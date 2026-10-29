«Se schiatta ci divertiamo»: il poliziotto di Bologna chiede scusa alla famiglia di Fakir dopo le frasi choc della bodycam

«Voglio scusarmi con la famiglia di Abderrahim Fakir e con il mio corpo di appartenenza per le frasi inaccettabili che ho pronunciato». A poco più di ventiquattro ore dal deposito della perizia medico-legale sulla morte del 42enne, avvenuta il 19 luglio in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, uno dei due agenti intervenuti quella mattina rompe il silenzio e, tramite il proprio difensore, chiede pubblicamente perdono. Lo riporta l’Ansa.

Le parole registrate dalla bodycam

Il riferimento è alle frasi pronunciate dai poliziotti durante il fermo, registrate dalla videocamera indossata da uno dei due operatori e trascritte agli atti dell’inchiesta. Espressioni che hanno suscitato indignazione: «Se schiatta ci divertiamo», «È schiattato ah» e «Ca*** me ne frega a me», pronunciate mentre l’uomo, di origine marocchina, era immobilizzato a terra e di lì a poco avrebbe perso la vita.

Lo scambio tra i due agenti è riportato nella parte introduttiva della consulenza medico-legale disposta dalla Procura di Bologna, una relazione di quasi 300 pagine ora all’esame della procuratrice aggiunta Morena Plazzi e dei pubblici ministeri Domenico Ambrosino e Francesca Arienti.

La difesa: «Frutto della concitazione e della stanchezza»

A spiegare la posizione dell’agente è l’avvocato Gabriele Bordoni, che ne assume la difesa. Secondo il legale, quelle frasi sarebbero state «frutto della concitazione, della stanchezza e della grande emozione per quello che aveva vissuto, trattandosi di un ragazzo molto giovane».

Bordoni precisa inoltre che il pentimento non è recente: «Si era già scusato due mesi fa, parlandone con me, difensore, quando emersero dall’ascolto delle bodycam». Il legale non attenua però il giudizio sul contenuto di quelle parole: «Ciò non toglie che non si addicano a un servitore dello Stato e che impongano quelle scuse che ora vengono doverosamente ribadite pubblicamente».

La nuova denuncia della famiglia

Le scuse arrivano in un momento delicato per l’inchiesta. Nelle scorse ore l’avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari del 42enne, ha presentato una nuova denuncia alla Procura di Bologna proprio per le frasi pronunciate dai due poliziotti. Il legale ha inoltre annunciato il deposito di una consulenza tecnica di parte per contestare le conclusioni dei periti nominati dai magistrati.

Cosa dice la perizia sulla morte di Fakir

Secondo i consulenti della Procura, Abderrahim Fakir è morto per insufficienza respiratoria acuta determinata da più fattori concomitanti. Il quadro clinico era caratterizzato da un’intossicazione acuta da cocaina in un soggetto affetto da una grave cardiopatia. A queste condizioni si sarebbero aggiunte l’agitazione psicomotoria, l’aumento della temperatura corporea e la permanenza in posizione prona durante l’immobilizzazione da parte degli agenti.

Fakir rimase in quella posizione per circa sei minuti e 27 secondi. Per i periti, lo schiacciamento del corpo ha rappresentato una concausa del decesso: la postura potrebbe aver ulteriormente limitato la capacità respiratoria di un uomo con condizioni cardiache e polmonari già compromesse, senza però costituire un fattore autonomamente letale. La relazione segnala anche criticità nell’intervento dei soccorritori, sia sulla tempestività sia sull’efficacia delle manovre eseguite, pur sottolineando che, anche con soccorsi immediati e correttamente eseguiti, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state soltanto del 15%.

Sei persone nel registro degli indagati

L’inchiesta, aperta con l’ipotesi di omicidio colposo, vede al momento sei persone iscritte nel registro degli indagati: i due agenti intervenuti e quattro volontari della Croce Rossa presenti sul posto quel giorno.

Secondo la ricostruzione della Questura, la polizia era intervenuta su segnalazione di alcuni residenti per la presenza di un uomo in forte stato di alterazione che urlava e aveva danneggiato un’auto. All’arrivo degli agenti Fakir avrebbe opposto resistenza: per bloccarlo sarebbero stati utilizzati spray al peperoncino e fascette, alla presenza dei sanitari. Mentre era immobilizzato, l’uomo ha avuto un malore ed è morto dopo aver gridato più volte «aiuto».

Fakir, regolare in Italia da molti anni, sposato e titolare di un’impresa di facchinaggio, viveva a Borgonuovo di Sasso Marconi. La sua morte ha scatenato nel quartiere Pilastro giorni di proteste e tensioni, con i familiari che continuano a chiedere verità e giustizia.

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