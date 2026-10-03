Strade Sicure, 10mila soldati in strada: la Camera dice sì ma Crosetto frena. Cosa cambia davvero per i militari

La IV Commissione Difesa della Camera ha approvato giovedì 1° ottobre la risoluzione che impegna il Governo a portare l’operazione Strade Sicure a 10.000 militari, con un incremento di almeno 3.200 unità rispetto alle 6.800 oggi schierate. Il voto è arrivato al termine di una seduta durata quaranta minuti, dalle 13:30 alle 14:10, presieduta da Antonino Minardo e con il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in rappresentanza dell’Esecutivo. Il testo, nato come risoluzione 7-00342 a prima firma del leghista Eugenio Zoffili, è stato riformulato su richiesta del Governo e ha assunto la numerazione definitiva 8-00109.

Si tratta di un atto di indirizzo, non di un decreto: nulla cambia dall’oggi al domani nei reparti. Ma la portata politica è evidente e le reazioni, dentro e fuori il Parlamento, lo confermano.

I numeri: da 5.000 a 10.000 in quattro anni

L’allegato alla risoluzione ricostruisce la parabola del contingente dal 4 agosto 2008, data di avvio dell’operazione con il decreto-legge n. 92 convertito dalla legge n. 125. Dopo anni di stabilità, il dispositivo aveva subito una progressiva contrazione: 7.050 unità al 30 giugno 2021, 6.000 fino al 30 giugno 2022, fino al minimo storico di 5.000 militari al 31 dicembre 2022.

Da lì il Governo ha invertito la rotta, riportando il contingente a 6.000 soldati dislocati in 58 province a presidio di circa 1.000 siti sensibili, ai quali si aggiungono gli 800 militari della componente “Stazioni Sicure”. Il totale attuale è dunque 6.800 uomini e donne. La risoluzione chiede di salire a 10.000, con un obiettivo preciso: coprire i 61 capoluoghi di provincia oggi privi del presidio militare. Tra le città che i referenti locali hanno già indicato come prossime destinatarie figura Pordenone.

Cosa fanno i soldati e cosa potrebbero fare domani

I militari di Strade Sicure operano con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in concorso con le forze di polizia. Il documento richiama i settori storici d’impiego: contrasto ai reati ambientali nella Terra dei Fuochi, repressione dei traffici di droga e armi, vigilanza sull’immigrazione illegale e deterrenza generale.

Il testo approvato prevede il rafforzamento sia dei presidi statici sia dei pattugliamenti dinamici nelle città, ai confini, nelle stazioni ferroviarie e davanti alle ambasciate o nei centri urbani più esposti. Per raggiungere il nuovo organico, la risoluzione fa esplicito riferimento all’assunzione di personale “anche come ausiliari dell’Arma dei Carabinieri”, una figura che la maggioranza vorrebbe progressivamente reintegrare.

C’è però una clausola che pesa. Perego di Cremnago ha ottenuto che il potenziamento venga subordinato a previa copertura finanziaria e a un adeguamento logistico, formativo e normativo per definire con precisione le funzioni dei militari. In altre parole: prima i soldi e le regole, poi i soldati.

Crosetto: «Non l’ho ancora vista, la leggerò»

La reazione più attesa era quella del Ministro della Difesa. Guido Crosetto non ha nascosto la distanza: «Non l’ho ancora vista, la leggerò», ha detto a caldo. Il titolare di Palazzo Baracchini ha ricordato che qualsiasi aumento strutturale degli organici delle Forze Armate richiede coperture pluriennali e un disegno di legge successivo alla Legge di Bilancio. Un modo per segnalare che la risoluzione, da sola, non sposta una virgola nei conti del Dicastero.

Sulla stessa linea di prudenza il presidente della Commissione Minardo, di Forza Italia, che ha definito il testo finale un “punto di equilibrio” pensato per non sovraccaricare le Forze Armate. I soldati, ha ricordato, hanno compiti propri e non possono sostituire in modo stabile le forze di polizia.

Il voto in Commissione: maggioranza compatta, opposizioni all’attacco

Zoffili ha rivendicato l’accordo con il Governo e ha respinto le richieste di rinvio, sostenendo l’urgenza di rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini. Per Fratelli d’Italia, Paola Maria Chiesa ha parlato di un rafforzamento “effettivo e non di facciata”. Vito De Palma (FI) ha votato a favore in nome della domanda di presidio sul territorio.

Più articolata la posizione di Davide Bergamini (Misto-FNV-F), favorevole ma con rilievi pesanti: i militari oggi operano con “strumenti limitati” e il futuro adeguamento normativo dovrebbe conferire loro funzioni più incisive, fino a valutare l’attribuzione di qualifiche di polizia giudiziaria. Bergamini ha anche chiesto che le risorse siano concrete e non legate a un “incerto reperimento dei fondi”.

Il Partito Democratico, con Stefano Graziano e Andrea De Maria, ha votato contro contestando l’accelerazione dettata da “esigenze politiche contingenti” e ricordando che lo stesso Governo in passato aveva definito non opportuno l’invio di altri militari. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto senza successo, tramite Arnaldo Lomuti e Marco Pellegrini, di sospendere il voto per ascoltare il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Mario Perantoni ha bollato il provvedimento come “propagandistico e simbolico”.

Il nodo della polizia giudiziaria: la frattura più profonda

Al di là dei numeri, lo scontro vero si è consumato sulle funzioni. L’ipotesi di attribuire ai soldati compiti di polizia giudiziaria è stata respinta frontalmente dal PD. De Maria ha spiegato che non si tratta di un tecnicismo: la modifica intaccherebbe la distinzione tra difesa del Paese, propria delle Forze Armate, e repressione dei reati, propria delle Forze di Polizia, con implicazioni su formazione, qualifiche e “assetto democratico delle funzioni pubbliche”. La sicurezza, secondo i dem, si garantisce assumendo poliziotti e carabinieri.

Dall’altra parte, chi spinge per la riforma sottolinea il paradosso opposto: oggi un militare in strada può intervenire quasi esclusivamente a reato già in corso, con margini ridottissimi nelle attività di prevenzione e controllo.

L’effetto moltiplicatore sui turni

Un aspetto tecnico spesso sottovalutato è stato messo nero su bianco dall’opposizione. Aggiungere 3.200 militari sul terreno non significa mobilitarne 3.200. Tra turnazione, riposo, addestramento e sostituzioni, il bacino di personale che l’Esercito deve effettivamente impegnare è “sensibilmente superiore” al numero nominale. Per una Forza Armata la cui missione statutaria resta la difesa dello Stato, un impiego “stabile e massiccio in funzioni di presidio territoriale” rischia di sottrarre uomini ai compiti operativi per i quali sono stati formati.

Il M5S ha aggiunto che le risorse andrebbero indirizzate a colmare le carenze di organico di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto, anziché usare i soldati come soluzione tampone.

I sindacati militari chiedono garanzie

Dal personale in uniforme la risposta non si è fatta attendere. USMIA Esercito ha espresso forti preoccupazioni, pur riconoscendo la natura non immediatamente esecutiva dell’atto. Il sindacato chiede turni sostenibili, adeguate tutele economiche, previdenziali e sanitarie, soluzioni per la questione alloggiativa — particolarmente critica nelle grandi città metropolitane, dove il costo della vita è spesso insostenibile per un militare — e una verifica trasparente dei risultati concreti della missione.

Temi che si intrecciano con quanto sollevato in Commissione dall’opposizione: la discussione sulle Forze Armate, è stato detto, dovrebbe partire dal trattamento economico, dalla carenza di alloggi e dal comparto pensionistico, prima che da nuovi impieghi.

Le prossime tappe

La risoluzione ora passa nelle mani del Governo. Il 23 settembre l’Esecutivo aveva espresso parere favorevole sulle premesse chiedendo la riformulazione; il 1° ottobre il testo riformulato è stato approvato e, subito dopo, dalle 14:10 alle 14:15, si è riunito l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il banco di prova sarà la Legge di Bilancio e l’eventuale disegno di legge che Crosetto ha indicato come passaggio obbligato per ogni aumento di organico. Fino ad allora, i 10.000 soldati restano un impegno politico. Sul terreno, i 6.800 già schierati continuano a fare il loro lavoro con gli strumenti di oggi.

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