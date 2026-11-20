Una stretta di mano mancata davanti alle telecamere

Una fila di autorità, un vicepremier in visita e una stretta di mano che non arriva. È bastato questo, a Salerno, per trasformare un appuntamento istituzionale in un piccolo caso mediatico. Secondo quanto riportato da molte testate, il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, arrivato in città per il Salerno Export Hub 2026, ha salutato uno a uno i rappresentanti delle istituzioni presenti senza accorgersi di una di loro: Olimpia Abbate, questore di Salerno.

A richiamare la sua attenzione è stata la stessa Abbate, con una battuta pronunciata a voce alta: «Anche la Polizia, eh. Nel senso, che sono io il Questore».

La replica del vicepremier

Tajani non ha fatto finta di nulla. Il ministro ha ammesso l’imbarazzo, spiegando di non averla vista subito, e ha poi proseguito la visita secondo programma. Nessuna polemica da parte sua, nessuna replica stizzita: l’episodio si è chiuso lì, almeno sul posto. A riaprirlo sono stati i video e le ricostruzioni circolate nelle ore successive, che hanno acceso un dibattito tutt’altro che scontato.

Non è la prima volta che una frase del ministro degli Esteri legata al mondo delle forze dell’ordine finisce al centro dell’attenzione: era accaduto anche quando Tajani aveva definito poliziotti, carabinieri e finanzieri «poveri cristi pagati quattro soldi», ricevendo una replica secca in diretta televisiva.

Perché il ministro non l’ha riconosciuta

Il punto che ha diviso osservatori ed esperti di cerimoniale è semplice: come poteva Tajani riconoscerla? Diversi elementi giocano a favore del vicepremier.

Il primo riguarda l’abbigliamento. A differenza dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, presenti in uniforme, Olimpia Abbate era in abiti civili. Nessuna divisa, nessun segno distintivo immediato che permettesse di collocarla a colpo d’occhio tra i vertici della sicurezza locale.

Il secondo elemento è temporale. Abbate si è insediata alla guida della Questura di Salerno nell’agosto 2026, quindi da pochi mesi. Il suo volto non era ancora familiare a un ministro che, per ruolo, non ha rapporti diretti e quotidiani con i questori delle province italiane. Le rotazioni ai vertici delle Questure sono frequenti e coinvolgono decine di dirigenti ogni anno, come dimostra la maxi-rotazione ai vertici della Polizia di Stato disposta nel 2025.

Il passaggio saltato: il ruolo del cerimoniale

C’è poi un aspetto che chi conosce le regole delle visite istituzionali ha subito evidenziato. In occasioni di questo tipo, spetta a chi fa gli onori di casa — in genere il Prefetto o lo staff organizzativo dell’evento — presentare le autorità locali al ministro in arrivo. A Salerno, da quanto emerge dalle ricostruzioni, quel passaggio è saltato.

Al tempo stesso, chi parla comunque di “gaffe” ricorda che lo staff di un ministro prepara di norma un briefing con nomi e volti delle massime autorità locali presenti — Prefetto, Sindaco, Questore — e che la stessa posizione nella fila d’onore serve proprio a identificarle. La svista materiale, insomma, è stata del ministro; ma l’abito borghese e l’assenza di una presentazione formale hanno pesato in modo determinante sull’equivoco.

La battuta del Questore divide: tono brusco o difesa del ruolo?

Il secondo fronte del dibattito riguarda la reazione di Olimpia Abbate. Sui social e sui giornali le opinioni si sono spaccate.

Da una parte, chi ha giudicato la battuta troppo brusca e poco diplomatica: un semplice «Buongiorno Ministro, sono il Questore» avrebbe risolto l’incidente senza sottolineare la mancanza con un tono percepito da alcuni come polemico, per di più davanti alle telecamere.

Dall’altra, chi difende la scelta del Questore ricorda il peso del ruolo. Il questore è la massima autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza, una figura di vertice che affianca il Prefetto nella gestione dell’ordine pubblico sul territorio, come ricorda anche la voce dedicata al Questore nell’ordinamento italiano. Essere ignorata mentre vengono salutati solo gli ufficiali in divisa è stato letto da molti come uno sgarbo istituzionale verso l’intera Polizia di Stato, aggravato dal fatto che in quel contesto il volto dell’istituzione era una donna in abiti civili.

Un’autorità “esterna” alla linea di comando

Un dettaglio aiuta a comprendere la dinamica. Tajani, pur essendo vicepremier, è un’autorità esterna alla linea di comando della Polizia di Stato, che dipende dal Ministero dell’Interno. Il Questore di Salerno non aveva dunque motivi gerarchici per trattenersi, né il ministro degli Esteri aveva ragioni di servizio per conoscere in anticipo il volto del nuovo vertice della Questura. Una condizione che, secondo diversi osservatori, ha reso possibile una battuta che difficilmente sarebbe stata pronunciata davanti al proprio diretto superiore.

Le nomine dei questori, del resto, seguono percorsi interni al Viminale e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come raccontato in occasione del cambio al comando di diverse Questure italiane, e raramente arrivano sul tavolo degli altri ministeri.

Una svista di protocollo diventata caso

Il bilancio dell’episodio è più sfumato di quanto suggeriscano i titoli. L’abito borghese e la mancata presentazione hanno reso il riconoscimento oggettivamente difficile; la reazione a caldo del Questore, dall’altro lato, ha trasformato una semplice svista di protocollo in una notizia nazionale. Nessuno dei due protagonisti è tornato pubblicamente sulla vicenda e la visita a Salerno è proseguita regolarmente. Resta una lezione per chi organizza eventi istituzionali: una presentazione in più, all’arrivo di un ministro, evita molti imbarazzi.

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