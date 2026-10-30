Strage di Castel d’Azzano, svolta nell’inchiesta: indagati per omicidio colposo i tre comandanti dei Carabinieri che guidarono l’operazione

La Procura di Verona apre un fascicolo sulla catena di comando

A poco più di un anno dall’esplosione che il 14 ottobre 2025 costò la vita a tre militari dell’Arma, la strage di Castel d’Azzano apre un nuovo e delicatissimo fronte giudiziario. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo a carico dei tre ufficiali che avevano la responsabilità dell’operazione di sgombero nel casolare dei fratelli Ramponi, in via San Martino. L’ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo.

Come anticipato da RaiNews e confermato all’ANSA, nel registro degli indagati sono stati iscritti il capitano comandante della Compagnia, il tenente colonnello all’epoca dei fatti comandante del Reparto operativo e il colonnello comandante provinciale dei Carabinieri.

È la prima volta che la magistratura ordinaria mette formalmente sotto esame la pianificazione e la gestione del blitz, chiamando in causa le decisioni assunte lungo la catena di comando prima dell’ingresso dei militari nell’edificio.

Il procedimento disciplinare a Venezia e la richiesta di sospensione

L’esistenza dell’inchiesta penale è emersa questa mattina a Palazzo Grimani, sede della Corte d’Appello di Venezia, durante la prima udienza del procedimento disciplinare avviato dalla Procura generale nei confronti dei tre ufficiali per una presunta negligenza nella preparazione e conduzione dell’intervento.

Il fascicolo disciplinare, rivelato a settembre dal quotidiano L’Arena, era nato da un esposto presentato dai legali dei familiari delle vittime. La Procura generale, competente per le azioni disciplinari a carico degli ufficiali, aveva notificato il capo di incolpazione ai tre comandanti fissando l’udienza davanti alla Commissione di disciplina per il 30 ottobre.

Davanti al collegio, il difensore dei tre ufficiali, l’avvocato Gianfranco Ceoletta, ha chiesto la sospensione del procedimento, motivandola proprio con la notizia dell’indagine aperta a Verona: i suoi assistiti, ha fatto presente, risultano già indagati per gli stessi fatti.

La Procura generale si è opposta con decisione. Secondo la pg Paola Tonini, affiancata dall’avvocato generale Nicola Proto, procedimento disciplinare e inchiesta penale sono «percorsi paralleli che non si sovrappongono». Il presidente del collegio si è riservato sull’istanza e il procedimento è stato rinviato al 15 gennaio.

Il processo per strage ai fratelli Ramponi

Il nuovo filone si innesta su un quadro giudiziario già in pieno svolgimento. Lunedì scorso, davanti alla Corte d’Assise di Verona, si è aperto il processo a carico di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, rinviati a giudizio per strage, omicidio plurimo premeditato in concorso, detenzione di esplosivi e minacce a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’esplosione non fu un incidente ma un’azione premeditata. I carabinieri si erano presentati all’alba nel casolare per eseguire una perquisizione preventiva, disposta dal Tribunale di Verona in vista dello sfratto, proprio per verificare la presenza di materiali esplosivi dopo le ripetute minacce degli occupanti. L’ambiente, però, era stato saturato di gas e riempito di bombole e bottiglie molotov. Sarebbe stata Maria Luisa Ramponi, l’unica presente all’interno al momento dell’irruzione, a innescare la deflagrazione lanciando un accendino sul pavimento cosparso di benzina.

Il casolare crollò travolgendo i militari. Nell’esplosione persero la vita il luogotenente carica speciale Marco Piffari, 56 anni, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, 56 anni, entrambi del Nucleo Radiomobile di Padova, e il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, della Squadra operativa di supporto del Battaglione di Mestre. Decine i feriti tra carabinieri, agenti di polizia e vigili del fuoco. I funerali di Stato si svolsero il 17 ottobre 2025 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I precedenti: un anno di minacce e barricate

La pericolosità dei Ramponi era nota da tempo. Già l’anno precedente, in più occasioni, i tre fratelli avevano tentato di impedire lo sfratto dalla loro cascina barricandosi sul tetto e minacciando di far saltare in aria la struttura. Proprio questa storia di avvertimenti reiterati è al centro degli accertamenti sulla catena di comando: la domanda che accompagna ora l’inchiesta della Procura veronese, come quella disciplinare, è se quella strage potesse essere evitata con una diversa pianificazione dell’intervento.

Sul punto la difesa dei tre ufficiali non ha ancora espresso una posizione nel merito, concentrandosi per ora sulla questione procedurale della sospensione. La parola passa adesso alla Commissione di disciplina, chiamata a decidere sull’istanza, e alla Procura di Verona, che dovrà valutare le eventuali responsabilità di chi quella notte aveva il comando dell’operazione.

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