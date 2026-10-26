Militare di 20 anni indagato per propaganda jihadista: Digos in caserma a Forlì, sequestrata la bandiera dell’Isis nel cassetto

Un militare dell’Esercito Italiano di appena vent’anni, originario di Napoli e in servizio al 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste” presso la caserma “De Gennaro” di Forlì, è indagato per apologia di terrorismo aggravata dall’uso di strumenti informatici e telematici. Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura di Napoli, il giovane avrebbe diffuso in rete materiale di propaganda jihadista, con contenuti inneggianti ad al Qaeda e allo Stato Islamico.

Le perquisizioni della Digos tra Napoli e Forlì

Gli agenti della Digos della Questura di Napoli stanno eseguendo un decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale sequestro dei dispositivi informatici, emesso dalla Procura partenopea. L’attività si sviluppa su due fronti: da un lato nel capoluogo campano, città d’origine del ventenne, dall’altro direttamente nella caserma di Forlì dove il militare presta servizio, con una seconda perquisizione condotta dal personale della Digos locale.

Proprio in caserma, una volta individuati gli account ritenuti di interesse investigativo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una bandiera dello Stato Islamico riposta in un cassetto. Il vessillo, secondo quanto emerso, era stato utilizzato dal giovane per immortalarsi in una fotografia.

La segnalazione dell’Aisi e l’identificazione

L’inchiesta nasce da una segnalazione dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, che aveva individuato un utente del web autore di pubblicazioni favorevoli ad al Qaeda e all’Islamic State. Le successive verifiche hanno consentito di dare un nome a quel profilo: il ventenne in forza all’Esercito.

Le indagini, supportate da attività di natura tecnica e coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno portato alla luce numerosi contenuti pubblicati dal giovane, tutti riconducibili all’esaltazione della figura di Osama Bin Laden e delle milizie del Daesh.

Informato lo Stato Maggiore della Difesa

Lo Stato Maggiore della Difesa è stato informato dell’avvio degli approfondimenti investigativi nei confronti del militare. Il caso assume particolare rilievo proprio per la posizione dell’indagato: un uomo in uniforme, inserito in un reparto operativo dell’Esercito, finito al centro di un’indagine per propaganda a favore di organizzazioni terroristiche di matrice islamista.

Il 66° Reggimento “Trieste”, unico reparto di fanteria aeromobile dell’Esercito Italiano e inquadrato nella Brigata Aeromobile “Friuli”, ha sede storica a Forlì ed è stato impiegato nel corso degli anni in numerose missioni internazionali.

Cosa succede ora

Il materiale informatico sequestrato sarà ora oggetto di analisi forense per ricostruire nel dettaglio l’attività online del ventenne, verificare l’eventuale esistenza di contatti con altri soggetti e definire il perimetro della contestazione. Al momento il giovane risulta indagato e, come previsto dall’ordinamento, resta destinatario della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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