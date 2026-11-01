Sparo nella Questura di Ancona, poliziotta di 26 anni trovata a terra nel corridoio: è in prognosi riservata

Il colpo nella zona delle camerate

Un colpo di pistola esploso all’interno della Questura di Ancona, in via Gervasoni, ha ferito gravemente una giovane agente della Polizia di Stato nella mattinata di oggi, 1° novembre. Erano circa le 9.30 quando la poliziotta, 26 anni, è stata trovata a terra nel corridoio dei bagni comuni, nell’area delle camerate dove alloggiano gli agenti in prova.

Il colpo l’ha raggiunta all’addome. I colleghi hanno dato immediatamente l’allarme e attivato i soccorsi.

La corsa a Torrette e l’intervento chirurgico

La ventiseienne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’addome. Le sue condizioni restano serie: i medici hanno sciolto ogni valutazione sul decorso e l’agente è ricoverata in prognosi riservata.

Una sola pistola accanto all’agente

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo le prime informazioni raccolte, si potrebbe trattare di un colpo partito accidentalmente, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa e le circostanze dello sparo restano da accertare nei dettagli.

Accanto alla giovane è stata rinvenuta una sola pistola, verosimilmente l’arma in dotazione alla stessa agente. Un elemento che orienta gli investigatori verso l’ipotesi dell’incidente, senza tuttavia chiudere il cerchio sulle modalità con cui il colpo sia esploso.

Chi è la poliziotta ferita

La ventiseienne farebbe parte del personale arrivato in prova alla Questura dorica negli ultimi mesi, da qui la sua presenza nelle camerate riservate agli agenti in formazione all’interno della struttura di via Gervasoni. In un giorno festivo come quello di Ognissanti, l’area delle camerate era quindi frequentata dal personale che alloggia stabilmente in Questura.

Gli accertamenti in corso

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti: dall’esame dell’arma alla posizione in cui è stata trovata l’agente, fino alle testimonianze dei colleghi presenti nella struttura al momento dello sparo. Solo al termine delle verifiche sarà possibile stabilire se si sia trattato effettivamente di un incidente legato alla manipolazione della pistola o se la vicenda abbia contorni diversi.

Nel frattempo, l’attenzione resta puntata sulle condizioni della giovane poliziotta, che nelle prossime ore saranno monitorate dai sanitari di Torrette.

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