Viterbo, i genitori mettono i gradi sulle spalline: così il 27° Corso “Volontà” diventa Maresciallo. Masiello: “Il grado da solo non basterà a farvi seguire”

Due anni di studio, addestramento e caserma si sono chiusi in un gesto che vale più di qualsiasi discorso: le mani di un padre o di una madre che fissano i gradi sulle spalline del figlio. È accaduto alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, dove gli Allievi del 27° Corso “Volontà” hanno ricevuto il grado di Maresciallo alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello.

La cerimonia alla Scuola Sottufficiali

Il conferimento dei gradi ha rappresentato il coronamento di un percorso formativo articolato su quattro direttrici: preparazione universitaria, addestramento tecnico-professionale, attività fisica e formazione valoriale. Sono i pilastri su cui l’Istituto viterbese costruisce la figura del futuro Sottufficiale, chiamato a essere punto di riferimento per il personale e per i reparti.

Sul piazzale, insieme al Capo di SME, erano presenti il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani, e numerose autorità civili, militari e religiose.

Il momento più atteso: i gradi apposti dai familiari

Il passaggio più sentito della giornata è stato quello in cui i familiari hanno apposto personalmente i gradi sulle spalline dei neo Marescialli. Un gesto semplice, che ha suggellato il raggiungimento di un traguardo costruito giorno dopo giorno e che ha coinvolto direttamente chi, da fuori, ha accompagnato questi due anni di sacrifici.

Durante la cerimonia sono stati inoltre conferiti i gradi ai primi classificati nella graduatoria di merito e assegnati riconoscimenti agli Allievi che si sono distinti per rendimento, attitudine militare e risultati sportivi.

Il passaggio della “stecca” al 28° Corso “Impeto”

Spazio anche alla tradizione con il passaggio della “stecca”: i frequentatori del 27° Corso “Volontà” hanno idealmente consegnato al 28° Corso “Impeto” il testimone dei valori e delle tradizioni dell’Istituto. Un rito che rinnova il senso di appartenenza alla Scuola e segna la continuità tra le diverse generazioni di Allievi Marescialli.

Masiello: “Da oggi inizia il cammino per diventare comandanti”

Nel suo intervento, il Generale Masiello ha insistito sulla formazione come fondamento della professionalità del Maresciallo, rivolgendosi ai neo promossi con parole dirette:

“In questi due anni siete diventati Soldati: da oggi inizia il cammino, più arduo, ma anche ricco di soddisfazioni, per diventare comandanti. I gradi che ricevete sono un onore, ma ancor prima una responsabilità. Il grado, da solo, non basterà a farvi seguire: l’autorevolezza si conquista con la coerenza, con l’esempio e con il coraggio di prendere decisioni, specialmente nelle situazioni critiche.”

Il Capo di SME ha poi richiamato il nome stesso del corso: “Abbiate la forza di osare e fate sempre prevalere il noi sull’io: l’Esercito ha bisogno di Comandanti che servano i propri uomini. I vostri Soldati guarderanno a voi nei momenti più difficili: siate allora il punto di riferimento che vorreste avere accanto e fate dei vostri valori la forza del vostro comando. Custodite la Volontà che dà il nome al vostro corso, la forza interiore che vi ha fatto rialzare dopo ogni caduta: sarà il vostro faro nei momenti più bui.”

L’incontro con il 29° Corso “Fierezza”: “Il vostro cammino comincia oggi”

Nell’arco della giornata, il Generale Masiello ha incontrato anche gli Allievi Marescialli del 29° Corso “Fierezza”, che hanno da poco iniziato la formazione a Viterbo. A loro ha indicato la strada che li attende, senza addolcirla:

“Il vostro cammino comincia oggi. Sarà duro, e deve esserlo, perché vi prepara alle sfide che affronterete in futuro. Vi aspettano tre anni intensi, in cui studio, addestramento e formazione avanzeranno insieme. Servire è il verbo che riassume tutto questo. Sappiate anteporre i doveri ai diritti e il bene collettivo all’interesse personale, sempre.”

E ancora: “Fate prevalere in ogni momento il noi sull’io e non risparmiatevi mai: dare sempre tutto è la prima regola del Soldato. Affrontate ogni difficoltà come un’opportunità per crescere, costruire il vostro carattere e prepararvi a essere, un domani, punti di riferimento per i vostri uomini. Preparatevi con umiltà e determinazione a essere degni della responsabilità del comando. Ricordate, si è Soldati per i valori in cui si crede, prima che per il grado che si indossa. L’Esercito crede in voi, perché il Soldato resta il cuore pulsante della nostra Istituzione.”

Tre corsi, tre momenti diversi dello stesso percorso: chi lascia la Scuola con i gradi sulle spalline, chi ne raccoglie il testimone e chi ha appena varcato il cancello. A legarli, nelle parole del Capo di Stato Maggiore, un’unica richiesta: far prevalere il noi sull’io.

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