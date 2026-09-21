Strade Sicure, la ricetta di La Russa: «Pattuglie miste a piedi a costo zero»

Il presidente del Senato rivendica la paternità dell’operazione

Nel braccio di ferro che da giorni agita la maggioranza sull’operazione Strade Sicure entra a gamba tesa il presidente del Senato Ignazio La Russa. E lo fa partendo da una premessa che vale come rivendicazione personale: «Stai parlando di un provvedimento che ho voluto io tanti anni fa», ha risposto a chi gli chiedeva se Matteo Salvini fosse «rimasto a bocca asciutta» dopo il rinvio del voto sulla risoluzione leghista in commissione Difesa alla Camera, a pochi giorni dal raduno di Pontida.

La Russa ricorda che all’epoca qualcuno avrebbe voluto battezzarla «legge La Russa», ma alla fine si scelse il nome Strade Sicure. Era il 2008, governo Berlusconi IV, e lui sedeva al vertice del Ministero della Difesa. Al suo fianco, come sottosegretari, c’erano Guido Crosetto – oggi ministro della Difesa e principale voce critica sull’ampliamento del contingente – e Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex presidente della Repubblica. Un dettaglio non secondario, perché sottolinea come i due protagonisti dello scontro attuale dentro Fratelli d’Italia siano gli stessi che quell’operazione l’hanno costruita.

«Se ci sono i soldi, 10.000 in più vanno benissimo»

Sul merito della richiesta leghista – portare il dispositivo dagli attuali 6.800 militari a 10.000, con l’aggiunta di 3.200 uomini – La Russa non prende le distanze da Salvini. Anzi: «Io sono d’accordo con Salvini, se ci sono i soldi 10.000 nuovi carabinieri, militari, quello che è, vanno benissimo». La formula è volutamente aperta e non entra nella distinzione che invece Crosetto ha posto con forza nelle scorse settimane, quando ha spiegato che sarebbe «più produttivo» arruolare 10mila Carabinieri, che sono Difesa ma hanno anche pieni poteri di polizia, piuttosto che schierare altre mimetiche in strada.

La Lega, dal suo canto, sostiene che restano 61 capoluoghi di provincia senza presidio militare e stima in circa 109 milioni di euro l’anno il costo dell’estensione, cifra che Salvini ha detto di poter coprire con «tre giorni di profitti di una grande banca italiana». Il nodo delle coperture e dei tempi è esattamente ciò che ha spinto FdI e Forza Italia a chiedere il rinvio del voto in commissione, accordato dal presidente Nino Minardo.

La proposta: pattuglie miste a piedi con le forze già in campo

Il passaggio più rilevante dell’intervento del presidente del Senato è però un altro. Perché, mentre il dibattito si concentra sui numeri, La Russa propone qualcosa che – a suo dire – non richiede né nuove assunzioni né nuove risorse. «La cosa che si può fare subito, senza bisogno di tanti soldi, e lo dico anche a Crosetto e ai sindacati di polizia, con le forze già in campo, cioè senza aggiungere soldi, è ripristinare il pattugliamento a piedi».

Il modello è quello delle origini: pattuglie composte da due militari e un carabiniere o un poliziotto, cioè un operatore con poteri di polizia giudiziaria, che si muovono a piedi nelle zone sensibili anziché restare fermi a presidiare un obiettivo fisso. «Mobili, come facemmo quando io introdussi questa norma», precisa La Russa. È una formula che, nelle intenzioni, aggira uno dei problemi giuridici sollevati in questi giorni: i militari di Strade Sicure hanno funzioni di agente di pubblica sicurezza – identificazione e perquisizione immediata per prevenire pericoli su persone o luoghi vigilati – ma non poteri di polizia giudiziaria, come ha ricordato l’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia mettendo in guardia dal rischio di sovrapposizioni tra competenze. La presenza nella pattuglia di un carabiniere o di un poliziotto colma quel vuoto.

«La gente alle finestre tirava fuori il tricolore»

La Russa accompagna la proposta con un ricordo dei primi mesi dell’operazione: «Ricordo la gente alle finestre che tirava fuori le bandiere tricolore, perché la visibilità dello Stato si manifesta anche così». Il riferimento è alla funzione di deterrenza e rassicurazione che la divisa esercita sul territorio, un argomento che nel dibattito attuale viene contrapposto a quello dell’efficacia operativa reale, sollevato tanto da Crosetto quanto dallo studio del centro Shield della SDA Bocconi, che invita a misurare cosa facciano i militari e con quali obiettivi prima di aumentarne il numero.

Poi la stoccata a chi, allora come oggi, parla di militarizzazione delle città: «C’era chi diceva “state militarizzando le città”. Bene. Sai chi è che ha paura delle divise? I criminali, i delinquenti e qualche sessantottino in ritardo con la storia».

Un fronte in più nella partita dentro il centrodestra

L’uscita di La Russa arriva in un momento delicato per il governo. Salvini si è detto «dispiaciuto che in maggioranza non tutti abbiano il nostro stesso senso di urgenza» e arriva a Pontida con una delle sue battaglie identitarie frenata dagli alleati. Crosetto ha indicato come strada alternativa il disegno di legge di riordino della Difesa, approvato in Consiglio dei ministri il 5 agosto e già bollinato dalla Ragioneria, che prevede un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine fino a 40mila unità, anche se la reintroduzione dei Carabinieri ausiliari pare sia sparita dal testo. Il vicepremier Antonio Tajani, dal canto suo, ha proposto di puntare sulla polizia locale, scatenando la reazione dei sindacati di categoria.

In questo quadro la posizione del presidente del Senato si colloca in mezzo: non contesta i 10mila, ma sposta l’attenzione su un intervento immediato e organizzativo, che chiama in causa direttamente il Viminale, la Difesa e le prefetture, chiamate a decidere come impiegare il contingente esistente. Già a settembre 2024, dopo un’aggressione alla stazione Centrale di Milano, La Russa aveva chiesto il ripristino del pattugliamento a piedi, sostenendo che fosse stato abbandonato nel corso degli anni. Il fatto che torni a farlo ora, in una fase in cui la risoluzione leghista rischia di essere riscritta per trovare un compromesso, indica che la questione del come impiegare i militari, e non solo quanti, è destinata a pesare sul testo che tornerà in commissione la prossima settimana.

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