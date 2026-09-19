Tajani: “Polizia locale imboscata negli uffici, mandiamola in strada”. Gli agenti insorgono: “Chieda alle famiglie dei colleghi morti in servizio”

Il vicepremier propone la polizia locale come alternativa all’aumento dei militari di Strade Sicure chiesto da Salvini. Ma una parola fa esplodere la polemica con Diccap, Csa-Ospol, Sulpl e Cgil Fp. Cosa può fare davvero la Polizia locale e cosa fanno i soldati nelle città

Bastano poche parole, pronunciate in diretta televisiva, per aprire un fronte inatteso nel dibattito sulla sicurezza urbana. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, ha suggerito di puntare sulla Polizia locale invece di aumentare il numero di militari nelle città, aggiungendo però che gli agenti della Polizia Locale nelle grandi città finiscono “un po’ imboscati negli uffici”. Un aggettivo che i sindacati di categoria non hanno lasciato passare.

La domanda su Strade Sicure e la risposta di Tajani

Il ragionamento del leader di Forza Italia nasce da una domanda precisa della conduttrice: è d’accordo con la proposta di Matteo Salvini di portare da 6.800 a 10mila i militari impegnati nell’operazione Strade Sicure?

“Credo che le risposte tecniche le debbano dare il ministro della Difesa e il ministro dell’Interno”, ha premesso Tajani. “Bisogna rinforzare la sicurezza, fare ancora di più, è vero, ma bisogna fare delle scelte tecniche. Non possiamo neanche mandare tutti i militari a fare quello che non è il loro mestiere. Io penso, per esempio, che si potrebbe utilizzare la polizia locale, che, spesso, nelle grandi città finisce per essere anche un po’ imboscata negli uffici, a stare in mezzo alla strada e a fare tante cose che poi sono costrette invece a fare le forze dell’ordine”.

E ancora: “Quindi valorizzare la polizia locale e fare in modo che le forze dell’ordine siano sgravate di alcuni compiti. Penso alla lotta alla contraffazione per le strade, che possono fare molto bene gli agenti della polizia locale”.

Nella sostanza, la posizione di Tajani non è isolata dentro la maggioranza. Nei giorni precedenti anche il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva frenato sull’ampliamento immediato del contingente, indicando come prioritaria una revisione più organica delle regole d’impiego. Il punto di rottura, però, non è stato il merito della proposta: è stata la fotografia che ne ha dato il vicepremier.

Diccap: “Insulto gratuito e superficialità inaccettabile”

La prima a reagire è stata la segreteria del Diccap, che ha indirizzato al ministro una lettera aperta dal titolo eloquente: “Agenti ‘imboscati’? Insulto inaccettabile da un vicepremier”.

“Definire ‘imboscati’ gli agenti e gli ufficiali della polizia locale impegnati in mansioni interne non è soltanto un insulto gratuito a una categoria che garantisce quotidianamente la sicurezza urbana nei comuni italiani, ma dimostra, anche da parte sua, una preoccupante e inaccettabile superficialità riguardo all’organizzazione e al quadro normativo che disciplina i nostri corpi”, scrive il sindacato.

La lettera entra poi nel dettaglio di cosa significhi lavorare “in ufficio” in un comando di Polizia locale: “Parliamo di indagini delegate di polizia giudiziaria, illeciti edilizi, ambientali e commerciali, notifiche e gestione dei contenziosi, gestione delle attività legate alla videosorveglianza, ascolto dei cittadini da parte degli operatori di centrale operativa e tanto, tanto altro ancora. Attività che, per legge, richiedono ore di lavoro d’ufficio per poter essere istruite e trasmesse, quando necessario, all’autorità giudiziaria”. Non un “rifugio”, conclude il Diccap, ma “la spina dorsale di compiti istituzionali complessi e irrinunciabili”.

Csa-Ospol e i nomi dei caduti: “Da trent’anni imboscati nei parlamenti”

Ancora più dura la replica del Csa-Ospol, che sui social ha rovesciato l’accusa: “Da trent’anni imboscati dentro parlamenti nazionali ed europei liberamente denigrano uomini e donne della Polizia locale. Chiedessero ai familiari dei colleghi Liguori, Savarino, Imprezzabile, Cinque, Brunner, eccetera, quanto fossero imboscati”. Un elenco di agenti della Polizia locale morti in servizio, citati per nome.

Sulla stessa linea la Cgil Funzione pubblica, con un post intitolato “Ministro, forse a ‘imboscarsi’ è lei!”: “Gli agenti di Polizia Locale operano quotidianamente nelle strade, per garantire sicurezza, anche in situazioni di rischio. Probabilmente – ne deduciamo – Lei non è a conoscenza di tutte le attività che svolgono. Invece di esprimersi così, pensate a valorizzare il loro lavoro, a partire da un salario giusto e da una vera riforma della Polizia Locale che garantisca tutele legali e previdenziali”.

Il 18 settembre è intervenuto anche il Sulpl, Sindacato unitario lavoratori Polizia locale, ricordando che gli operatori sono già impegnati ogni giorno in sicurezza urbana, polizia stradale, pronto intervento, controlli, prevenzione, polizia giudiziaria e gestione delle emergenze.

Cosa può fare davvero la Polizia locale

Il nodo della polemica sta anche in un equivoco diffuso: l’idea che gli agenti della Polizia Locale si occupino solo di multe e traffico. Dal punto di vista dell’ordinamento la Polizia locale non è una forza di polizia nazionale equiparabile a Polizia di Stato o Carabinieri, ma esercita funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale e può assumere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, sempre all’interno del territorio dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.

La legge prevede inoltre che possa collaborare con le forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni, su richiesta delle autorità competenti e previa disposizione del sindaco. Su questo terreno, quindi, la proposta di Tajani di sgravare Polizia e Carabinieri da alcune incombenze – la contraffazione, per esempio – ha un fondamento normativo. Il problema è che quel fondamento poggia ancora su una legge di quarant’anni fa.

La riforma è già in Parlamento

La polemica arriva infatti mentre le Camere stanno riscrivendo proprio quelle regole. A maggio 2026 la Camera ha approvato il disegno di legge per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale, promosso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il testo è ora all’esame della commissione Affari costituzionali, che nell’ultima seduta prima delle dichiarazioni di Tajani ha esaminato gli emendamenti ai primi tre articoli.

Il provvedimento punta a ridefinire le funzioni della Polizia locale e la loro distinzione rispetto ai compiti delle forze statali, affrontando polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, polizia stradale, formazione, tutele degli operatori e forme di collaborazione con lo Stato. Tra le novità, il collegamento delle sale operative con il numero unico di emergenza 112 e la possibilità, a determinate condizioni, di accedere al centro elaborazione dati del ministero dell’Interno – uno strumento oggi precluso agli agenti della Polizia Locale e da anni al centro delle rivendicazioni di categoria.

Chi pattuglia le strade italiane

Sul piano delle competenze, la sicurezza stradale in autostrada è affidata alla Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato. Fuori dalle autostrade i servizi possono essere svolti anche da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e Polizia Locale, ciascuna nel proprio ambito territoriale. Sulla viabilità ordinaria, Polizia di Stato e Carabinieri concorrono in via preminente insieme alla Stradale e alle Polizie locali.

La responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica resta in capo allo Stato e al ministero dell’Interno, con Polizia di Stato e Carabinieri che presidiano il territorio attraverso prevenzione e repressione dei reati.

Cosa fanno i militari di Strade Sicure

Resta infine il capitolo che ha innescato tutto: i soldati nelle città. L’operazione Strade Sicure prevede che i militari vigilino su siti e obiettivi sensibili e svolgano servizi di perlustrazione e pattuglia insieme alle forze di polizia. Nel luglio 2026 l’Esercito indicava un contingente di 6.800 militari, distribuiti in 58 province e impiegati a presidio di circa mille aree sensibili: stazioni, aeroporti, sedi diplomatiche, luoghi di culto.

Un militare di Strade Sicure può presidiare una stazione o una piazza, pattugliare un’area, fermare una persona per identificarla e, nei casi consentiti, effettuare una perquisizione immediata. Il ministero della Difesa descrive la missione come un’attività svolta “a supporto delle Forze di Polizia“: un ruolo di concorso, non di sostituzione. Ed è esattamente il confine su cui Tajani e Crosetto invitano alla prudenza, mentre Salvini spinge per allargare il contingente.

Il dibattito su chi debba stare in strada, e con quali poteri, è dunque tutto aperto. Ma per i sindacati della Polizia locale una cosa è già chiara: prima di chiedere agli agenti della Polizia Locale di fare di più, servono strumenti, tutele e stipendi adeguati. Non un’etichetta.

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