Scontri alla TAV: il Generale Luongo al Policlinico Militare dai Carabinieri feriti
La visita ufficiale al Policlinico Militare
Nel pomeriggio odierno, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si è recato in visita presso il Policlinico Militare di Roma. La struttura accoglie attualmente i carabinieri rimasti feriti a seguito dei violenti scontri avvenuti sabato scorso con i manifestanti nei pressi dei cantieri della TAV.
Il messaggio di vicinanza dell’intera Arma
Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha voluto portare personalmente ai militari ricoverati un profondo messaggio di conforto e vicinanza, facendosi portavoce dei sentimenti di sostegno di tutta l’Arma dei Carabinieri.
Il riconoscimento per il servizio prestato
Durante il colloquio, il Comandante Generale ha espresso la sua più sentita gratitudine per il lavoro svolto sul campo, sottolineando il coraggio, lo spirito di sacrificio e la straordinaria professionalità dimostrati dai militari in occasione dei disordini.
Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google?G Aggiungi Infodifesa
come fonte preferita su Google
🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!
Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.🔔 ISCRIVITI ORA
Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!
📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!
Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!✅ Iscriviti su WhatsApp
Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.