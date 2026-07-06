Napoli, donna aggredita a Porta Nolana: i militari di “Strade Sicure” intervengono e bloccano l’aggressore

Intervento tempestivo dell’Esercito Italiano nel cuore di Napoli

Nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di Porta Nolana, a Napoli, una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure” è intervenuta con tempestività sventando un’aggressione ai danni di una donna.

I militari, in servizio di pattuglia dinamica, hanno notato la situazione di pericolo e sono accorsi immediatamente sul posto, riuscendo a mettere in sicurezza la vittima e a fermare l’uomo.

Aggressore in forte stato di agitazione

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore si trovava in evidente stato di agitazione e, al momento dell’intervento, avrebbe tentato di opporre resistenza ai militari.

I soldati sono riusciti a neutralizzarlo rapidamente, applicando le procedure previste dall’addestramento e le tecniche del Metodo di combattimento militare, noto come Mcm. L’uomo è stato immobilizzato in sicurezza, evitando ulteriori rischi per la donna e per le persone presenti nell’area.

La donna assistita e messa in sicurezza

Subito dopo aver bloccato l’aggressore, i militari hanno prestato assistenza alla donna, provvedendo ad allertare i soccorsi e le Forze dell’Ordine.

La vittima è stata quindi messa in sicurezza e affidata alle cure del personale intervenuto, mentre l’uomo è stato consegnato agli agenti per i successivi accertamenti.

Il ruolo dell’operazione “Strade Sicure”

L’episodio conferma ancora una volta il contributo dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, dispositivo che vede i militari impiegati a supporto delle Forze dell’Ordine in attività di vigilanza, controllo del territorio e tutela della collettività.

A Porta Nolana, la prontezza della pattuglia ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di garantire un intervento rapido in una situazione di pericolo concreto.

Difesa al servizio della collettività

L’azione dei militari dell’Esercito Italiano testimonia il valore operativo dell’addestramento e la capacità di intervenire con fermezza e controllo anche in contesti complessi.

Un intervento che rientra pienamente nella missione di difesa al servizio della collettività, con uomini e donne delle Forze Armate quotidianamente impegnati sul territorio a supporto della sicurezza dei cittadini.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!