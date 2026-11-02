Manovra 2027, i sindacati militari insorgono: 90 milioni alle Forze di Polizia per il FESI, zero a Esercito, Marina e Aeronautica. “Pronti a lasciare i tavoli”

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Il nodo della disparità

Il disegno di legge di bilancio 2027 apre una frattura nel Comparto Difesa e Sicurezza. A denunciarlo, con un comunicato congiunto, sono le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze Armate, che parlano apertamente di “disparità inaccettabile” tra chi indossa l’uniforme della polizia e chi quella di Esercito, Marina e Aeronautica.

I numeri contestati sono precisi. Per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare la manovra prevede circa 90 milioni di euro aggiuntivi per il FESI, il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, e 50 milioni per gli straordinari. Per il personale delle tre Forze Armate, invece, nessun incremento analogo: zero euro su entrambe le voci.

“Alla valorizzazione del personale di polizia sono destinate risorse specifiche – si legge nel documento – ai militari non sono garantiti analoghi stanziamenti vincolati”. Il principio richiamato è quello della specificità militare, che secondo i firmatari “esige risorse certe, riconoscimenti economici e garanzie previdenziali, al pari dei sacrifici, della disponibilità e delle responsabilità richiesti”.

Consultazione negata: il richiamo all’articolo 8-bis

Oltre al merito, c’è il metodo. I sindacati militari puntano il dito contro la Presidenza del Consiglio, che non avrebbe convocato le rappresentanze del Comparto Difesa e Sicurezza – comprese quelle militari – prima di deliberare il disegno di legge di bilancio.

Il riferimento normativo è l’articolo 8-bis del D.Lgs. 195/1995, che prevede espressamente tale consultazione. “Nonostante le richieste di numerosi sindacati militari – denuncia il comunicato – il confronto non è stato attivato”. Un passaggio che le organizzazioni definiscono “grave”.

Le sei richieste a Governo e Parlamento

Il documento non si limita alla protesta. Elenca sei punti che Governo e Parlamento sono chiamati a garantire nel corso dell’iter parlamentare della manovra:

1. Previdenza dedicata. Almeno 500 milioni di euro annui strutturali, con tempi e modalità certi, per fermare le penalizzazioni del personale in regime misto e degli arruolati dal 1996 al 2005.

2. FESI. 150 milioni di euro annui aggiuntivi per Esercito, Marina e Aeronautica, con un vincolo esplicito: le risorse per la valorizzazione dei servizi operativi devono andare al trattamento accessorio del personale.

3. Rinnovo contrattuale 2028-2030. 100 milioni di euro annui in più rispetto alle risorse della legge di bilancio 2025, vincolati all’incremento delle indennità operative.

4. Indennità dell’articolo 3 della legge 86/2001. Adeguamento al costo della vita e alle condizioni d’impiego, con aggiornamenti strutturali e periodici che ne preservino il valore reale.

5. Detassazione. Estensione del beneficio sul trattamento accessorio anche a chi già fruisce delle agevolazioni fiscali di comparto; detassazione degli aumenti contrattuali alle condizioni del settore privato, comprese le quote di tredicesima, per i rinnovi già sottoscritti e per quelli futuri.

6. Congedo parentale. Estensione delle maggiorazioni ai figli già nati e della tutela fino ai 14 anni.

“Basta rinvii”: la minaccia di sospendere la partecipazione ai tavoli

Il passaggio più duro riguarda gli impegni assunti dall’esecutivo. “Dall’insediamento – ricordano i sindacati – il Governo ha promesso attenzione al personale e l’avvio della previdenza dedicata, richiamando sostenibilità finanziaria e vincoli europei”. Oggi, però, lo scenario è cambiato: le nuove flessibilità europee sulle spese militari “impongono ora una scelta politica: finanziare gli impegni assunti”.

Da qui l’ultimatum. “Non accetteremo altri rinvii”. Senza stanziamenti concreti per la previdenza dedicata e per le richieste avanzate, le organizzazioni si dichiarano pronte a sospendere la partecipazione ai tavoli del Dipartimento della Funzione Pubblica, “nel rispetto delle prerogative di legge”.

La chiusura è una sintesi politica del malessere: “Il Comparto Difesa e Sicurezza non può essere considerato unito quando si chiedono sacrifici e diviso quando si distribuiscono le risorse“. E ancora: “Non chiediamo privilegi. Pretendiamo equità, rispetto e il mantenimento degli impegni assunti“.

Cosa succede ora

La manovra è entrata nella fase parlamentare e potrà essere modificata prima dell’approvazione definitiva, attesa entro il 31 dicembre. È in questa finestra che i sindacati militari puntano a ottenere correttivi, a partire dall’allineamento del FESI delle Forze Armate a quanto previsto per Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. La partita della previdenza dedicata, promessa da tempo e ancora priva di copertura strutturale, resta il terreno su cui si misurerà la tenuta del rapporto tra Governo e rappresentanze del personale in uniforme.

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