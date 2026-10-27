Straordinari dei dirigenti di Polizia, la richiesta al Capo della Polizia: “Il tetto delle 42 ore va alzato a 55”. E i pagamenti arrivano anche dopo 18 mesi

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La richiesta dell’ANFP al Prefetto Pisani

L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ha portato direttamente sul tavolo del Capo della Polizia una questione che da tempo pesa sulla dirigenza della Polizia di Stato: il limite mensile di 42 ore di lavoro straordinario retribuibile a cui è attualmente soggetta una parte del personale dirigente. La richiesta è precisa: innalzare quella soglia a 55 ore mensili, superando una disparità che l’ANFP definisce ormai non più giustificabile.

Non si tratta di una rivendicazione astratta. L’associazione, che ha anche natura sindacale, inquadra la richiesta in un contesto operativo ben definito: crescenti esigenze di sicurezza, servizi di ordine pubblico sempre più impegnativi, carenze di organico e la frequente attribuzione di doppi incarichi, un fenomeno che riguarda in particolare le Questure, dove un singolo dirigente si trova spesso a guidare contemporaneamente più uffici.

Chi dirige i servizi lavora oltre il limite retribuibile

Il nodo è semplice da spiegare. Dirigenti e Funzionari di Polizia sono chiamati ogni giorno a pianificare, dirigere e coordinare servizi complessi, con turni prolungati e un impegno che, nei fatti, supera regolarmente le ore mensilmente retribuibili. Il risultato è che una parte del lavoro effettivamente svolto resta fuori dal perimetro di quanto può essere pagato, proprio per effetto del tetto delle 42 ore.

Secondo l’ANFP, chi assicura con professionalità e senso di responsabilità la direzione di servizi delicati non può vedersi riconosciuto solo parzialmente il tempo realmente dedicato al servizio. Da qui la richiesta di portare il limite a 55 ore, allineando il trattamento del personale dirigente oggi soggetto alla soglia più bassa.

I 50 milioni del Governo per gli straordinari già effettuati

La sollecitazione arriva in una fase che l’associazione giudica favorevole. Il recente stanziamento governativo di 50 milioni di euro destinato al pagamento del lavoro straordinario già effettuato dal personale delle Forze di polizia viene letto dall’ANFP come un riconoscimento politico del crescente impegno richiesto agli operatori per rispondere alla maggiore domanda di sicurezza dei cittadini.

Un risultato che, sottolinea l’associazione, valorizza anche il ruolo dell’Amministrazione: l’impegno del Dipartimento nel rappresentare alle istituzioni le esigenze operative e finanziarie del personale contribuisce a creare le condizioni per ottenere risposte concrete. È proprio su questa dinamica che l’ANFP intende innestare il passo successivo.

Il problema dei ritardi: liquidazioni fino a 18 mesi dopo

Accanto al tetto mensile c’è un secondo fronte, forse ancora più sentito tra i colleghi: i tempi di liquidazione delle prestazioni eccedenti. L’ANFP denuncia ritardi che possono raggiungere mediamente i 18 mesi, un arco temporale durante il quale il personale ha già prestato il servizio ma attende ancora il relativo compenso.

Per l’associazione le due questioni vanno affrontate insieme: da un lato superare la disparità nei limiti mensili delle ore retribuibili, dall’altro ridurre i tempi di pagamento dello straordinario eccedente. Riconoscere tempestivamente il lavoro effettivamente svolto, è il ragionamento, significa valorizzare in modo concreto le responsabilità, la professionalità e la disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato.

Una questione aperta da tempo

L’ANFP ricorda che il tema non è nuovo: la questione del limite delle 42 ore è stata rappresentata più volte dall’associazione negli anni ed è particolarmente sentita dai colleghi interessati. L’auspicio, messo nero su bianco nella comunicazione al vertice del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è che il Capo della Polizia mostri la stessa sensibilità già dimostrata in passato sul fronte del pagamento degli straordinari arretrati, individuando una soluzione positiva a una vicenda che tocca direttamente chi ogni giorno ha la responsabilità di dirigere i servizi sul territorio.

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