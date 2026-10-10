“Punito perché ho riso a mensa”: 101 procedimenti e 250 giorni di consegna in un anno, la storia dell’allievo che accusa la scuola della Guardia di Finanza di Coppito

Centouno procedimenti disciplinari e 250 giorni di consegna accumulati in un solo anno, il 2025. È il bilancio che Neil Soorya Prakash Beedaysee, 28 anni, nato a Firenze da genitori originari della Repubblica di Mauritius, porta con sé dopo il suo passaggio alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, a L’Aquila. L’ex allievo maresciallo ha raccontato la propria esperienza a Fanpage.it, che ha visionato i rapporti disciplinari, e ha presentato una denuncia all’autorità giudiziaria. Le sue accuse si inseriscono in un momento delicato per l’istituto aquilano, già al centro delle attenzioni della Procura dell’Aquila dopo la morte dell’allieva Aurora Valenti e per presunti casi di violenze sessuali oggi al vaglio dei magistrati.

Che cos’è la consegna e perché pesa così tanto

Per capire la portata della vicenda bisogna partire dallo strumento al centro del racconto. In ambito militare la consegna non è un richiamo verbale: è una sanzione che impone al militare di restare all’interno della caserma, senza libera uscita, per il numero di giorni stabilito. Nel caso di Beedaysee, i 250 giorni accumulati nel 2025 hanno significato, secondo la sua ricostruzione, quasi un anno trascorso senza poter varcare il cancello dell’istituto.

«Per 250 giorni sono dovuto rimanere chiuso all’interno della caserma – ha dichiarato a Fanpage.it – senza la possibilità di uscire quando i miei colleghi lo facevano, senza poter andare al supermercato a comprarmi dell’acqua, senza poter usufruire del cellulare per fare una telefonata, e persino senza potermi avvalere delle cure mediche».

L’elenco delle sanzioni nei rapporti disciplinari

I documenti in possesso di Fanpage.it descrivono una lunga sequenza di contestazioni. Beedaysee è stato sanzionato per calzature ritenute non consone alla libera uscita, per un’anta dell’armadio lasciata aperta, per una busta con indumenti sporchi riposta vicino alla scrivania, per la barba non rasata correttamente, per aver preso una bottiglietta d’acqua senza autorizzazione, per non aver indossato adeguatamente i pantaloni della tuta, per essersi appoggiato al muro durante il contrappello serale, per aver utilizzato le scale antincendio e per aver attraversato i corridoi in abiti civili al rientro dalla libera uscita.

Alcune date aiutano a ricostruire la cronologia:

24 marzo 2025 : un giorno di consegna per aver indossato «un pigiama non consono».

: un giorno di consegna per aver indossato «un pigiama non consono». Maggio 2025 : sette giorni per essere stato trovato con del cibo in stanza.

: sette giorni per essere stato trovato con del cibo in stanza. 3 giugno 2025 : cinque giorni per essere uscito in ritardo dalla camerata, dopo l’ordine di rientrare, fare la doccia e indossare il pigiama entro dieci minuti.

: cinque giorni per essere uscito in ritardo dalla camerata, dopo l’ordine di rientrare, fare la doccia e indossare il pigiama entro dieci minuti. 17 luglio 2025 : sette giorni per un leggero ritardo all’adunata per la “Partita del Cuore”.

: sette giorni per un leggero ritardo all’adunata per la “Partita del Cuore”. Settembre 2025 : un giorno per essere stato «sorpreso a ridere, parlare e scherzare» a mensa.

: un giorno per essere stato «sorpreso a ridere, parlare e scherzare» a mensa. Ottobre 2025 : due giorni perché, secondo il rapporto, «l’allievo assumeva una posizione non contemplata durante l’afflusso a mensa. Nello specifico, attendeva in fila insieme agli altri colleghi con le braccia conserte e non sulla posizione di attenti». Beedaysee ha contestato formalmente l’addebito, sostenendo di non aver mai incrociato le braccia: la sanzione è salita a quattro giorni .

: due giorni perché, secondo il rapporto, «l’allievo assumeva una posizione non contemplata durante l’afflusso a mensa. Nello specifico, attendeva in fila insieme agli altri colleghi con le braccia conserte e non sulla posizione di attenti». Beedaysee ha contestato formalmente l’addebito, sostenendo di non aver mai incrociato le braccia: la sanzione è salita a . Sempre a ottobre 2025: due giorni di consegna per essersi recato alla guardia medica esterna alla caserma perché malato.

A questi si aggiunge una sanzione per essere andato in bagno senza autorizzazione: «Sono andato in bagno e sono stato successivamente punito perché non avevo l’autorizzazione di usufruire dei servizi igienici», ha raccontato.

Il caso delle cimici e la regola del «militare non idrosolubile»

Tra gli episodi riferiti dall’ex allievo c’è quello legato a un’infestazione di cimici nelle camerate. Secondo il suo racconto, gli allievi hanno convissuto con gli insetti per circa due mesi, fino a quando il capo di stato maggiore ha disposto una disinfestazione affidata a una ditta esterna, nel mese di luglio. In quel periodo Beedaysee ha ricevuto quattro giorni di consegna per essersi grattato davanti a un istruttore. «Io mi sono grattato per il prurito dovuto alle cimici, a causa dell’inerzia della scuola, e per questo mi hanno dato quattro giorni di consegna».

Sull’addestramento formale, dedicato in sostanza alla marcia per le parate, l’ex allievo descrive sfilate sotto la pioggia torrenziale mentre gli ufficiali restavano al riparo, con una giustificazione che definisce ripetuta «come un mantra»: «il militare non è idrosolubile».

Sul pigiama e sulle scarpe, Beedaysee contesta la discrezionalità delle valutazioni: «Sono stato punito perché il pigiama aveva un colore non consono. Poi lo dicono loro che non fosse consono, perché era pienamente rispettoso del regolamento… era un pigiama scuro». E ancora: «Le mie scarpe non erano idonee alla libera uscita. Però il regolamento non dispone di quali siano le scarpe idonee e quali no». Alcune delle consegne, «le più stupide, le più idiote», le ha impugnate davanti all’autorità giudiziaria competente, pur precisando di non avere «i soldi in abbondanza per fare le cause».

Come funziona la scuola secondo l’ex allievo

Beedaysee descrive l’istituto di Coppito come una struttura che ospita circa 4.500 allievi, suddivisi in tre battaglioni corrispondenti ai tre anni di corso. La formazione universitaria, a suo dire, si svolge in aule di compagnia da circa 200 persone, con lezioni erogate esclusivamente a distanza attraverso un maxischermo, senza interazione reale con i docenti collegati. Durante le lezioni, racconta, superiori e istruttori entrano in aula, abbassano il volume e procedono alla contestazione degli addebiti, facendo alzare in piedi gli allievi interessati.

«Sono stato allievo di quella scuola per un triennio, non ho ancora imparato a cosa serve il 730 e quando va presentato. E questo sarebbe un futuro maresciallo della Guardia di Finanza…», è il suo commento sul contenuto didattico.

La lettera al Quirinale e le accuse di discriminazione

Il percorso di Beedaysee si è chiuso con il congedo, nonostante – secondo quanto riferisce – avesse superato tutti gli esami in prima sessione senza alcuna bocciatura. Nei mesi scorsi ha denunciato quello che definisce il “sistema Coppito” all’autorità giudiziaria e ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, al ministro dell’Economia e delle Finanze, al comandante generale della Guardia di Finanza e alla rettrice dell’Università di Firenze.

Nel documento scrive di essere stato «esposto a reiterati comportamenti vessatori, umilianti e gratuitamente persecutori, espressivi di evidente discriminazione razziale tramite dinamiche di mobbing, gaslighting e bossing». E aggiunge: «È evidente la disparità di trattamento tra lo scrivente e gli altri frequentatori di corso, i quali sono spesso imparentati con il personale appartenente all’amministrazione. I comportamenti discriminatori sono tali da delineare un preciso quadro indiziario grave e concordante dal quale si desume un trattamento deliberatamente penalizzante e deteriore, che spesso degenera nella vessazione».

Tra gli episodi citati c’è un’esercitazione al poligono di tiro: un istruttore gli avrebbe contestato l’esecuzione delle procedure di sicurezza e, «anziché aiutarmi e indicarmi la procedura corretta ha sospeso l’esercitazione, proferendo le parole “O te ne vai a casa tua o ti caccio io dalla Finanza”». Sul punto Beedaysee sostiene che «un allievo in fase di formazione/addestramento non dovrebbe mai essere punito per errori commessi in buona fede durante le esercitazioni all’uso delle armi».

La lettera segnala anche un «netto sbilanciamento tra l’approccio punitivo rispetto a quello formativo» e l’«assenza di sistemi strutturati di monitoraggio e tutoraggio per allievi con criticità». I 250 giorni di punizione, con il divieto di libera uscita e di utilizzo degli impianti sportivi, avrebbero compromesso «la possibilità di un adeguato recupero psico-fisico». «Il clima di servizio caratterizzato da estrema rigidità e approccio abrasivo da parte degli istruttori a ogni minima mancanza – si legge – comporta non raramente la disaffezione all’Istituzione da parte di giovani allievi ai quali non è dato alcun modo di comprendere le finalità di simili atteggiamenti».

Va ricordato che si tratta di accuse tutte da dimostrare, sulle quali sarà la magistratura a pronunciarsi.

Il contesto: l’inchiesta su Aurora Valenti e il dibattito politico

La denuncia di Beedaysee arriva mentre la Procura dell’Aquila procede per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Aurora Valenti, l’allieva di 22 anni precipitata a luglio dalla finestra del suo alloggio e deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore, dove i medici avevano tentato di salvarla.

Le segnalazioni dell’ex allievo sono state rilanciate dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi. Sul fronte opposto, il senatore aquilano Guido Liris ha replicato nei giorni scorsi: «Definire quella di Coppito una “scuola degli orrori” significa emettere una sentenza preventiva che non rende giustizia né alla ricerca della verità né al rispetto dovuto alle persone coinvolte».

Al momento non risultano prese di posizione ufficiali della Guardia di Finanza sui singoli addebiti contestati da Beedaysee, che compare anche in una fotografia insieme ad altri allievi della scuola alle spalle del ministro Giorgetti. La vicenda resta nelle mani della magistratura, chiamata a valutare sia le denunce dell’ex allievo sia i fatti già oggetto di indagine all’interno dell’istituto aquilano.

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