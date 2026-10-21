Scontri a Milano, il 14enne fermato: «Ero lì solo per filmare col telefonino». Ma l’intelligence insegue l’ombra di una regia russa

Quattordici anni, figlio di genitori di origine straniera, e una versione dei fatti che gli inquirenti non ritengono credibile: «Ero là solo per filmare col telefonino». È la difesa di uno dei minorenni fermati per i tafferugli del 17 ottobre a Milano, ascoltato dagli investigatori nelle ultime ore. Una giustificazione quasi identica a quella fornita da altri ragazzi finiti nella rete dei controlli dopo una notte di violenze che ha lasciato segni profondi nel centro della città.

Mentre la Procura ricostruisce ruoli e responsabilità individuali, però, il caso ha assunto una dimensione ben più ampia. Dalle aule della giustizia minorile il dossier è salito fino a Palazzo Chigi, al Copasir e ai vertici dell’intelligence, che stanno analizzando una pista inquietante: la possibilità che qualcuno, dall’esterno, abbia soffiato sul fuoco della rabbia giovanile.

Cinquanta fermati, solo undici maggiorenni

I numeri raccontano da soli la natura anomala di quanto accaduto. Dei 50 arrestati per gli scontri milanesi, solo 11 sono maggiorenni. Il resto sono adolescenti, molti dei quali hanno agito con il volto coperto da passamontagna e con lo smartphone in mano, pronti a documentare tutto su TikTok.

Davanti agli investigatori, la linea difensiva si ripete: nessuna partecipazione attiva, solo la volontà di riprendere la scena. Una spiegazione che, secondo chi conduce le indagini, non regge di fronte ai filmati e alle testimonianze raccolte. Intanto i genitori dei ragazzi fermati descrivono uno scenario di totale smarrimento: «Non sapevamo nulla», ripetono, scoprendo solo ora in cosa fossero coinvolti i figli.

Il volantino «Movimento 17 ottobre» e la catena dei moltiplicatori

È proprio sulle modalità della mobilitazione che si concentrano i sospetti degli analisti. Tutto parte da un volantino, una sorta di chiamata alle armi firmata «Movimento 17 ottobre», che compare in rete e inizia a rimbalzare da un account all’altro, dettagliando di volta in volta i nuovi appuntamenti del fine settimana. Fin qui nulla di straordinario.

La particolarità, secondo gli specialisti che studiano flussi, algoritmi e bot, è che il messaggio sembra aver raggiunto fin da subito i destinatari ideali: profili già caratterizzati da contenuti di rabbia, incitamenti alla disobbedienza, richiami alla rivolta. Utenti che hanno rilanciato l’appello trasformandosi in altrettanti moltiplicatori della protesta, in una catena capace di far crescere rapidamente le adesioni. Una profilazione così precisa, è il ragionamento, potrebbe indicare l’intervento di qualcuno in grado di conoscere e sfruttare gli algoritmi delle piattaforme.

Il modello richiama quanto già osservato durante la crisi migratoria nell’exclave spagnola di Ceuta e in occasione delle sommosse in Albania. In Italia, inoltre, l’appello è arrivato mentre sui telefoni dei ragazzi circolavano le immagini delle proteste giovanili francesi, favorendo un effetto emulazione. Ingegneria tecnologica e sociale insieme: non creare il malcontento, ma intercettarlo, orientarlo e amplificarlo. Troppe coincidenze, secondo chi segue il dossier, per parlare soltanto di spontaneità.

Le relazioni dei servizi: «Fonti ben scudate»

Le prime analisi sono già arrivate ai massimi livelli istituzionali e sono state affrontate nella riunione convocata da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Le relazioni dei servizi segreti parlano di «tracce di enfatizzazione sulla mobilitazione dei manifestanti»: attraverso il rilancio sui social sarebbe stato veicolato un appello per «richiamare in piazza più persone» e alimentare così la protesta.

C’è poi un indizio che rafforza i sospetti. «Le fonti degli appelli sono ben scudate», rivela un rappresentante del governo. Gli esperti sono al lavoro per superare i blocchi e risalire all’origine dei primi messaggi. Il Corriere della Sera parla esplicitamente di «ombre russe», mentre la presidente del Consiglio, pur convinta che alcune «entità esterne» abbiano soffiato sul fuoco, vuole attendere «elementi certi» prima di denunciarlo pubblicamente. Dallo stesso Palazzo Chigi arriva una precisazione: al momento «non si può affermare che siano stati i russi a mandare degli adolescenti a spaccare le vetrine di Milano».

Il Copasir è stato convocato d’urgenza e nei prossimi giorni dovrebbe ascoltare in audizione riservata i vertici dell’intelligence, ai quali la premier ha chiesto risposte rapide sulle ipotesi di guerra ibrida.

Crosetto: «Guerra ibrida, l’Occidente non sa ancora difendersi»

È in questo quadro che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di uscire allo scoperto. «I fatti di Milano e di altre parti d’Italia sono profondamente diversi da quelli vissuti in altre epoche», ha spiegato, indicando nella «guerra ibrida» condotta attraverso TikTok, YouTube e gli altri social una minaccia che l’Occidente non avrebbe ancora imparato a contrastare.

Il rischio, secondo Crosetto, è che alcune nazioni, dopo aver studiato per anni le reazioni dei giovani attraverso gli algoritmi, siano ormai in grado di influenzarne convinzioni e comportamenti. Un atto ostile verso l’Italia, nella sua lettura, portato avanti con «strumenti non convenzionali».

Sulla stessa linea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Crosetto, quando dice delle cose, parla sempre a ragion veduta», ha osservato dopo il Consiglio dei ministri. «Abbiamo visto un apparente spontaneismo di una massa di giovani», attivati in forme che rendono difficile escludere un’organizzazione. Per il titolare del Viminale esiste «un carattere di volontà di destabilizzazione del quadro sociale e dell’ordine pubblico», e dunque «ce n’è quanto basta per andare a fondo».

La «singolare coincidenza» con Mosca e il voto del prossimo anno

A pesare, nelle valutazioni del governo, è anche il tempismo con cui Mosca ha commentato il caos scoppiato in Italia, Francia e Spagna. Una «singolare coincidenza», secondo Palazzo Chigi, resa ancora più significativa da un dettaglio sottolineato da Piantedosi durante il vertice sull’ordine pubblico: «Questi sono Paesi in cui, guarda caso, si andrà al voto il prossimo anno».

La Russia, va ricordato, aveva già attaccato pubblicamente la premier dopo il suo discorso in Parlamento sull’Ucraina. E in Europa ha già sperimentato operazioni di manipolazione via social, come ricordano gli analisti che stanno lavorando sul caso italiano.

Il governo si spacca: Salvini e Vannacci frenano

Non tutti nell’esecutivo, però, condividono questa interpretazione. Il vicepremier Matteo Salvini la respinge senza giri di parole: «Ho letto cose strambe, i russi. No, basta». Per il leader della Lega il problema è anzitutto di ordine pubblico e prevenzione, a partire dai controlli nelle stazioni per intercettare chi arriva dalle province.

Ancora più netto Roberto Vannacci, che individua i responsabili in «collettivi studenteschi, centri sociali, black bloc, maranza e baby gang», escludendo qualsiasi regia straniera. Una frattura evidente dentro la maggioranza, proprio mentre il governo accelera sul fronte normativo.

Il nuovo decreto sicurezza: 500 soldati a Milano, fermo preventivo e arresto in differita

La risposta operativa è arrivata con il nuovo decreto sicurezza portato in Consiglio dei ministri. Tre i pilastri del provvedimento: l’invio di 500 soldati a Milano a supporto delle forze dell’ordine, l’introduzione del fermo preventivo e la possibilità dell’arresto in differita, strumento pensato per colpire anche a distanza di tempo chi viene identificato grazie ai filmati delle violenze.

Misure che segnano un cambio di passo nella gestione dell’ordine pubblico e che arrivano mentre, nelle stanze dell’intelligence, prosegue il lavoro per capire se dietro i passamontagna di quattordicenni che dicono di aver voluto «solo filmare» ci sia davvero una mano esterna. Le responsabilità non sono ancora accertate, ma la direzione in cui guardano gli analisti è una sola.

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