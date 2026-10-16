“Il rapporto della CIA su un attacco russo all’Europa se l’è inventato”: Il presidente polacco accusa il premier di usare la paura della guerra per i voti

Lo scontro al vertice dello Stato polacco

Il presidente della Repubblica polacca Karol Nawrocki ha accusato apertamente il primo ministro Donald Tusk di aver inventato un rapporto della CIA sulla minaccia di un attacco russo all’Europa. L’affondo è contenuto in un’intervista al quotidiano Rzeczpospolita, pubblicata martedì 13 ottobre e ripresa dalla testata ucraina Strana, e segna un nuovo punto di frizione tra le due massime cariche dello Stato, già divise su quasi tutti i dossier di politica interna ed estera.

Al centro della polemica ci sono le parole pronunciate da Tusk il 10 settembre, a margine del vertice dei leader del Gruppo di Visegrad a Bratislava. Il premier aveva riferito di aver ricevuto “un rapporto piuttosto dettagliato” direttamente dal direttore della CIA sui possibili eventi dei mesi successivi, aggiungendo: “Come ho già detto in merito e come ho preannunciato da molti mesi, è lecito aspettarsi diversi scenari. La Polonia e tutta l’Europa devono essere preparate a vari scenari riguardanti la situazione non solo sul fronte russo-ucraino, ma anche sul fianco orientale dell’Unione Europea”.

“Gli alleati mi chiedono: sapete più di noi?”

Per Nawrocki quell’allarme ha avuto un effetto boomerang sulla credibilità di Varsavia. “Le dichiarazioni del primo ministro hanno avuto risonanza non solo in Polonia, ma in tutta Europa. Questo ci ha messo in una posizione molto difficile nei confronti dei nostri alleati. Lo stesso è accaduto con l’intervista al Financial Times e con il rapporto della CIA che il primo ministro ha inventato”, ha dichiarato il capo dello Stato.

Il passaggio più pesante riguarda le reazioni dei partner internazionali: “Quando incontro i nostri partner in tutto il mondo, mi sento rivolgere la domanda diretta: sapete più di noi? Questa è una situazione molto pericolosa”. Nawrocki ha poi rincarato, parlando di “politici irresponsabili che spaventano i polacchi con la guerra esclusivamente per ragioni politiche e per migliorare i sondaggi”.

La minaccia russa c’è, ma “non è cambiata negli ultimi sei mesi”

Il presidente, esponente dell’area conservatrice vicina al PiS e certamente non sospettabile di simpatie per Mosca, non nega il pericolo rappresentato dalla Russia. Il punto è la sua intensità. “La Russia è sempre stata e rimane una minaccia. Conosco i rapporti dell’Alleanza Atlantica e mantengo i contatti con i leader dei Paesi membri. Il livello di minaccia non è cambiato in modo significativo negli ultimi sei mesi”, ha spiegato, invitando alla moderazione nelle dichiarazioni pubbliche su temi di sicurezza nazionale.

La replica di Tusk è arrivata su X, con il tono sarcastico che caratterizza i rapporti tra i due: il premier ha scritto che Nawrocki “non vede una crescente minaccia russa” e lo ha ringraziato per la sua “onestà”.

Cosa c’era davvero: nessun documento, solo un briefing verbale

La disputa sul “rapporto” non nasce oggi. Già il 19 settembre il portavoce della presidenza Marcin Przydacz aveva dichiarato che sulla scrivania di Nawrocki non era arrivato alcun “rapporto segreto della CIA”, accusando Tusk di mentire. Nello stesso periodo il capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale (BBN), Bartosz Grodecki, aveva ricostruito ai microfoni di RMF FM il percorso delle informazioni: il ministro coordinatore dei servizi speciali Tomasz Siemoniak aveva incontrato il direttore della CIA John Ratcliffe, ne aveva riferito il contenuto, e Grodecki a sua volta lo aveva trasmesso al presidente. “Non ci sono fogli di carta, le informazioni vengono trasmesse oralmente”, aveva chiarito, sottolineando come l’elemento rilevante fosse lo scambio tra governo e presidenza, non la forma.

Il portale Wirtualna Polska ha concluso che il resoconto verbale della conversazione con Ratcliffe era tutto ciò che esisteva e che nessun documento è mai arrivato sul tavolo del presidente. Dal governo il viceministro degli Esteri Marcin Bosacki ha difeso il premier: nessuna bugia e nessuna esagerazione da parte di Tusk. Da Washington, invece, Ratcliffe non ha mai smentito né confermato le parole del capo del governo polacco.

Il precedente Gabbard e gli allarmi attribuiti all’intelligence USA

Non è la prima volta che un allarme sulla Russia attribuito ai servizi americani finisce al centro di una smentita. A dicembre 2025 Tulsi Gabbard, allora direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, aveva respinto un’inchiesta della Reuters che, citando fonti dell’intelligence americana, sosteneva che Putin puntasse a conquistare l’intera Ucraina e le repubbliche ex sovietiche.

“L’intelligence statunitense ritiene inoltre che, come dimostrato negli ultimi anni, le operazioni militari della Russia indicano che al momento non possiede la capacità di conquistare e occupare tutta l’Ucraina, figuriamoci l’Europa”, aveva dichiarato Gabbard in quell’occasione.

Un problema che va oltre Varsavia

Lo scontro tra Palazzo presidenziale e Cancelleria del premier arriva in un momento in cui la Polonia è il principale pilastro del fianco orientale della NATO, con la spesa militare più alta dell’Alleanza in rapporto al PIL. Che le due massime autorità del Paese offrano agli alleati valutazioni opposte sulla minaccia russa – e si accusino reciprocamente di mentire o di sottovalutare il pericolo – è esattamente ciò che Nawrocki definisce “una situazione molto pericolosa”, pur avendo contribuito ad alimentarla con le proprie dichiarazioni. La vicenda, intanto, è già stata rilanciata con grande evidenza dai media russi e filorussi, che la usano per sostenere la tesi dell’allarmismo europeo.

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