Soldati di Haftar con fucili Beretta e istruttori italiani: le foto che rivelano il ruolo silenzioso dell’Italia in Libia

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Quando si parla di presenze militari straniere in Libia, i riflettori finiscono quasi sempre su Russia e Turchia. Eppure anche l’Italia è attiva sul terreno, in modo meno visibile ma continuativo: addestra piloti provenienti da Misurata e, stando a immagini circolate nelle ultime ore, avrebbe istruttori al lavoro anche con unità dell’Est del Paese. Tutto questo mentre a Parigi si lavora alla riunificazione delle Forze armate libiche.

Misurata e Bengasi, tra i principali poli militari rispettivamente della Tripolitania e della Cirenaica, incarnano i due schieramenti contrapposti che la diplomazia internazionale sta cercando di riavvicinare. Ed è proprio in questa cornice che le nuove fotografie assumono un peso particolare.

Le immagini del 23° Battaglione delle Forze speciali di Haftar

Le foto sono state pubblicate su X dall’account specializzato “Libya Field Notes” e ritrarrebbero militari del 23° Battaglione delle Forze speciali dell’Esercito nazionale libico (Enl), la formazione fedele al feldmaresciallo Khalifa Haftar, impegnati in attività addestrative.

In alcuni scatti i soldati impugnano fucili Beretta AR70/90, arma di fabbricazione italiana in dotazione alle Forze armate italiane. In un’altra immagine compaiono accanto a personale indicato come appartenente a un Mobile Training Team (Mtt), cioè una squadra mobile di istruttori militari italiani.

Va detto con chiarezza: la data e il luogo degli scatti, così come l’identità degli istruttori, non hanno al momento trovato alcuna conferma ufficiale.

Foto: Libya Field Notes

Il volo del C-130J da Pisa a Bengasi

Lo stesso account ha accostato le immagini a una segnalazione pubblicata il 6 ottobre dall’osservatore aeronautico Pierre Davide Borrelli, relativa al volo di un C-130J dell’Aeronautica militare decollato da Pisa con destinazione Bengasi. Il velivolo, identificato con il nominativo IAM4660 e la matricola MM62186, sarebbe stato diretto nell’Est della Libia.

Anche in questo caso serve prudenza: non esistono elementi per stabilire quale fosse il carico dell’aereo, né per collegare con certezza quel volo alle attività mostrate nelle fotografie.

Il cadetto di Misurata e il primo volo da solista a Latina

Un secondo gruppo di immagini racconta invece una storia diversa, questa sì inserita in un programma ufficialmente documentato. Secondo “Libya Field Notes”, un giovane cadetto originario di Misurata ha condiviso alcune foto per celebrare il suo primo volo da solista a bordo di un Siai-Marchetti SF.260 del 70° Stormo dell’Aeronautica militare, di stanza sull’aeroporto militare di Latina.

La formazione dei piloti libici in Italia poggia infatti su un’intesa precisa. Il 25 marzo 2025 l’allora capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale Luca Goretti, e il comandante dell’Aeronautica libica, Amhamed Gojel, hanno firmato un accordo tecnico triennale per l’addestramento di piloti e istruttori libici nel nostro Paese.

L’accordo prevede corsi presso il 70° Stormo di Latina e il 61° Stormo di Lecce-Galatina, oltre alla formazione linguistica aeronautica a Loreto. La collaborazione si estende anche ad altre attività, tra cui i corsi per controllori del traffico aereo e i percorsi formativi presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli.

Miasit, la cornice della presenza italiana: 700 militari addestrati nel 2024

Il perimetro principale dell’impegno militare italiano in Libia resta la Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit), avviata nel 2018, con comando a Tripoli e un distaccamento a Misurata. La missione si occupa di formazione, addestramento, consulenza e assistenza a favore delle istituzioni e delle forze di sicurezza libiche, anche attraverso le squadre mobili di istruttori.

I numeri diffusi dal ministero della Difesa danno la misura dell’attività: nel 2024 il contingente italiano ha completato almeno 50 corsi, addestrando circa 700 militari libici con team di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

La cooperazione non si è fermata nel 2025. Secondo il rapporto annuale dell’Aeronautica militare, i velivoli italiani hanno effettuato 126 sortite nell’ambito della Miasit, per un totale di 255 ore e 55 minuti di volo. Non sono invece ancora disponibili dati complessivi sul numero di militari libici formati nel 2025 e nel 2026.

Roma parla con Tripoli e con Bengasi

L’Italia mantiene rapporti istituzionali con entrambi gli schieramenti. Lo scorso febbraio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato Khalifa Haftar a Bengasi per discutere di sicurezza, contrasto al terrorismo e traffici illeciti. A settembre il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, ha concordato con l’omologo di Tripoli, Salah al Din al Namroush, un rafforzamento della cooperazione militare, anche nei settori delle Forze speciali e della formazione.

Il nodo dell’embargo Onu: “Nessuna fornitura di armamenti”

Tutta la cooperazione resta vincolata all’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Nell’aprile scorso, rispondendo alle osservazioni del gruppo di esperti dell’Onu sulle attività addestrative italiane, la Farnesina ha precisato che il sostegno alle Forze armate libiche avviene “senza fornitura di armamenti” e nel rispetto del quadro sanzionatorio.

Nello stesso mese una risoluzione del Consiglio di sicurezza ha introdotto una procedura di esenzione, soggetta a notifica preventiva, per l’assistenza tecnica e l’addestramento finalizzati alla riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza libiche.

Parigi lavora al faccia a faccia tra Al Namroush e Khaled Haftar

Le attività di addestramento acquistano un significato ulteriore alla luce dei nuovi tentativi di riunificare le Forze armate libiche. Proprio in questi giorni, a Parigi, il capo di Stato maggiore delle forze di Tripoli Al Namroush e l’omologo dell’Est, Khaled Haftar, hanno incontrato separatamente il capo di Stato maggiore della Difesa francese, generale Fabien Mandon.

Secondo fonti militari libiche, la Francia sta lavorando a un colloquio diretto tra i due comandanti per dare seguito alle intese già discusse nei precedenti incontri di Luanda e Sirte, nell’ambito di uno sforzo sostenuto anche da Nazioni Unite e Stati Uniti per superare la frattura dell’apparato militare.

Una presenza discreta, ma potenzialmente decisiva

In questo scenario l’Italia può giocare una carta concreta: la formazione del personale militare libico, che consente di sviluppare competenze professionali e, soprattutto, di tenere aperti canali di cooperazione con entrambi gli schieramenti. Una presenza molto meno appariscente dei dispiegamenti russi e turchi, ma che potrebbe rivelarsi utile per accompagnare la Libia verso la costituzione di Forze armate nazionali unificate.

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