Spara per sbaglio e ferisce la madre: il Prefetto gli vieta le armi, ma il TAR dà ragione al finanziere

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(di Avv. Umberto Lanzo)

Un colpo partito accidentalmente dalla pistola d’ordinanza, la madre ferita, un’archiviazione in sede penale e poi il divieto prefettizio di detenere armi. È la vicenda di un militare della Guardia di Finanza in servizio presso un Gruppo Pronto Impiego, finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. I giudici della Prima Sezione, con sentenza decisa nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 (relatrice la dott.ssa Anna Saporito), hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento della Prefettura di Salerno. Il motivo è netto: un episodio isolato e accidentale non basta, da solo, a bollare come inaffidabile un militare addestrato all’uso di armi ad alto potenziale offensivo, se l’amministrazione non si prende la briga di valutare la sua personalità nel complesso.

I fatti: il colpo esploso in un negozio

Il provvedimento impugnato è il decreto della Prefettura di Salerno del 10 ottobre 2025, notificato al finanziere il 28 ottobre 2025, con cui gli veniva imposto il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti.

Alla base della misura un unico episodio, così descritto nel decreto prefettizio: il militare, «maneggiando la propria pistola d’ordinanza all’interno del suddetto negozio aveva accidentalmente esploso un proiettile, ferendo la madre».

Sul piano penale la vicenda si era chiusa con un decreto di archiviazione, nel quale si dà atto che l’esplosione è avvenuta «per mera accidentalità e in assenza di qualsivoglia volontà lesiva». Nonostante ciò, la Prefettura ha ritenuto di adottare la misura inibitoria.

Il ricorso al TAR e la difesa del Ministero

Il finanziere ha impugnato il decreto con ricorso notificato e depositato il 28 novembre 2025 (R.G. n. 1937/2025), articolando due motivi di censura, entrambi fondati sulla violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241/1990, le norme che impongono rispettivamente l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Salerno, difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 4 settembre 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento.

Primo motivo respinto: nessun avviso dovuto per le armi

Sul primo punto il TAR ha dato torto al militare. Il finanziere lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di concrete ragioni di urgenza che potessero giustificarne l’omissione.

I giudici hanno però richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, da cui non hanno ravvisato ragioni per discostarsi: i procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e sono caratterizzati da un’urgenza “in re ipsa”, cioè insita nella situazione di pericolo che mirano a prevenire. Proprio questa urgenza, in applicazione dello stesso art. 7 della legge 241/1990, legittima l’amministrazione a saltare la fase partecipativa. Il Collegio ha citato sul punto il precedente del TAR Campania Napoli, sez. V, 3 giugno 2022, n. 3781.

Secondo motivo accolto: il divieto è sproporzionato

È sul secondo motivo che la vicenda si ribalta. Il ricorrente sosteneva la natura sproporzionata del divieto, adottato sulla base di un unico fatto, del tutto accidentale, inidoneo a sorreggere una prognosi di inaffidabilità nell’uso delle armi, tanto più in considerazione della sua qualificazione professionale e delle speciali funzioni a tutela dell’ordine pubblico che gli sono affidate.

Il TAR non ha messo in discussione il principio generale: l’Autorità di pubblica sicurezza, a presidio della pubblica e privata incolumità, gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità di chi detiene armi, e può valorizzare anche vicende prive di rilevanza penale o fatti isolati ma significativi. Ma nel caso concreto, scrivono i giudici, il provvedimento «non si sottragga alle censure formulate in ricorso».

Dove ha sbagliato la Prefettura

Il punto decisivo riguarda la motivazione. Richiamando il Consiglio di Stato (sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6377), il Collegio ricorda che il giudizio prognostico sul possibile abuso delle armi deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto e tradursi in una motivazione congrua, tale da permettere al giudice di verificare che le valutazioni compiute non siano irrazionali o arbitrarie.

La Prefettura di Salerno, invece, ha «del tutto pretermesso, sul piano soggettivo, una valutazione complessiva della personalità del ricorrente», un finanziere in servizio attivo e «dotato di specifiche qualificazioni per l’utilizzo di armi ad alto potenziale offensivo». Una valutazione che, osserva il TAR, l’amministrazione avrebbe potuto agevolmente compiere acquisendo rapporti informativi dalla Guardia di Finanza, cioè dall’amministrazione di appartenenza del militare.

Di fronte a un episodio isolato, la cui accidentalità è stata accertata anche dal giudice penale, era «esigibile» da parte dell’Autorità «un maggiore sforzo motivazionale», tenuto conto sia del servizio istituzionale cui il destinatario è adibito, sia degli «effetti non indifferenti di un’affrettata valutazione negativa sulla personalità dello stesso».

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con conseguente annullamento del decreto prefettizio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

La pronuncia si inserisce in un filone che riguarda da vicino il personale in uniforme: per chi porta un’arma per lavoro, un divieto di detenzione non è una semplice misura amministrativa, ma un atto che incide direttamente sull’idoneità al servizio e sulla carriera. Il TAR di Salerno ricorda che proprio per questo l’amministrazione, prima di adottarlo, deve guardare all’intera storia professionale e personale dell’interessato e non fermarsi al singolo episodio.

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