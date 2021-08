Scavalcano la recinzione: ricercati due detenuti del carcere di Pescara. “4 evasioni in un anno”

Ennesima evasione dal carcere di San Donato di Pescara. Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena di 23 e 25 anni che sono riusciti a scalcavare le recinzioni della casa circondariale verso le ore 9, durante l’ora d’aria.

Sono scattate subito le ricerche da parte delle forze dell’ordine con l’elicottero e le pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria.

Il personale non opera in condizioni di sicurezza, ciò costituisce un’inaccettabile minaccia per l’incolumità dei lavoratori e per la sicurezza sociale,considerata la facilità con cui si evade dagli istituti Penitenziari oggi. Il SARAP chiede assunzioni di personale per poter tornare a svolgere i propri compiti istituzionali ai livelli massimi di sicurezza.

Da agosto dello scorso anno, sono 4 i detenuti evasi dal carcere pescarese, l’ultimo a giugno.

Una situazione che riporta d’attualità la scarsa sicurezza della casa circondariale San Donato.