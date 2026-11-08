«Non ha avuto paura, ha difeso i colleghi»: parla il padre di Matilde, la soldatessa della Sassari pestata a Milano per l’accento sardo

Trenta giorni di prognosi e il rientro in Sardegna

Aveva chiesto lei di partire. Milano, l’operazione “Strade Sicure”, la divisa del 151° Reggimento Fanteria “Sassari” addosso: per Matilde Rosa, 22 anni, originaria di Scano di Montiferro, nell’Oristanese, doveva essere un’esperienza nuova, un altro passo nella carriera militare iniziata due anni fa. Si è trasformata invece in una notte di violenza che le è costata una prognosi di trenta giorni e che ora la riporta a casa, in Sardegna, per la convalescenza.

Il rientro nell’Isola è atteso nelle prossime ore. Ad accoglierla ci sarà la famiglia, che non ha mai smesso di essere in contatto con lei dal momento dell’aggressione. «Ci ha avvisato lei, è stato un grande spavento anche se sentirla al telefono ci ha subito rassicurato», racconta il padre, Tore, all’Unione Sarda.

«È stata coraggiosa»: l’orgoglio di papà Tore

Nelle parole del padre non c’è spazio per la retorica. C’è l’orgoglio di chi ha visto la figlia più piccola scegliere una strada difficile e non arretrare nemmeno davanti a un branco. «Non ha avuto paura, anzi è stata coraggiosa e ha difeso persino i colleghi», dice Tore.

Matilde si è arruolata nell’Esercito due anni fa. Una passione per le divise e per la vita militare che l’ha portata lontano da casa, tra sacrifici e rinunce, per inseguire quello che il padre definisce il suo sogno. Era partita per Milano con entusiasmo e voglia di mettersi alla prova. «L’aspettiamo a casa», è la frase che chiude il racconto di un genitore che ha avuto paura, ma che non vuole trasmetterla alla figlia.

La notte dell’aggressione: otto contro tre

I fatti risalgono a pochi giorni fa, nel cuore della movida milanese. Matilde era libera dal servizio insieme a due commilitoni del 151°, un 22enne di Baunei e un 21enne di Jerzu, tutti e tre impegnati nel capoluogo lombardo nel dispositivo “Strade Sicure”. Secondo la ricostruzione riportata da Il Giorno e ripresa dall’Unione Sarda, i tre avevano appena lasciato un locale di corso Garibaldi e stavano cercando un’auto in car sharing per rientrare in caserma.

Nei pressi di Largo La Foppa, sotto i portici di via Volta, davanti alle scale della fermata della metropolitana Moscova, il gruppo di soldati ha incrociato sette o otto giovani, apparentemente italiani, forse di origine pugliese. Il pretesto è stato l’accento sardo: prima gli sfottò, poi gli insulti. I militari hanno provato a non rispondere e ad allontanarsi; uno di loro si è fermato per chiarire a parole, mentre gli altri due avevano continuato a camminare per qualche metro.

Non è bastato. Il gruppo è passato alle mani: calci, pugni e colpi inferti con un oggetto che le vittime hanno descritto come un manganello telescopico, un piede di porco o una stampella. Otto contro tre. Al termine del pestaggio gli aggressori si sono dispersi, lasciando i tre feriti sul posto a chiamare i soccorsi.

Le ferite: trauma cranico, naso rotto e frattura del coccige

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e il personale del 118. I tre militari sono stati trasportati all’ospedale Fatebenefratelli, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico, la frattura del setto nasale per uno dei soldati e, per Matilde, la frattura del coccige. Le prognosi vanno da due a trenta giorni.

I tre hanno presentato querela per lesioni personali contro ignoti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili.

Un’aggressione che pesa sul dispositivo “Strade Sicure”

L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato per la presenza dell’Esercito a Milano. Dopo i disordini del 17 e 18 ottobre, il Governo ha deciso di rafforzare “Strade Sicure” in città con 500 paracadutisti della Brigata “Folgore”, inseriti nel nuovo decreto sicurezza e operativi dal 24 ottobre. Proprio nei giorni scorsi il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, aveva visitato i siti presidiati dal contingente nel capoluogo lombardo.

Che tre fanti della Sassari, inviati a Milano per garantire la sicurezza dei cittadini, siano finiti vittime di un pestaggio in una delle zone più frequentate della città, e per un motivo tanto futile quanto l’accento, è un dato che interroga sulle condizioni in cui operano i militari impegnati nelle città anche quando non sono in servizio.

Il legame con l’Isola

Per la comunità di Scano di Montiferro e per i paesi d’origine degli altri due soldati, Baunei e Jerzu, la vicenda ha avuto un’eco immediata. La Brigata “Sassari” resta una delle istituzioni più sentite in Sardegna e i suoi “Dimonios” vengono percepiti come figli dell’Isola prima ancora che come militari.

Matilde tornerà a casa per recuperare. Il padre, però, non ha dubbi sul fatto che quell’esperienza non le abbia tolto nulla della determinazione che l’ha spinta ad arruolarsi. Il resto, ora, è nelle mani degli investigatori.

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