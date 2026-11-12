«Silenzio e rispetto!»: la sentinella richiama il ministro della difesa USA e il suo staff alla Tomba del Milite Ignoto. E il Pentagono dà ragione al soldato

Alla Tomba del Milite Ignoto di Arlington il grado non conta: il silenzio vale per tutti. Lo ha scoperto mercoledì 11 novembre il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, richiamato all’ordine insieme ai suoi collaboratori da una sentinella dell’Esercito in servizio davanti al memoriale, a poca distanza dal Pentagono. Il video ha fatto in poche ore il giro del mondo.

La foto, la risata e l’urlo della sentinella

Hegseth si trovava al cimitero nazionale di Arlington, in Virginia, per la cerimonia del Veterans Day, la festa nazionale dedicata a chi ha prestato servizio militare. Erano presenti anche il presidente Donald Trump, che ha deposto una corona, il vicepresidente JD Vance e la first lady Melania Trump.

Al termine della cerimonia il capo del Pentagono si è fermato sulla scalinata davanti alla tomba per una foto di gruppo con la moglie Jennifer, il capo di gabinetto Ricky Buria, il vice Patrick Weaver e la consigliera Tami Radabaugh. Mentre il gruppo si allontanava chiacchierando, si è sentita distintamente una risata.

A quel punto il militare ha interrotto la marcia, si è voltato verso i visitatori e ha gridato: «Tutti i visitatori devono mantenere un’atmosfera di silenzio e rispetto in ogni momento!». Hegseth si è girato verso la guardia e ha poi proseguito lungo i gradini. Dalle immagini, trasmesse per prima dalla CNN, non è possibile stabilire chi abbia riso, né se sia stato lo stesso segretario.

Il Pentagono: il soldato ha agito «correttamente»

La reazione del dipartimento della Difesa è arrivata poche ore dopo. Il portavoce capo Sean Parnell ha riconosciuto che il militare ha fatto esattamente ciò che doveva: «Nel commemorare questa giornata solenne, un soldato ha correttamente e rispettosamente ricordato a tutti di mantenere il decoro». Parnell ha aggiunto che il segretario e l’intero dipartimento «hanno sempre onorato, e sempre onoreranno, i sacrifici compiuti dai nostri militari per mantenere l’America al sicuro».

Le regole, del resto, sono chiare. Il regolamento federale sui cimiteri militari impone un comportamento decoroso a tutti i visitatori, compresi quelli presenti alle cerimonie ufficiali. Richiamare chi disturba rientra nei compiti ordinari delle sentinelle. In un resoconto dell’Esercito del 2022, un sottufficiale del reparto spiegava che capita due o tre volte al giorno, spesso perché i visitatori non si rendono conto di quanto parlino ad alta voce.

Un luogo sacro, sorvegliato giorno e notte

La Tomba del Milite Ignoto è uno dei memoriali di guerra più venerati degli Stati Uniti. Accoglie le spoglie di un soldato americano non identificato caduto nella Prima guerra mondiale, tumulato l’11 novembre 1921, esattamente 105 anni fa. A queste si sono aggiunte quelle di militari ignoti della Seconda guerra mondiale e della guerra di Corea.

La sorveglianza è iniziata nel 1926, per impedire ai visitatori di salire sul monumento, ed è diventata continua nel 1937. Dal 1948 il compito spetta al 3° Reggimento di fanteria, la “Old Guard”, che presidia la tomba 24 ore su 24, con qualsiasi tempo. Il ruolo di sentinella è considerato uno degli incarichi più prestigiosi delle forze armate americane.

Il momento peggiore per Hegseth: l’impeachment appena evitato

L’episodio arriva in giorni delicatissimi per il capo del Pentagono. Solo martedì sera la Camera aveva bloccato la procedura di impeachment nei suoi confronti, rinviando la risoluzione alla commissione Giustizia con un voto di 211 a 204. Con il Congresso in scadenza il 3 gennaio, il rinvio equivale di fatto a un’archiviazione.

A presentare gli otto capi d’accusa era stato il deputato repubblicano Thomas Massie, unico del suo partito a votare contro il rinvio. Massie accusa Hegseth di aver violato la Costituzione e le leggi federali conducendo la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso e ordinando attacchi letali contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Sul risultato hanno pesato le assenze di undici deputati democratici.

Hegseth aveva liquidato l’iniziativa come uno «spettacolo politico» e una «farsa». Trump lo ha difeso anche ad Arlington, dicendo dal palco che ha fatto un «lavoro fantastico». Di segno opposto la deputata democratica Gwen Moore, per la quale il richiamo della sentinella è un’ulteriore prova della sua inadeguatezza all’incarico.

Dalla tv al Pentagono, tra gaffe e polemiche

Ex militare ed ex conduttore di Fox News, noto per le sue posizioni radicali, Hegseth guida la Difesa dal secondo mandato di Trump e non è nuovo a situazioni imbarazzanti. Tra le più discusse c’è quella in cui ha recitato il finto versetto biblico pronunciato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, apparentemente prendendolo per autentico.

Questa volta a metterlo in difficoltà è stato un soldato in servizio davanti a una tomba, che ha applicato a un segretario alla Difesa la stessa regola che vale per qualsiasi turista. Il Pentagono non ha potuto che dargli ragione.

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