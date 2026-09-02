Cos’è lo Scudo di Achille: la super difesa greco-israeliana che blinda l’Egeo e spacca la Nato

Israele e Grecia hanno firmato il più importante accordo di difesa mai siglato tra i due Paesi. Una commessa da circa 3 miliardi di euro che porterà alla costruzione dello Scudo di Achille, un’architettura di difesa aerea multistrato destinata a proteggere il territorio greco da missili balistici, missili da crociera, droni, velivoli e minacce ibride.

L’intesa, firmata il 31 agosto 2026, è stata presentata dal ministero della Difesa israeliano come uno dei più grandi contratti di esportazione militare nella storia dello Stato di Israele. Per Atene, invece, rappresenta il salto tecnologico più ambizioso del proprio programma di riarmo: non un singolo sistema d’arma, ma una bolla difensiva integrata, capace di collegare difesa terrestre, navale e comando nazionale.

Il valore militare dell’accordo è evidente. Quello geopolitico lo è ancora di più: lo Scudo di Achille nasce nel Mediterraneo orientale, guarda alla Turchia e riapre una frattura interna alla Nato.

Un sistema multistrato contro missili, droni e raid aerei

Lo Scudo di Achille sarà basato su un’architettura israeliana composta da più livelli di intercettazione. Al centro dell’accordo ci sono tre pilastri industriali: David’s Sling, SPYDER e BARAK MX.

Il David’s Sling, prodotto da Rafael, è progettato per contrastare minacce a medio-lungo raggio, inclusi razzi pesanti, missili balistici tattici e missili da crociera. È uno dei sistemi più avanzati della difesa israeliana e rappresenta il livello superiore della protezione destinata alla Grecia.

Lo SPYDER, sempre di Rafael, copre invece la fascia corto-medio raggio. È un sistema mobile, rapido nel dispiegamento e particolarmente adatto a scenari come quello dell’Egeo, dove isole, basi avanzate e infrastrutture critiche devono essere protette da droni, munizioni circuitanti e attacchi saturanti.

Il BARAK MX, prodotto da Israel Aerospace Industries, completa l’architettura con una capacità modulare terrestre e navale. Il sistema può essere impiegato contro velivoli, missili e droni, ed è pensato per operare in scenari complessi, anche con attacchi simultanei.

A questi asset si aggiungono radar, sistemi di comando e controllo e capacità di integrazione con le forze armate greche. Il risultato è una rete nazionale di difesa aerea pensata per funzionare come un’unica infrastruttura militare, non come una somma di batterie separate.

Per Atene non è solo difesa: è deterrenza contro Ankara

La chiave politica dell’accordo è la Turchia. Grecia e Turchia sono entrambe membri della Nato, ma restano divise da dossier storici e strategici: Egeo, spazio aereo, piattaforme continentali, Cipro, gas del Mediterraneo orientale e proiezione navale.

Atene interpreta il rafforzamento militare turco, soprattutto nel settore dei droni e della cantieristica navale, come un fattore di pressione costante. Ankara, da parte sua, considera il riarmo greco e l’allineamento sempre più stretto tra Grecia, Israele e Cipro come un tentativo di contenimento nel Levante.

Lo Scudo di Achille, in questo senso, non è solo uno strumento difensivo. È un messaggio strategico: la Grecia vuole rendere più costoso qualsiasi scenario di coercizione militare nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale.

La presenza di sistemi israeliani avanzati consente ad Atene di alzare la soglia di deterrenza senza dipendere esclusivamente da piattaforme statunitensi o europee. È un passaggio rilevante, perché rafforza l’autonomia operativa greca proprio mentre l’Europa discute di difesa comune, ma continua a muoversi per blocchi nazionali e industriali divergenti.

La questione cipriota torna al centro

Il nodo più delicato resta Cipro. L’isola è il punto in cui si incrociano interessi greci, turchi, israeliani, europei ed energetici. La Repubblica di Cipro è membro dell’Unione europea, mentre la parte settentrionale dell’isola è controllata dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo da Ankara.

In questo quadro, il consolidamento dell’asse Grecia-Israele ha un effetto immediato: chiude idealmente un arco strategico che va dall’Egeo a Cipro e al Levante. Se anche assetti navali greci saranno integrati nello Scudo di Achille, la copertura geografica della rete potrà estendersi ben oltre la difesa del territorio continentale greco.

Il Mediterraneo orientale diventerebbe così uno spazio sorvegliato da sensori, radar e intercettori connessi, in grado di proteggere infrastrutture militari, basi, rotte energetiche e piattaforme navali. È una trasformazione che Ankara non può leggere come neutrale.

La Nato davanti a una frattura interna

Il paradosso è evidente: due Paesi dell’Alleanza Atlantica, Grecia e Turchia, si stanno preparando a scenari di deterrenza reciproca, mentre la Nato chiede unità sul fronte orientale e sostegno all’Ucraina.

La Grecia acquista sistemi israeliani per rafforzare la difesa contro minacce che, nella percezione strategica di Atene, includono anche la pressione turca. La Turchia, al contrario, continua a proporsi come potenza industriale e militare indispensabile per l’Alleanza: produce droni, controlla gli Stretti, dialoga con Kiev, Mosca e Washington, e mantiene una profondità strategica unica tra Mar Nero, Caucaso, Medio Oriente e Mediterraneo.

Il risultato è una Nato più armata, ma meno omogenea. L’Alleanza non è divisa formalmente, ma lo è industrialmente, tecnologicamente e geopoliticamente.

La scelta greca rafforza Israele come fornitore di sicurezza per una parte dell’Europa mediterranea. La scelta italiana di accelerare sull’asse industriale con Ankara, invece, segnala un’altra direzione: cooperazione con la Turchia nei droni, integrazione produttiva e ricerca di autonomia tecnologica europea.

Il ruolo dell’Italia: tra Israele congelato e asse con Baykar

Nel nuovo equilibrio mediterraneo, l’Italia occupa una posizione complessa. Roma ha rafforzato negli ultimi anni il dialogo con Ankara anche sul piano industriale. Il punto più sensibile è la joint venture tra Leonardo e Baykar, società turca guidata da Selçuk Bayraktar, figura centrale dell’industria dei droni di Ankara.

L’intesa punta allo sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi unmanned, con siti italiani coinvolti in attività strategiche, tra cui Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina e altri poli industriali. È un progetto che porta in Italia una porzione della filiera turca dei droni e inserisce Leonardo in un mercato destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni.

Questa traiettoria contrasta con quella greca. Atene si affida a Israele per costruire una difesa antimissile e anti-drone orientata alla protezione del Mediterraneo orientale. Roma, invece, lavora con Ankara su sistemi aerei senza pilota, cioè su una delle capacità che più hanno cambiato la guerra contemporanea.

Da qui nasce la faglia: un pezzo di Europa si integra con Israele per contenere la pressione turca, un altro pezzo coopera con l’industria turca dentro il perimetro Nato.

Il caso Drone Dome e il raffreddamento tecnologico con Israele

Nel rapporto tra Italia e Israele pesa anche il caso del Drone Dome di Rafael, sistema anti-drone che era stato associato alla sicurezza dell’aeroporto di Fiumicino. Dopo sospensioni e ricorsi, la vicenda è stata bloccata in sede amministrativa e la commessa è stata poi orientata verso l’italiana ELT.

Il punto non è soltanto giuridico. È politico-industriale. La classificazione del sistema come apparato con caratteristiche militari ha mostrato quanto sia delicata l’importazione di tecnologie israeliane in infrastrutture civili strategiche italiane.

Mentre la Grecia allarga la cooperazione con Tel Aviv includendo anche un accordo supplementare per sistemi Drone Dome del valore di circa 26 milioni di euro, l’Italia sceglie una strada più nazionale. È un segnale coerente con la volontà di sviluppare capacità sovrane nel contrasto ai droni, settore in cui Leonardo punta sul progetto Michelangelo Dome.

Il Michelangelo Dome come risposta italiana

Il Michelangelo Dome rappresenta la possibile risposta italiana alla crescente domanda di protezione contro droni, sciami, munizioni circuitanti e minacce a bassa quota. L’idea è costruire uno scudo integrato basato su sensori, guerra elettronica, capacità di comando e sistemi di neutralizzazione.

Se lo Scudo di Achille nasce dall’esperienza israeliana in un ambiente operativo ad alta intensità, il Michelangelo Dome punta a una soluzione nazionale ed europea, potenzialmente integrabile con assetti Nato e sistemi già in uso come Samp/T e Patriot.

La domanda strategica resta aperta: l’Italia userà questa architettura soprattutto per guardare a est, quindi al teatro ucraino e alla difesa europea continentale, oppure proverà a inserirla anche nella sicurezza del Mediterraneo?

La risposta determinerà il ruolo italiano nella nuova geografia militare del Sud Europa.

La Grecia compra anche sovranità industriale

L’accordo tra Atene e Tel Aviv non riguarda soltanto l’acquisto di sistemi pronti all’uso. Una quota rilevante del programma sarà affidata all’industria greca, con partecipazione locale, trasferimento tecnologico e sviluppo di capacità nazionali.

Per Atene è un punto decisivo. La Grecia non vuole essere solo cliente, ma parte della filiera. Questo significa manutenzione, aggiornamento, integrazione, formazione tecnica e, in prospettiva, capacità di esportazione o coproduzione.

In termini industriali, lo Scudo di Achille diventa quindi un acceleratore per la base tecnologica greca. In termini militari, riduce la dipendenza da fornitori esterni nelle fasi più sensibili del ciclo operativo.

È anche per questo che l’intesa ha un peso superiore al valore economico: porta la Grecia dentro l’ecosistema israeliano della difesa aerea, oggi tra i più avanzati al mondo per esperienza operativa, rapidità di adattamento e integrazione tra sensori e intercettori.

Ankara osserva e prepara la risposta navale

La reazione turca non sarà necessariamente immediata, ma sarà strutturale. Ankara ha già investito in droni, missili, cantieristica, sistemi navali e capacità di proiezione regionale. Davanti a uno scudo aereo greco-israeliano, la Turchia potrebbe puntare ancora di più sul dominio marittimo.

La logica è chiara: se lo spazio aereo diventa più difficile da penetrare, aumenta il valore della presenza navale, dei sottomarini, dei missili antinave, delle piattaforme unmanned marittime e del controllo delle rotte energetiche.

Il Mediterraneo orientale rischia così di entrare in una nuova fase di militarizzazione tecnologica. Non più solo navi, caccia e basi, ma reti integrate, sensori distribuiti, droni, scudi antimissile e sistemi di guerra elettronica.

È un ambiente in cui la superiorità non dipende più soltanto dal numero di piattaforme, ma dalla capacità di collegarle in tempo reale.

Le elezioni greche del 2027 come variabile politica

Sul futuro dello Scudo di Achille pesa anche la politica interna greca. Le elezioni parlamentari previste nel 2027 potranno incidere sul ritmo del programma, sulla comunicazione pubblica e sulla sostenibilità finanziaria del riarmo.

La Grecia destina già una quota elevata del proprio Pil alla difesa e ha avviato un ampio piano di modernizzazione che include caccia F-35, fregate, sistemi missilistici e rinnovamento delle capacità terrestri e navali. Lo Scudo di Achille si inserisce in questa cornice, ma ne rappresenta uno dei capitoli più costosi e politicamente sensibili.

La domanda è se l’opinione pubblica greca accetterà senza frizioni un ulteriore salto nella cooperazione militare con Israele, in un momento in cui la guerra e le crisi mediorientali continuano a polarizzare il dibattito europeo.

Per ora, il governo greco ha scelto la linea della deterrenza. Ma nel 2027 il dossier potrebbe diventare anche terreno di scontro elettorale.

Israele consolida il ruolo di potenza esportatrice

Per Israele, l’accordo con la Grecia è un successo industriale e strategico. Dopo anni di impiego operativo intensivo dei propri sistemi di difesa, Tel Aviv trasforma l’esperienza maturata in guerra in leva commerciale e diplomatica.

La vendita dello Scudo di Achille rafforza Rafael, Israel Aerospace Industries ed ELTA in Europa, e conferma la capacità israeliana di offrire pacchetti completi: intercettori, radar, comando e controllo, software, manutenzione e formazione.

Non è un dettaglio. Il mercato della difesa aerea è oggi uno dei più competitivi al mondo. La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni nel Mar Rosso, le tensioni nel Golfo e la proliferazione missilistica hanno reso la protezione dello spazio aereo una priorità assoluta per governi e forze armate.

Israele si presenta con un vantaggio: i suoi sistemi sono stati testati in condizioni operative reali, contro minacce multiple e scenari saturanti.

Il Mediterraneo orientale diventa una bolla armata

Lo Scudo di Achille non è soltanto un contratto. È un tassello di una nuova architettura regionale.

Grecia, Israele e Cipro condividono interessi convergenti su sicurezza energetica, contenimento dell’influenza turca e stabilità del Levante. La Turchia risponde con la propria industria militare, con una postura navale assertiva e con un ruolo indispensabile dentro la Nato. L’Italia, nel mezzo, cerca di difendere i propri interessi industriali e strategici senza rompere né con Ankara né con gli equilibri euro-atlantici.

Il risultato è un Mediterraneo orientale sempre più denso di tecnologia militare. Droni contro sistemi anti-drone. Missili contro scudi multistrato. Navi contro bolle radar. Industria contro industria.

La Nato resta la cornice comune, ma non basta più a nascondere le divergenze. Lo Scudo di Achille proteggerà la Grecia. Ma allo stesso tempo rende visibile una realtà che l’Alleanza atlantica fatica a gestire: nel Mediterraneo, gli alleati non percepiscono tutti la stessa minaccia.

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