e rotte commerciali decisive per l’economia del continente.

Il Mediterraneo allargato: rotte, energia e infrastrutture sottomarine

Il Mediterraneo non è soltanto uno spazio attraversato da navi militari e mercantili. È una delle grandi arterie strategiche dell’economia europea. Da queste acque passano collegamenti commerciali fondamentali, flussi energetici e infrastrutture critiche.

Tra gli elementi più sensibili ci sono anche i cavi sottomarini per le telecomunicazioni, una rete invisibile che corre sui fondali e dalla quale dipende una parte significativa delle comunicazioni digitali internazionali. Proteggere il Mediterraneo significa quindi difendere non solo le frontiere marittime, ma anche le connessioni economiche, tecnologiche ed energetiche dell’Europa.

È in questo scenario che il nuovo Comando Multinazionale Marittimo per il Sud assume un valore particolare. La sua missione sarà legata al coordinamento e alla direzione delle attività marittime dell’Alleanza nel fianco meridionale, in un’area dove sicurezza militare, stabilità politica ed economia sono ormai strettamente intrecciate.

Cavo Dragone a Taranto: “Qui le decisioni NATO diventano concrete”

Nel suo intervento, l’ammiraglio Cavo Dragone ha legato il nuovo comando alla più ampia trasformazione della NATO. “Tornare a Taranto non è mai, per me, una tappa qualunque: è tornare in una delle case della nostra Marina, in una delle culle di ciò che siamo”, ha affermato.

Poi il riferimento al percorso decisionale dell’Alleanza: “Da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto: le decisioni prese dai Capi di Stato e di Governo della NATO diventano, al Comitato Militare, consiglio militare, piani e capacità. E qui, su queste banchine, diventano concrete”.

Parole che evidenziano il ruolo operativo della città ionica. Taranto non viene indicata soltanto come sede simbolica, ma come luogo nel quale le decisioni strategiche dell’Alleanza trovano una traduzione concreta in capacità, logistica e presenza sul mare.

Il centro logistico dell’Alleanza e il nuovo comando a guida italiana

Cavo Dragone ha richiamato anche il ruolo del centro logistico dell’Alleanza e del nuovo comando multinazionale, definendoli elementi che riportano Taranto alla sua “vocazione più profonda”: essere un elemento marittimo chiave dell’Alleanza sul fianco Sud.

Il nuovo Comando Multinazionale Marittimo per il Sud sarà a guida italiana. Un dettaglio di grande rilievo, perché conferma il ruolo che Roma ambisce a svolgere nella sicurezza del Mediterraneo. La posizione geografica della Penisola, unita alle capacità della Marina Militare e alla presenza di infrastrutture strategiche, colloca l’Italia in una posizione privilegiata nella gestione delle dinamiche del bacino.

Per l’Italia è anche un riconoscimento politico e militare. La centralità del Paese nel Mediterraneo non è soltanto geografica, ma riguarda la capacità di contribuire alla sicurezza collettiva dell’Alleanza in un’area che continua a essere attraversata da tensioni e interessi globali.

Taranto, la Marina e il fianco Sud della NATO

Taranto conserva un legame storico con la Marina Militare. Cavo Dragone lo ha ricordato ringraziando “i marinai, i sottufficiali, gli ufficiali e il personale civile della Stazione Navale”, sottolineando come siano loro a tenere aperta quella “porta” rappresentata dal Mediterraneo.

Il riferimento non è soltanto retorico. La presenza della Marina a Taranto, la disponibilità di infrastrutture portuali e militari e la posizione della città rendono il capoluogo ionico un asset importante per la postura dell’Alleanza nel Sud Europa.

Il rafforzamento NATO a Taranto si inserisce dunque in una visione più ampia: presidiare il Mediterraneo allargato, proteggere le rotte, garantire capacità di risposta e mantenere una presenza credibile in un’area dove convergono interessi europei, atlantici e globali.

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