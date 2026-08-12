Sara Roba, maresciallo degli Alpini morta a 31 anni: l’Esercito piange una giovane militare stimata da tutti

Una notte drammatica sull’Aurelia, tra Albenga e Ceriale, è costata la vita a Sara Roba, maresciallo degli Alpini di 31 anni, originaria di Albenga e già in servizio a Cuneo. La giovane militare è morta dopo un violento incidente stradale avvenuto all’altezza di via dell’Agricoltura, in circostanze ancora al vaglio degli investigatori.

Secondo una prima ricostruzione, Sara Roba stava viaggiando in scooter in direzione di Ceriale quando sarebbe stata colpita da un’auto proveniente dal senso opposto. L’impatto, particolarmente violento, l’ha sbalzata dal motorino. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la 31enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale nella notte sull’Aurelia: aperta un’inchiesta

L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto, lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Albenga e Ceriale. La dinamica esatta dello schianto è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e per ricostruire ogni fase dell’accaduto.

Sul caso la Procura di Savona ha aperto un’inchiesta giudiziaria. L’ipotesi di reato al momento al vaglio degli inquirenti è quella di omicidio stradale. Risulta indagato il conducente del veicolo che ha travolto la militare, un atto necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti previsti dalla legge.

Disposta l’autopsia sul corpo di Sara Roba

La Procura savonese ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. L’esame sarà eseguito dal medico legale Sara Candosin e dovrà chiarire le cause esatte del decesso, riconducibili ai gravi traumi e alle fratture riportate nel terribile impatto.

Gli accertamenti medico-legali si affiancheranno alle verifiche tecniche sulla scena dell’incidente, decisive per stabilire con precisione la traiettoria dei mezzi, il punto d’urto e le eventuali responsabilità.

Chi era Sara Roba, maresciallo degli Alpini e istruttrice di alpinismo

Sara Roba era un maresciallo degli Alpini e aveva prestato servizio al 2° Reggimento Alpini di Cuneo. Nel 2024 aveva partecipato, al comando di una formazione del reparto, all’esercitazione “Extreme Patrol” a Corvara in Badia.

Militare preparata e appassionata di montagna, Sara Roba era anche istruttrice di alpinismo con brevetto di mountain warfare, una qualifica legata alle capacità operative in ambiente montano. Un profilo professionale che racconta dedizione, disciplina e una forte vocazione per il servizio.

Una comunità sotto choc: Albenga piange una giovane stimata da tutti

La morte di Sara Roba ha profondamente colpito la comunità di Albenga, dove la 31enne era molto conosciuta e stimata. Sportiva, appassionata anche di equitazione, viene ricordata come una giovane determinata, solare e legata al territorio.

Il violento schianto sull’Aurelia ha lasciato sgomenti familiari, amici, colleghi e quanti avevano conosciuto il maresciallo nel suo percorso personale e professionale. Ora l’attenzione resta concentrata sugli esiti dell’inchiesta e degli accertamenti della Polizia Stradale, chiamati a chiarire cosa sia accaduto in quella tragica notte tra Albenga e Ceriale.

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