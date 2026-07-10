Spionaggio russo in Italia, Tajani espelle due addetti e Mosca promette ritorsioni: la lezione sull’intelligence militare che Roma si ostina a ignorare

La crisi diplomatica tra Roma e Mosca compie un nuovo salto di livello. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia, indicati come Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, dopo gli sviluppi dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma su una presunta rete di spionaggio a favore della Russia.

La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha collegato il provvedimento alle attività emerse nell’indagine giudiziaria. I due funzionari russi, secondo quanto comunicato dalla Farnesina, dovranno lasciare Roma entro tre giorni.

La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

Su indicazione di Tajani, il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia ha convocato l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov, notificando formalmente il provvedimento di espulsione.

Il ministero degli Esteri italiano ha espresso la “più ferma protesta” del governo per quelle che vengono definite attività illegali compiute da due funzionari con status diplomatico dell’ambasciata russa, individuate sul territorio nazionale anche grazie alla segnalazione dell’AISI, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Per Roma si tratta di un passaggio delicatissimo: non una semplice tensione diplomatica, ma un caso che tocca direttamente la sicurezza nazionale e il rapporto tra intelligence, difesa e relazioni internazionali.

Tajani: “Ingerenza grave e inaccettabile”

Il ministro Tajani ha definito l’episodio una “ingerenza grave e inaccettabile” contro le istituzioni italiane e la sicurezza del Paese. Nel suo intervento pubblico, il titolare della Farnesina ha accusato Mosca di continuare a utilizzare strumenti di guerra ibrida contro l’Italia e contro l’Occidente.

Il riferimento è al quadro più ampio delle attività russe in Europa, tra operazioni di intelligence, influenza politica, disinformazione e tentativi di acquisire informazioni sensibili su dossier militari e strategici.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche e investigative, l’indagine della Procura di Roma riguarda presunti contatti tra soggetti italiani legati al mondo della sicurezza e funzionari russi, con il passaggio di informazioni riservate in cambio di denaro.

L’inchiesta della Procura di Roma

Il caso nasce dall’indagine condotta a Roma su due ex appartenenti agli apparati di sicurezza italiani, accusati di aver fornito informazioni sensibili a referenti russi. Secondo quanto riportato da RaiNews, l’attività investigativa avrebbe documentato incontri, movimenti sospetti e passaggi di materiale tra gli indagati e interlocutori collegati all’intelligence di Mosca.

Tra gli elementi al centro dell’inchiesta ci sarebbero informazioni militari riservate e dati potenzialmente rilevanti per la sicurezza nazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte anche con il contributo del Ros dei Carabinieri, avrebbero raccolto filmati e fotografie ritenuti significativi dagli investigatori.

È in questo contesto che la posizione dei due addetti militari russi è diventata politicamente e diplomaticamente insostenibile per il governo italiano.

Chi sono i due funzionari espulsi

I nomi comunicati dal governo italiano sono quelli di Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, entrambi addetti militari presso l’ambasciata della Federazione Russa a Roma.

Secondo la ricostruzione rilanciata da diverse testate, i due funzionari sarebbero collegati alle attività emerse nell’indagine romana. In particolare, Astakhov è indicato in alcune ricostruzioni giornalistiche come figura entrata in contatto con ambienti italiani al centro dell’inchiesta.

La loro posizione diplomatica rendeva impossibile procedere con strumenti ordinari di polizia giudiziaria. Da qui la scelta del governo di ricorrere all’espulsione, misura tipica nei casi in cui un funzionario straniero con immunità venga ritenuto coinvolto in attività incompatibili con il proprio status.

La replica di Mosca: “Risposta adeguata”

La reazione russa è arrivata rapidamente. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato all’agenzia Ria Novosti che la Federazione Russa “darà una risposta adeguata” all’espulsione dei due addetti militari.

Il significato diplomatico è chiaro: Mosca prepara una misura di reciprocità, con la probabile espulsione di personale italiano dalla Russia. Secondo quanto riportato da RaiNews, il ministero degli Esteri russo ha già annunciato l’espulsione di due addetti militari dell’ambasciata italiana a Mosca.

Si profila dunque una risposta simmetrica, secondo una prassi consolidata nelle crisi diplomatiche legate allo spionaggio: all’allontanamento di funzionari di un Paese segue quasi sempre l’espulsione di diplomatici dell’altro.

L’attacco dell’ambasciatore Paramonov

Ancora più dura è stata la presa di posizione dell’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov. In un messaggio rilanciato anche dall’ANSA e da altre testate, il diplomatico ha accusato l’Italia di voler ridurre al massimo l’influenza russa nel Paese.

Paramonov ha sostenuto che Roma, espellendo diplomatici russi, intenderebbe “limitare al massimo l’influenza della Russia in Italia”, aggiungendo però che questo obiettivo sarebbe impossibile.

L’ambasciatore ha poi alzato ulteriormente i toni, contrapponendo la leadership russa a quella italiana. Secondo quanto riportato dall’ANSA, Paramonov ha affermato che la Russia può contare su figure della statura di Vladimir Putin e Sergej Lavrov, mentre l’Italia non disporrebbe oggi di personalità paragonabili.

Una dichiarazione destinata ad aumentare la tensione politica, perché va oltre la risposta diplomatica al provvedimento della Farnesina e assume i toni di un attacco diretto alla classe dirigente italiana.

Tajani: “Ritorsione priva di senso”

La contro-replica italiana non si è fatta attendere. Tajani ha definito la risposta russa una “ritorsione priva di senso”, sottolineando che l’espulsione dei due addetti militari non sarebbe una scelta arbitraria o propagandistica, ma una decisione fondata su elementi raccolti nell’ambito dell’indagine.

Il ministro ha ribadito che l’attività di spionaggio contestata ai funzionari russi sarebbe supportata da materiale investigativo, tra cui filmati e fotografie. Per il governo italiano, dunque, Mosca non starebbe reagendo a una misura politica, ma a un atto dovuto a tutela della sicurezza nazionale.

Tajani ha anche precisato che la Russia potrà adottare le misure di ritorsione che riterrà opportune, ma dovrà eventualmente dimostrare che il personale italiano espulso sia effettivamente coinvolto in attività di intelligence illegali.

La lezione che l’Italia non vuole imparare

Crosetto la strada l’aveva indicata. Il problema è che indicare una strada non significa percorrerla. Da anni si parla di addetti militari come “agenti di diplomazia militare”, di professionalizzazione, di continuità, di presenza strategica all’estero. Tutto giusto, tutto condivisibile. Ma nel 2026 siamo ancora qui: atti di indirizzo, buone intenzioni, formule eleganti e nessuna riforma davvero capace di cambiare il sistema. La macchina è rimasta ferma, e quando una riforma necessaria resta sulla carta, la responsabilità non può essere scaricata solo sulla burocrazia.

Anche su Tajani serve meno enfasi. L’espulsione dei due addetti militari russi è stata presentata come un gesto di grande fermezza, ma in realtà era il minimo politico e diplomatico che qualunque governo avrebbe fatto davanti a un’inchiesta per spionaggio. Tanto più in una fase storica in cui parlare duro contro Mosca è facile, quasi automatico. Il vero punto non è applaudire il “pugno duro” della Farnesina, ma chiedersi cosa resta dopo il comunicato stampa, dopo la convocazione dell’ambasciatore, dopo le dichiarazioni sulla sicurezza nazionale.

Perché il tema non è trasformare gli addetti militari italiani in spie. Sarebbe una lettura rozzo e sbagliata. Il punto è capire che oggi un addetto militare non può più essere un semplice ufficiale di passaggio, destinato a una sede estera per tre anni e poi richiamato proprio quando inizia a conoscere davvero il Paese, gli interlocutori, gli equilibri, le vulnerabilità e le opportunità. Un moderno agente di diplomazia militare deve saper leggere il territorio, costruire rapporti, raccogliere segnali, anticipare crisi, difendere interessi nazionali e aprire canali politici, industriali e militari. Non è spionaggio: è presenza strategica.

Ammesso che i due funzionari russi fossero davvero coinvolti in attività di intelligence, e ammesso che le informazioni al centro dell’indagine risultino effettivamente riservate e sensibili, una cosa è già evidente: in Italia gli attori stranieri si muovono a tutto campo. Cercano relazioni, informazioni, accessi, influenza. Lo fanno sul piano militare, industriale, diplomatico, tecnologico e politico. Pensare di rispondere solo con espulsioni periodiche significa guardare il problema dalla parte più comoda, quella che consente dichiarazioni nette senza affrontare la debolezza strutturale del nostro sistema.

La riforma degli addetti militari nel 2026 non è più una visione avanzata: è una riforma tardiva. Le guerre contemporanee non si vincono soltanto con le armi, e non ci stancheremo mai di dirlo. Non si vincono con contratti plurimiliardari per sistemi che arriveranno tra vent’anni. Non si vincono con conferenze stampa, indignazione diplomatica o espulsioni simboliche. Si vincono prima, spesso molto prima, con intelligenza sul territorio, rapporti consolidati, capacità di influenza, conoscenza dei dossier e continuità nelle relazioni.

Gli addetti militari non servono solo nei tempi di crisi. Servono soprattutto prima: quando bisogna evitare che una crisi esploda, quando occorre capire dove si muove un Paese, quali interessi sta costruendo, quali alleanze sta cercando, quali spazi può offrire all’Italia. Servono per creare ponti, non solo per osservare minacce. Servono a difendere interessi industriali, aprire canali di cooperazione, sostenere la politica estera, leggere segnali che da Roma spesso arrivano tardi o non arrivano affatto.

Ed è qui che il fallimento diventa politico. Perché se la Farnesina espelle e la Difesa scrive atti di indirizzo, ma poi il sistema continua a trattare gli addetti come pedine da ruotare, allora l’Italia non sta facendo strategia: sta amministrando la propria irrilevanza. In un mondo dove gli altri costruiscono presenza, reti e influenza, noi continuiamo a confondere la prudenza con l’immobilismo. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: parliamo di sicurezza nazionale solo quando scoppia un caso, ma facciamo troppo poco per costruirla ogni giorno, lontano dai riflettori, nei Paesi dove si decide davvero una parte del nostro futuro.

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