Cracovia, spari sulla folla dall’auto in piazza del Mercato: cinque morti e quindici feriti, l’attentatore ferito e catturato dalla polizia

Un uomo in abiti militari ha aperto il fuoco sulla folla dalla sua auto nel cuore di Cracovia. È accaduto nel pomeriggio di sabato, intorno alle 15, nella Rynek Główny, la piazza del Mercato che è il simbolo del centro storico della seconda città polacca. Il bilancio diffuso dalla polizia della Małopolska è pesantissimo: cinque morti e una quindicina di feriti, tra i quali anche due agenti.

Cosa è successo nella Rynek Główny

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo è entrato in auto nella piazza e ha iniziato a sparare contro persone scelte a caso restando a bordo del veicolo. Le prime segnalazioni di colpi d’arma da fuoco nel centro di Cracovia sono arrivate alle forze dell’ordine poco dopo le 15.

Nella zona della basilica di Santa Maria sono confluiti numerosi mezzi della polizia e ambulanze. Sul posto è stato inviato anche un elicottero del servizio di soccorso aereo. I servizi di emergenza hanno operato in più punti della città, compresa via Dietla, dove è continuato l’intervento delle squadre.

“Nell’incidente in Rynek Główny sono morte cinque persone, una quindicina è rimasta ferita. L’autore dell’attacco è stato colpito dagli agenti ed è attualmente trasportato in ospedale. È in corso l’azione dei servizi sul luogo dell’accaduto”, ha scritto la polizia della Małopolska.

Lo scontro a fuoco con gli agenti

Il fermo non è stato immediato né privo di conseguenze. Un portavoce della polizia ha spiegato ai giornalisti che “secondo le informazioni degli agenti, l’uomo indossava un abbigliamento di tipo militare” e che “durante l’arresto gli agenti hanno usato le armi, ma l’uomo ha risposto al fuoco”. Nello scambio di colpi due poliziotti sono rimasti feriti.

L’attentatore è stato infine colpito e bloccato, quindi trasportato in ospedale. Il Comune di Cracovia ha confermato che nella piazza stavano operando i soccorsi e che la polizia era impegnata in diversi luoghi, invitando residenti e visitatori a evitare l’area.

Tusk: “La polizia esamina il contesto dell’attentato”

Il premier Donald Tusk è intervenuto a stretto giro. “Sono costantemente informato dal ministro dell’Interno sulla situazione a Cracovia dopo la tragica sparatoria. La polizia sta esaminando il contesto e tutte le circostanze dell’attentato”, ha scritto il capo del governo.

Il presidente Karol Nawrocki ha annunciato l’invio a Cracovia del capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale: “Resto in contatto con i servizi competenti e attendo un completo chiarimento delle circostanze di questi drammatici eventi. La sicurezza dei polacchi è un’assoluta priorità!”.

Le reazioni internazionali, Tajani segue la situazione

Dal fronte internazionale la prima voce è stata quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su X ha parlato di “un crimine sconvolgente a Cracovia”. “A nome del popolo ucraino e a titolo personale, porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime. Non può esserci giustificazione per questo attacco, e confidiamo che il colpevole affronti la giustizia. L’Ucraina è solidale con la Polonia e il popolo polacco. Le persone hanno diritto alla sicurezza”.

Il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di essersi attivato insieme all’Ambasciata d’Italia a Varsavia per seguire gli sviluppi della sparatoria. Il ministro Antonio Tajani sta monitorando la situazione e la Farnesina ha diffuso un numero di telefono per contattare l’ambasciata, a disposizione dei connazionali presenti in città.

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia Tom Rose ha scritto: “L’America è al fianco della Polonia in quest’ora oscura, così come la Polonia è al fianco dei suoi amati cittadini di Cracovia. Che la benedetta memoria di coloro che sono scomparsi oggi lenisca il dolore di chi li piange”.

Una piazza sempre affollata, patrimonio UNESCO

La scelta del luogo rende l’attacco ancora più grave. La Rynek Główny e il centro storico di Cracovia sono tra le mete più frequentate dai turisti di tutto il mondo e l’area è di norma molto affollata, soprattutto in alta stagione. Nel 2025 circa 16,25 milioni di persone hanno visitato la città, che conta circa 800mila abitanti e si trova a circa 250 chilometri da Varsavia.

Il centro storico è inoltre sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, uno dei luoghi più rinomati e identitari della Polonia. Le indagini sul movente e sulla provenienza dell’arma sono in corso: al momento le autorità non hanno fornito elementi sull’identità dell’uomo né sul contesto in cui è maturato l’attacco.

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