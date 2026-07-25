Sicurezza e Difesa, i dirigenti alzano la voce: «Subito il contratto 2024-2026 e il DPCM sugli stipendi»

Roma, 24 luglio 2026 – Le associazioni e le organizzazioni rappresentative della dirigenza del comparto Sicurezza e Difesa lanciano un appello al Governo: avviare senza ulteriori ritardi il tavolo negoziale per il rinnovo contrattuale del triennio 2024-2026 e procedere all’emanazione del DPCM previsto dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 per l’adeguamento retributivo annuale. A firmare la nota sono Enzo Letizia (Segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), Francesco Ceravolo (Segretario area dirigenti USMIA Esercito) e Daniela Caputo (Segretaria DirPolPen – Associazione Nazionale Funzionari e Dirigenti di Polizia Penitenziaria).

Dopo il sì al personale non dirigente, ora tocca ai dirigenti

Le organizzazioni esprimono apprezzamento per la conclusione del rinnovo contrattuale relativo al personale non dirigente del comparto, un passo considerato importante per il sistema. Tuttavia, sottolineano che il completamento di questa fase rende “improcrastinabile” l’apertura del negoziato per l’Area negoziale della dirigenza e delle qualifiche equiparate per il triennio 2024-2026. Per i sindacati, non si tratta di aprire un nuovo fronte rivendicativo, ma di dare seguito a un percorso già avviato e a impegni assunti.

La richiesta sul DPCM: non nuove rivendicazioni, ma applicazione della legge

Nella nota si richiama l’attenzione del Governo sulla necessità di procedere, “senza ulteriori ritardi”, all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’adeguamento retributivo annuale previsto dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998. Le organizzazioni insistono: “Non si tratta di nuove rivendicazioni, ma dell’attuazione di impegni già assunti e del rispetto di istituti previsti dalla legge”. Il messaggio è chiaro: la dirigenza chiede che lo Stato rispetti norme e promesse già formalizzate.

Dirigenti sotto pressione: responsabilità crescenti su sicurezza, ordine pubblico e giustizia

Il documento evidenzia il ruolo sempre più complesso della dirigenza del comparto Sicurezza e Difesa, chiamata quotidianamente a gestire sicurezza nazionale, ordine pubblico, difesa dello Stato, amministrazione della giustizia, contrasto alla criminalità, gestione delle emergenze e direzione di strutture operative e amministrative. In questo scenario, la valorizzazione della dirigenza viene descritta come un investimento sul buon funzionamento delle istituzioni e sull’efficienza dell’intero sistema della sicurezza e della difesa del Paese.

L’appello finale al Governo: tavolo negoziale e DPCM, “segnale tangibile”

Le scriventi organizzazioni confidano in un “rapido intervento del Governo” per avviare tempestivamente le procedure necessarie all’apertura del tavolo negoziale e per emanare il DPCM relativo all’adeguamento retributivo annuale. Solo così, sostengono, si darà “concreta attuazione agli impegni assunti e un tangibile segnale di attenzione” verso una componente definita “essenziale dello Stato”. La chiusura della nota è netta: “Il rispetto degli impegni, l’attuazione della legge e la valorizzazione della dirigenza costituiscono presupposti indispensabili per assicurare efficienza, autorevolezza e continuità alle Istituzioni” chiamate a garantire sicurezza, difesa e legalità nel Paese.