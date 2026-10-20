“Troppe poche manganellate”: il poliziotto Griesi smonta in tv l’assessore Pd che ha solidarizzato con chi ha devastato Milano

Le parole di Pacini e la bufera

Mentre il centro di Milano contava i danni di due giorni di guerriglia, un amministratore pubblico ha scelto da che parte stare. E non era quella degli agenti feriti. Lorenzo Pacini, assessore del Municipio 1 in quota Pd e candidato alle primarie del centrosinistra per Palazzo Marino, ha affidato a una storia Instagram il proprio commento sugli scontri di sabato pomeriggio.

«Oggi a Milano ci sono state manifestazioni contro il caro vita, contro un sistema che opprime la classe lavoratrice, gli studenti e le persone in generale. Qual è stata la risposta? Ovviamente manganellate e una repressione ingiustificata, da parte della polizia, che ha portato a tensioni e scontri», ha scritto. Poi il passaggio che ha scatenato la polemica: «Anche a Milano diverse persone si sono fatte male. A tutti i ragazzi che avete subito pestaggi da parte delle forze dell’ordine massima solidarietà e vicinanza. Siamo con voi, è molto importante continuare a resistere e lottare perché questa democrazia appartiene a noi, questo Paese appartiene ai suoi studenti e alla sua classe lavoratrice».

Nessun riferimento ai poliziotti colpiti, nessuna parola per i negozi saccheggiati. E il giorno dopo, domenica, la città sarebbe tornata a bruciare: gruppi di incappucciati radunati a San Babila, lanci di oggetti contro le forze dell’ordine, poi la devastazione in via Torino.

Il tentativo di correzione

Travolto dalle critiche, con il vicepremier Matteo Salvini in prima fila ad attaccarlo, Pacini ha provato a rimettere ordine nelle proprie dichiarazioni. «Vedere la città danneggiata non piace a nessuno, figuratevi a me che sono assessore di quel Municipio e già oggi ci stiamo occupando di sistemare le strade, ma quei danni si riparano», ha detto domenica mattina a LaPresse. Salvo poi rilanciare: «I danni che non si riparano sono quelli di una classe di governo che impoverisce gli italiani e difende potenti, oligarchi e sfruttatori».

Una marcia indietro a metà, che non ha spostato di un millimetro il senso del messaggio originale: la responsabilità delle violenze, nella lettura dell’assessore, resta in capo a chi indossa la divisa.

La replica di Griesi su Rete4

A rispondergli, in diretta su Rete4, è stato Pasquale Alessandro Griesi, poliziotto e sindacalista della Fsp Polizia di Stato, chiamato a commentare quanto accaduto a Milano e nelle altre città finite nel mirino dei disordini. Il giudizio sulle parole di Pacini è stato netto: «Non c’è nulla di istituzionale in quello che ha detto».

Griesi ha respinto alla radice l’idea che i violenti fossero gli agenti e non chi ha messo a ferro e fuoco il centro cittadino, definendola una follia. E ha scelto di non girarci intorno, mettendo in conto le reazioni: «Mi faccio attaccare per quello che sto dicendo: ci sono state troppe poche manganellate. Con questa gente non c’è alternativa. Altrimenti muoiono i poliziotti e i turisti vengono sequestrati dai violenti».

I numeri dietro le parole

Il bilancio diffuso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza dà la misura di quanto accaduto. Dopo la seconda giornata di scontri, 271 persone sono state accompagnate in questura a Milano: tra loro 220 minorenni e 60 cittadini stranieri. Gli arrestati sono 32, le denunce 28, con cinque giovani tra i 18 e i 20 anni che rischiano il carcere per devastazione, saccheggio e resistenza. Gli agenti feriti nel capoluogo lombardo sono 14, mentre i danni stimati superano il milione di euro.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di «quasi 200» feriti tra le forze dell’ordine nei giorni degli scontri sul territorio nazionale, esprimendo loro «la piena solidarietà della comunità nazionale» e definendo «inaccettabile» ogni violenza. Il governo, dopo un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi presieduto da Giorgia Meloni con i ministri Piantedosi, Crosetto, Salvini e Tajani, ha deciso l’invio di 500 militari dell’Esercito a Milano.

Lo scontro sulle responsabilità

La distanza tra la posizione di Pacini e quella del Capo dello Stato racconta più di qualsiasi commento. Da una parte un candidato sindaco che parla di «repressione ingiustificata»; dall’altra le istituzioni che contano i feriti in divisa e schierano l’Esercito. In mezzo, le forze dell’ordine che per due giorni consecutivi hanno retto l’urto di centinaia di giovanissimi, molti dei quali minorenni, mentre gli organizzatori delle proteste annunciano una «mobilitazione permanente ogni sabato» in otto città italiane, Milano compresa.

L’uscita di Griesi, destinata a far discutere per la sua durezza, fotografa lo stato d’animo di chi quella piazza l’ha affrontata sul campo: la sensazione di essere stati lasciati soli, e per di più additati come colpevoli da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni cittadine.

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