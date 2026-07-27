INFODIFESA
Carabinieri

Scontri alla TAV: il Generale Luongo al Policlinico Militare dai Carabinieri feriti

Redazione web , ,

La visita ufficiale al Policlinico Militare

Nel pomeriggio odierno, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si è recato in visita presso il Policlinico Militare di Roma. La struttura accoglie attualmente i carabinieri rimasti feriti a seguito dei violenti scontri avvenuti sabato scorso con i manifestanti nei pressi dei cantieri della TAV.

Il messaggio di vicinanza dell’intera Arma

​Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha voluto portare personalmente ai militari ricoverati un profondo messaggio di conforto e vicinanza, facendosi portavoce dei sentimenti di sostegno di tutta l’Arma dei Carabinieri.

Il riconoscimento per il servizio prestato

​Durante il colloquio, il Comandante Generale ha espresso la sua più sentita gratitudine per il lavoro svolto sul campo, sottolineando il coraggio, lo spirito di sacrificio e la straordinaria professionalità dimostrati dai militari in occasione dei disordini.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google?

G Aggiungi Infodifesa
come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.

🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!

✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.

Redazione web

Redazione Web Infodifesa Portale indipendente di informazione su Difesa, Sicurezza e Geopolitica La Redazione Web di Infodifesa è composta da professionisti, collaboratori e analisti con competenze nei settori della difesa, della sicurezza, della geopolitica e dell’attualità internazionale. Dal 2013, Infodifesa.it pubblica notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai principali scenari strategici, militari e geopolitici, con l’obiettivo di offrire ai lettori contenuti informativi chiari, aggiornati e indipendenti. Il portale opera come spazio di informazione e analisi online. Come indicato nella sezione “Chi siamo”, Infodifesa non è una testata giornalistica registrata e non ha carattere periodico. I contenuti vengono pubblicati in base alla rilevanza dei temi trattati, alla disponibilità degli aggiornamenti e all’interesse informativo degli argomenti.

Potrebbe anche interessarti

Messina Denaro, il generale Luzi: “Lo abbiamo sempre cercato in Sicilia”

Redazione web

“Come ti chiami?”, gli hanno chiesto i carabinieri. “Sono Matteo Messina Denaro”

Redazione web

I carabinieri del ROS hanno arrestato il boss della mafia Matteo Messina Denaro

Redazione web