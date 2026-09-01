Esercito Italiano sul podio in Germania: la Scuola di Commissariato trionfa ancora nella “Stirrup & Whisk”

La terza edizione della competizione culinaria multinazionale premia il team italiano

La Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano conferma il proprio livello di eccellenza nel settore del vettovagliamento operativo. Alla U.S. Army Garrison Baumholder, in Germania, sede della 16^ Brigata di Sostegno dell’Esercito degli Stati Uniti, si è conclusa la terza edizione della competizione culinaria “Stirrup & Whisk”, attività addestrativa internazionale dedicata ai servizi di alimentazione in contesti operativi multinazionali.

A distinguersi è stato il Battaglione Mezzi Mobili Campali della Scuola di Commissariato, che ha conquistato il podio assoluto nelle categorie “dinner”, “lunch” e “squadra mista”, ottenendo per la terza volta consecutiva il miglior risultato complessivo della competizione.

Italia, Stati Uniti e Regno Unito a confronto nelle cucine campali

La competizione ha riunito team provenienti da Italia, Stati Uniti e Regno Unito, impegnati in prove ad alto contenuto tecnico e operativo. Il personale italiano si è confrontato direttamente con le rappresentanze del 55th Quartermaster U.S. Army, del 221st Quartermaster U.S. Army e del Regno Unito, all’interno di un quadro addestrativo caratterizzato da standard elevati e procedure rigorose.

L’iniziativa, promossa dal Comandante del 95th Combat Sustainment Support Battalion (CSSB), ha rappresentato un’importante occasione di cooperazione internazionale, confermando quanto la sinergia tra Forze Armate alleate sia determinante per accrescere le capacità professionali del personale impiegato nella logistica alimentare militare.

Mystery box e cucine campali: prove complesse in scenario operativo

Le prove della “Stirrup & Whisk” sono state condotte con l’impiego di cucine campali in dotazione alle Forze Armate statunitensi. Ai team partecipanti è stato richiesto di realizzare preparazioni complesse utilizzando ingredienti assegnati attraverso mystery box giornaliere, secondo una formula pensata per testare rapidità decisionale, capacità organizzativa e adattamento alle condizioni operative.

La valutazione ha tenuto conto di criteri specifici: efficacia delle procedure, sicurezza, qualità complessiva del prodotto finale e capacità di lavorare in un ambiente multinazionale. Elementi che, nel settore del vettovagliamento militare, assumono un valore centrale per garantire il sostegno alle unità impiegate in attività addestrative o operative.

Il valore dello scambio culturale tra Forze Armate alleate

Oltre all’aspetto competitivo, l’attività ha favorito un significativo scambio culturale culinario tra le diverse rappresentanze. Il personale coinvolto ha potuto confrontarsi con metodologie di lavoro, tradizioni gastronomiche e procedure operative proprie delle Nazioni alleate.

Un confronto che ha contribuito ad ampliare il patrimonio professionale individuale e collettivo, rafforzando la capacità di operare in modo integrato in contesti multinazionali. La logistica alimentare, infatti, non rappresenta soltanto un servizio di supporto, ma una componente essenziale dell’efficienza complessiva dello strumento militare.

La Scuola di Commissariato conferma il proprio ruolo di riferimento

Il risultato ottenuto in Germania valorizza le competenze del personale della Scuola di Commissariato dell’Esercito e conferma la capacità dell’Esercito Italiano di esprimere professionalità di alto livello anche in settori altamente specialistici come quello del vettovagliamento campale.

La vittoria per la terza edizione consecutiva nella “Stirrup & Whisk” rafforza il ruolo dell’Istituto quale polo di riferimento nella formazione e nell’impiego del personale del settore commissariato, evidenziando solidità organizzativa, preparazione tecnica e capacità di integrazione con le Forze Armate alleate.

Un risultato d’eccellenza che consolida il prestigio della Scuola di Commissariato e conferma le capacità operative dell’Esercito Italiano nei contesti multinazionali.

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